Только 39% опрошенных украинцев верят, что в Черную пятницу магазины действительно снижают цены. 41% покупателей проверяют историю стоимости товаров, чтобы отличить реальные скидки от маркетинговых приемов. В этом году среди популярных покупок оказались не только одежда и электроника, но и оборудование для обеспечения автономности при отключении электроэнергии. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus.

Только 39% опрошенных украинцев верят, что в Черную пятницу магазины действительно снижают цены

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Как украинцы готовятся к Черной пятнице

По данным опроса, 89% планирующих покупки на Черную пятницу готовятся к распродажам заранее.

В частности, 46% респондентов следят за ценами на нужные товары еще до начала акций, а 41% проверяют историю цен, чтобы убедиться в том, что скидка настоящая.

Еще 22% опрошенных заранее составляют список покупок. Столько же добавляют товары в корзину или список избранных и откладывают деньги на будущие расходы.

На рассылки и сообщения магазинов подписывается 11% покупателей.

В то же время, только 11% респондентов решают, что приобрести, непосредственно во время распродажи.

Таким образом, для значительной части опрошенных Черная пятница становится возможностью приобрести по более низкой цене товары, которые они планировали купить раньше, а не поводом для спонтанного шопинга.

Что украинцы планируют покупать со скидками

Самой популярной категорией товаров остаются одежда и обувь. Их планирует приобрести около половины покупателей.

В то же время, война и регулярные отключения электроэнергии заметно влияют на потребительские приоритеты.

Каждый четвертый опрошенный покупатель планирует приобрести павербанк, зарядную станцию или фонарь.

По популярности оборудование для энергоавтономности сравнялось с электроникой и опередило бытовую технику.

По оценке аналитиков Gradus, украинцы все чаще используют сезонные распродажи для покупки необходимых вещей и пополнения запасов.

Где украинцы будут покупать товары

Большинство опрошенных покупателей, которые планируют онлайн-шопинг, предпочитают украинские торговые платформы.

В частности, три четверти выбирают отечественные маркетплейсы, в то время как примерно треть планирует заказывать товары на китайских площадках. Часть респондентов рассматривает оба варианта.

Среди украинских платформ наиболее популярной оказалась Rozetka — ее планируют использовать 47% опрошенных.

На втором месте EVA с показателем 32%, на третьем — Prom.ua, который выбрали 29% респондентов.

В то же время, офлайн-шопинг также остается актуальным. Более половины покупателей планирует посещать физические магазины или совмещать традиционные покупки с онлайн-заказами.

Сколько денег украинцы готовы потратить

Наибольшая доля опрошенных покупателей — 22% — планирует потратить на Черную пятницу от 2,5 тыс. до 5 тыс. грн.

Еще 20% рассчитывают на бюджет от 5 до 10 тыс. грн.

В то же время, 16% респондентов готовы потратить более 10 тыс. грн. Часть покупателей еще не определилась с бюджетом.

Исследование также выявило отличия в планах мужчин и женщин.

Среди мужчин 44% планируют потратить более 5 тыс. грн, в то время как среди женщин таких 27%.

Следовательно, мужчины чаще декларируют готовность к значительным затратам во время сезонной распродажи.

Почему украинцы стали меньше покупать импульсивно

По данным Gradus, около 70% названных респондентами мотивов покупок связано с практическими потребностями.

Речь идет о приобретении давно запланированных товаров, пополнении запасов и обеспечении автономности при отключении электроэнергии.

Остальные 30% мотивов касаются эмоциональных покупок — желания порадовать себя или приобрести подарки.

В то же время, только 20% опрошенных соглашаются с утверждением, что часто совершают импульсивные покупки.

«Украинские потребители подходят к покупкам все осознаннее. Это не означает, что эмоциональная составляющая потребления исчезает, но война изменяет само понимание необходимого», — отмечает социологиня, основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк.

По ее словам, для ритейлеров все важнее становится не только размер скидки, но и реальная ценность товара для покупателя.

Как проводили исследования

Опрос Gradus проводился 12−13 ноября 2026 года методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении.

В исследовании приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Временно оккупированные территории и районы активных боевых действий в исследование не включали.