Украина заявила о первом боевом применении лазерной системы для уничтожения реактивного беспилотника. Такой результат может свидетельствовать о расширении возможностей украинской противовоздушной обороны и поиске более дешевых способов борьбы с воздушными целями, которые сложно перехватывать традиционными средствами. Об этом сообщает Bloomberg.

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Особенность этой новости — тип цели. Реактивные дроны двигаются быстрее, чем большинство беспилотников с поршневыми двигателями, поэтому их сложнее обнаруживать и уничтожать мобильными группами и дешевыми средствами перехвата.

Почему это важно для украинского ПВО

Избиение реактивного дрона лазером — важный результат, поскольку такие цели стали более серьезным вызовом украинской противовоздушной обороны. Российские реактивные «Герани» быстрее пропеллерных беспилотников, а следовательно, у подразделений ПВО остается меньше времени на обнаружение, сопровождение и перехват.

По данным украинских медиа, скорость отдельных реактивных модификаций может достигать 400−600 км/ч. Россия наращивает их использование: по информации Воздушных сил, в сентябре количество запущенных реактивных дронов было значительно больше, чем в начале лета.

Лазерное оружие потенциально может снизить затраты на перехват. В отличие от ракеты или дрона-перехватчика, она использует электроэнергию, а не отдельный боеприпас для каждой цели. Однако эффективность зависит от мощности установки, точности наведения, расстояния и погодных условий. Туман, облака и осадки могут рассеивать лазерный луч и снижать его эффективность.

По информации Kyiv Independent, система Blysk имеет мощность около 4 кВт и заявленную эффективную дальность до одного километра. Эти характеристики пока не означают, что установка способна уничтожать все типы беспилотников на таком расстоянии в любых условиях.

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Готова ли Украина масштабировать лазерную ПВО

Пока нет. Известный украинский специалист в области военных радиотехнологий, Сергей Бескрестнов «Флэш» прямо предостерег от преждевременных выводов по серийному производству. По его словам, испытания продолжаются, а лазерные установки уже вовлечены в защиту объектов критической инфраструктуры.

Разработка лазерных систем в Украине ведется несколькими компаниями при поддержке государственной программы Частная ПВО и оборонного кластера Brave1. Это означает, что Blysk — часть более широкого направления поиска более дешевых средств противодействия российским беспилотникам, а не готовое универсальное решение для всей системы ПВО.

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