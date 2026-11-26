В законопроект № 14327-д, который должен подготовить Украину к присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA), народные депутаты подали около 2 тыс. поправок, примерно половина из которых является спамом. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Законопроект уже прошел первое чтение 10 ноября 2026 года. В настоящее время парламент должен проработать поправки перед рассмотрением документа во втором чтении.

Документ предусматривает не только подготовку украинской платежной системы к интеграции с европейской SEPA, но и изменения в сфере финансового мониторинга, в частности, создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц, усиление требований к прозрачности собственности и механизмов противодействия отмыванию средств.

Конкретно часть этих положений стала предметом политических дискуссий и критики депутатов.

Что вызывает больше дискуссий в законопроекте

Одним из наиболее спорных положений является создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Он должен позволить уполномоченным государственным органам оперативно устанавливать, в каких банках человек имеет счета или сейфы, без необходимости посылать запросы каждому учреждению отдельно.

В реестре не предусмотрено хранение информации об остатках средств, движении денег или содержании сейфов. Речь идет об идентификационных данных и информации о наличии счетов и сейфов. В то же время, споры возникли из-за перечня органов, которые будут получать доступ к этой информации, и гарантии защиты от злоупотреблений.

Первоначально законопроект предусматривал прямой доступ к реестру для более широкого круга государственных органов. При доработке перед первым чтением перечень сократили: в принятой редакции прямой доступ предусмотрен для БЭБ, АРМА и НАПК. В то же время европейские партнеры настаивают на полном выполнении требований директив ЕС, предусматривающих доступ более широкого круга компетентных органов.

Это одна из причин, по которой во время подготовки документа ко второму чтению парламент продолжает консультации с Еврокомиссией по архитектуре доступа к реестру.

Оппоненты и критики законопроекта опасаются расширения доступа государства к финансовой информации граждан. В частности, дискуссии касаются того, как обеспечить защиту банковской тайны, кто сможет пересматривать данные и достаточно ли механизмов контроля над такими запросами.

Почему депутаты раньше не поддерживали законопроект

До принятия документа в первом чтении законопроект неоднократно не доходил до голосования, хотя его включали в повестку дня как важный евроинтеграционный документ. Среди причин политического сопротивления, которые публично озвучивали депутат Ольга Василевская-Смаглюк и другие участники дискуссий, были опасения относительно расширения полномочий правоохранительных органов в доступе к финансовым данным, а также споры вокруг изменений в системе финансового мониторинга.

Василевская-Смаглюк ранее объясняла сопротивление части парламентариев и их статусу политически значимых лиц (PEP), для которых действуют ужесточенные требования финансового мониторинга. По ее оценке некоторые депутаты негативно воспринимают новации, касающиеся контроля за финансовыми операциями и прозрачности финансовой информации. Это позиция депутата, а не доказанный мотив каждого парламентария, выступающего против документа.

В то же время, законопроект содержит и компромиссные положения. По данным публичных объяснений депутата, в документе предусмотрено повышение порога сделок, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, с 400 тыс. грн до 550 тыс. грн, а также отсутствие предложенного международными партнерами повышения штрафов для финансовых учреждений. Эти положения также явились предметом обсуждений при формировании редакции документа.

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Что Украина может получить от вступления в SEPA

Присоединение к SEPA позволит украинцам и бизнесу осуществлять трансграничные переводы в евро по правилам европейского платежного пространства. Ожидаемый эффект — сокращение стоимости и времени переводов, упрощение расчетов с европейскими контрагентами и усиление интеграции украинского финансового сектора в ЕС.

По оценкам, озвученным Василевской-Смаглюком, украинцы и бизнес могут экономить до 10 млрд грн ежегодно благодаря более дешевым переводам. Законопроект также связан с выполнением евроинтеграционных обязательств и условиями международного финансирования.

Массовое представление поправок, значительная часть которых, по словам депутата, не носит содержательного характера, может усложнить подготовку документа ко второму чтению и задержать его окончательное принятие. В то же время, сам факт представления правок не означает, что все они направлены на блокирование законопроекта: для оценки мотивов необходимо анализировать их содержание и авторство.

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