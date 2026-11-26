Группа компаний «БЛУМИ», производящая туалетную бумагу, салфетки и другую санитарно-гигиеническую продукцию под брендом «Снежная Панда», объявила о прекращении производства в Украине. Причиной стало уничтожение производственных помещений и оборудования в результате российских атак. Последний удар по предприятию произошел 25 ноября 2026 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании.

. В результате последнего удара оборудование получило повреждения, которые делают невозможным его восстановление.

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Пятая атака стала последней для производства

По информации компании, российские войска в пятый раз атаковали ее производственные мощности. В результате последнего удара оборудование получило повреждения, которые делают невозможным его восстановление.

«Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению», — говорится в сообщении производителя.

В компании объяснили, что из-за уничтожения производственных помещений и оборудования группа «БЛУМИ» вынуждена прекратить выпуск продукции в Украине.

Решение касается не только «Снежной Панды», но и других брендов группы: «Нежное прикосновение», Zoo Zoo, Helper и Helper Professional.

Россия неоднократно атаковала предприятие

Первый масштабный удар по производственно-складскому комплексу в Одесской области российские войска нанесли 1 июля 2026 года.

Тогда в результате ракетной атаки и пожара была уничтожена часть производственных и складских помещений. Компания приступила к возобновлению работы, однако из-за повреждения логистики часть ее продукции временно исчезла с полок украинских магазинов.

В августе производитель предупреждал о перебоях с снабжением отдельных товаров.

22 сентября предприятие снова потерпело российский удар. Тогда полностью уничтожен складской комплекс компании.

После очередной атаки 25 ноября производитель заявил, что больше нет возможности продолжать производство в Украине.

Что известно о производителе «Снежной Панды»

ООО «Блуми» работает на украинском рынке с 2012 года и специализируется на производстве санитарно-гигиенической продукции.

Предприятие выпускало туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки из импортированной целлюлозной бумажной основы.

Производственные мощности группы размещались в городе Теплодар Одесской области. Кроме бумажных изделий, компания производила моющие и дезинфицирующие средства.