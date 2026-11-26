Черная пятница — один из лучших моментов года для крупных покупок. А в этот раз у пользователей Trustee Plus появится дополнительный стимул не откладывать запланированные приобретения: сервис разыграет полный возврат средств среди тех, кто присоединится к праздничной акции.

С 27 по 29 ноября 2026 года пользователи Trustee Plus смогут принять участие в розыгрыше 100% кешбэка. Десять победителей получат обратно всю сумму, потраченную на покупки с помощью сервиса в течение трех дней акции.

Участие в розыгрыше не зависит от количества транзакций. Можно совершить одну покупку или воспользоваться возможностью на протяжении всех выходных. В любом случае в итоговую сумму кешбэка победителя включат все соответствующие расходы за акционный период.

«Количество покупок не ограничено. Участвовать можно даже с одной транзакцией, а все покупки, совершенные в течение акционного периода, будут учтены независимо от того, прошла регистрация до или после первой покупки. Главное — подтвердить участие в розыгрыше до завершения акции», — рассказал Иван Орденко, Head of Partnerships & Marketing в Trustee Plus.

Как принять участие в розыгрыше?

Чтобы стать одним из потенциальных победителей, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Открыть приложение Trustee Plus. Найти в разделе «Новости» публикацию об акции к Black Friday. Подтвердить свое участие в розыгрыше. Совершать покупки с помощью Trustee Plus с 27 по 29 ноября 2026 года.

Обратите внимание: покупки, совершенные до момента регистрации, также учитываются. Однако подтвердить участие необходимо обязательно до завершения акции 29 ноября.

Десять победителей определят случайным образом. Результаты опубликуют в официальных социальных сетях Trustee в течение 10 дней после завершения розыгрыша. Каждый победитель дополнительно получит уведомление в приложении.