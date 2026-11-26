Национальный банк Украины начал анонимный опрос внешних заинтересованных сторон, чтобы определить функции и процессы регулятора, которые могут быть уязвимыми к коррупционным рискам. Результаты будут использоваться при подготовке новой антикоррупционной программы НБУ .

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Опрос продлится до 5 декабря. Его могут пройти представители финансового рынка, потребители финансовых услуг, журналисты, эксперты и другие заинтересованные стороны.

Регулятор призывает участников максимально откровенно отвечать на вопросы. Опрос анонимный, а полученные ответы должны помочь выявить потенциальные коррупционные риски в работе Национального банка и определить, какие процедуры требуют дополнительного контроля, нормативного урегулирования или усовершенствования.

По информации НБУ, прохождение опроса занимает около 15−20 минут.

Какие сферы деятельности НБУ предлагают оценить

Участникам опроса предлагают определить, какие функции регулятора могут быть наиболее уязвимыми к коррупции. Перечень включает практически все ключевые направления работы Национального банка, от монетарной политики и управления резервами до банковского надзора, лицензирования и платежной инфраструктуры.

Среди направлений, которые можно оценить:

Монетарная и валютная политика: определение стратегии монетарной политики, разработка инструментов регулирования денежно-кредитного, фондового и валютного рынка, применение этих инструментов, расчет и обнародование рыночных индикаторов.

Управление финансовыми ресурсами: управление международными резервами, операции с золотом и другими драгоценными металлами, предоставление кредитов банкам для экстренной поддержки ликвидности и Фонда гарантирования вкладов.

Банковский и небанковский надзор: разработка нормативной базы, безвыездный надзор за банками и небанковскими учреждениями, инспекционные проверки, макропруденциальное регулирование и управление системными рисками.

Лицензирование и согласование: выдача лицензий, регистрационные и согласительные процедуры финансовых учреждений, платежных компаний, их владельцев, инвесторов и руководителей.

Финансовый мониторинг и санкции: надзор за соблюдением требований финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства, взаимодействие с государственными органами, подготовка санкционных предложений и оценка эффективности санкций.

Защита потребителей финансовых услуг: контроль соблюдения законодательства о правах потребителей финансовых и платежных услуг, как и регулирование деятельности бюро кредитных историй.

Платежная инфраструктура: регулирование платежных систем, проведение расчетов, оверсайт финансовой инфраструктуры, развитие Системы электронных платежей и Национальной платежной системы «Украинское платежное пространство».

Кибербезопасность и цифровые сервисы: контроль за киберзащитой, информационной безопасностью, электронной идентификацией, доверительными услугами и функционированием BankID НБУ.

Наличное обращение: регулирование обращения наличных, его хранение, обработка, утилизация, перевозка и кассовое обслуживание.

Депозитарная и статистическая деятельность: обслуживание депозитных сертификатов, работа депозитария, формирование статистических данных, проведение опросов и управление статистической информацией.

Отдельно респондентам предлагают оценить вспомогательные функции Национального банка, включая управление расходами, публичные закупки, управление имуществом, продажу имущества, кадровую политику, правовое обеспечение, IT, организационную структуру и взаимодействие со стейкхолдерами.

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Что НБУ хочет узнать от участников

Опрос не ограничивается выбором наиболее уязвимых направлений работы регулятора. Участникам также предлагают описать конкретные коррупционные риски, которые они видят в деятельности НБУ, и указать, есть ли процедуры недостаточно урегулированные нормативно.

В частности, респондентов спрашивают:

какие коррупционные риски существуют в деятельности НБУ;

есть ли процессы, требующие дополнительного нормативного регламентирования;

какие конкретные процедуры, по их мнению, необходимо урегулировать;

какие нормативно-правовые или внутренние распорядительные акты регулятора следует изменить, усовершенствовать или отменить;

какие предложения они могут предоставить для устранения пробелов, коллизий и разногласий в регулировании.

Респондентам также предлагают указать, к какой категории они относятся. Среди вариантов — работники государственных органов, банков, страховых и других небанковских финансовых учреждений, потребители финансовых услуг, представители СМИ, исследовательских центров, эксперты рынка, военнослужащие, самозанятые и другие категории.

Пройти опрос можно до 5 декабря по ссылке .

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