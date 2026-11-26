После выхода Grand Theft Auto VI украинцы стали гораздо активнее покупать игровые консоли, геймпады и большие телевизоры. За неделю релиза спрос на PlayStation 5 на маркетплейсе Rozetka вырос в 4,3 раза, а количество заказов телевизоров увеличилось на 44%. Особенно популярны стали модели с диагональю от 65 дюймов. Об этом свидетельствует аналитика Rozetka.

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Как GTA VI повлияла на продажи консолей

Официальный выпуск Grand Theft Auto VI от Rockstar Games состоялся 19 ноября 2026 года. Игра получилась для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

По данным Rozetka, в течение недели релиза, с 16 по 22 ноября, спрос на игровые консоли вырос на 118% по сравнению со средним недельным показателем предыдущих периодов.

Больше покупатели интересовались PlayStation 5. Спрос на эту консоль увеличился в 4,3 раза, а доля PS5 и PS5 Pro среди проданных игровых приставок выросла с 33% до 57%.

Непосредственно 19 ноября консоли заказывали в три раза чаще, чем в среднем в начале месяца.

Следовательно, выход новой части GTA сопровождался ростом продаж не только самой игры, но и устройств, необходимых для ее запуска.

GTA VI обеспечила 64% оборота категории «Игры»

Продажи GTA VI на Rozetka стартовали 9 ноября по предзаказу цифровых версий для PlayStation 5 и Xbox.

В неделю релиза игра обеспечила 64% оборота всей категории Игры на маркетплейсе. Общий оборот данной категории возрос в 3,2 раза.

Резко выросла и поисковая активность пользователей.

В день выхода GTA VI количество запросов GTA, ГТА и Grand Theft Auto на платформе увеличилось в 33 раза по сравнению со средним днем октября.

В то же время, поисковые запросы, связанные с PlayStation и PS5, выросли в 8,8 раза, а с Xbox — в 9,4 раза.

Лимитированные геймпады раскупили через несколько дней

Высоким спросом пользовались контролеры DualSense GTA VI Limited Edition, поступившие в продажу 16 ноября.

Черную версию геймпада раскупили всего за два дня, а белую — за четыре.

Всего в неделю релиза GTA VI спрос на контроллеры DualSense увеличился в 2,5 раза.

В то же время во всей категории геймпадов и аксессуаров к игровым консолям спрос вырос на 73%.

Украинцы стали чаще покупать большие телевизоры

Выход GTA VI отразился также на продажах телевизоров.

По данным Rozetka, в неделю релиза количество заказов телевизоров увеличилось на 44% по сравнению со средним показателем предыдущих недель.

Заметнее всего возрос спрос на большие экраны.

В частности, телевизоры с диагональю от 65 дюймов заказывали на 87% чаще, а модели от 55 дюймов — на 68%.

Эта динамика свидетельствует о росте интереса к технике для домашних развлечений в период выхода одной из самых ожидаемых игр последних лет.

В то же время статистика маркетплейс показывает совпадение роста спроса с релизом GTA VI, но не позволяет определить, какая часть покупок телевизоров была непосредственно связана именно с игрой.

Кто покупает игровую технику в Украине

Аналитика Rozetka свидетельствует, что покупатели игровых товаров являются преимущественно постоянными пользователями маркетплейса.

Почти половина этой аудитории пользуется платформой более пяти лет, а медиа возраст учетной записи составляет 6,5 года.

Около 60% заказов геймеры оформляют через мобильное приложение.

Кроме игр и консолей они активно покупают компьютерные мониторы, наушники, клавиатуры, мыши и другие аксессуары.

За год до релиза GTA VI такие покупатели заказывали игры в 22 раза чаще среднего пользователя Rozetka, а геймпады и аксессуары к консолям — в 11 раз чаще.

Мониторы они покупали в 5 раз чаще, крепления для телевизоров и мониторов — в 4,6 раза, системы охлаждения для компьютеров — в 4,2 раза.

Спрос на сетевые фильтры и удлинители был в 4 раза выше, на клавиатуры и мыши — в 3,6 раза, на роутеры — в 3,3 раза, а на наушники — в 2,9 раза.

Геймеры чаще покупают зарядные станции

Отдельная тенденция касается оборудования для обеспечения автономности при отключении электроэнергии.

По данным Rozetka, покупатели игровой техники заказывают зарядные станции в 3,9 раза чаще, чем средний пользователь маркетплейса.

Это может быть связано с необходимостью поддерживать работу консолей, компьютеров, мониторов и интернет-оборудования при отключении электроэнергии.

Таким образом, интерес к видеоиграм формирует спрос на более широкий ассортимент товаров — от игровых приставок и аксессуаров до телевизоров, компьютерной периферии и систем резервного питания.

В то же время, на показатели недели релиза могли повлиять и сезонные распродажи накануне Черной пятницы.