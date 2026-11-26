Украинские автовладельцы могут застраховать автомобили от последствий ракетных и дроновых атак, падения обломков и взрывной волны. Такое покрытие предлагают как дополнительную опцию КАСКО или отдельный страховой продукт. Стоимость зависит от стоимости автомобиля, объема покрытия и франшизы. Об этом сообщает издание «На пенсии».

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Насколько это может быть выгодно, показывает пример киевлянина Алексея Алейникова. Дополнительное страхование от военных рисков обошлось ему в 18 тыс грн в год. После повреждения автомобиля взрывной волной страховщик компенсировал 120 тыс грн ремонта. Страховая стоимость машины по договору составила 1 млн грн.

Какие повреждения покрывает страховка

В зависимости от условий договора страхование может предусматривать компенсацию за повреждение или уничтожение автомобиля в результате:

попадание российских ракет и беспилотников;

падение обломков воздушных целей;

работы украинской противовоздушной обороны;

действия взрывной волны;

пожары и другие последствия воздушной атаки.

Важно: обычное КАСКО не обязательно покрывает военные риски. Во многих договорах повреждения в результате боевых действий являются исключением, поэтому соответствующую опцию нужно проверять отдельно.

Какие автомобили страхуют

По словам представителя страховой отрасли, обычно без проблем можно застраховать автомобили в возрасте до 15 лет. Однако действуют территориальные ограничения: машина должна эксплуатироваться на подконтрольной Украине территории, а ее местонахождение не должно быть ближе чем за 50−100 км к линии боевого столкновения.

Конкретные требования зависят от страховщика. Также отличаются страховые лимиты, франшизы и перечень событий, за которые предусмотрена компенсация.

Как получить выплату после обстрела

Владельцу автомобиля важно соблюдать процедуру, предусмотренную договором:

Сначала позаботиться о безопасности. Не приближайтесь к месту взрыва, пока сохраняется угроза повторной атаки. Зафиксировать повреждение. Сделайте фотографии автомобиля и характер разрушений. Немедленно сообщить страховой компании. В приведенном страховщиками алгоритме говорится об обращении в день происшествия. Получить официальное доказательство. Страховщик может потребовать документы ГСЧС, СБУ или других уполномоченных органов, подтверждающих связь повреждений с вражеской атакой. Представить документы для урегулирования страхового случая. Окончательный список определяется контрактом.

Не следует самостоятельно ремонтировать автомобиль или утилизировать поврежденные детали до согласования со страховщиком, если этого требует процедура урегулирования.

Сколько автомобилей уже застраховали от военных рисков

По данным Национальной ассоциации страховщиков Украины, за последние девять месяцев было заключено около 67 тыс договоров страхования от военных рисков на общую сумму 2,7 млрд. грн.

За этот период страховые компании выплатили 58 млн грн. физическим лицам и 52 млн грн юридическим лицам. Еще 91 млн грн сформировали в резервах для урегулирования заявленных случаев.

Для крупных коммерческих автопарков условия рассчитываются индивидуально. Страховщики учитывают маршруты перевозок, географию работы и интенсивность военных рисков. Поэтому страхование транспорта, регулярно работающего вблизи фронта, может быть слишком дорогим.

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Можно ли получить компенсацию через Международный реестр убытков

Если автомобиль поврежден в результате российской агрессии, владелец может подать заявление в Международный реестр убытков для Украины. Однако это не означает быстрой выплаты: механизм репараций предполагает дальнейшее рассмотрение заявлений и зависит от создания и работы компенсационного механизма.

Если же собственник уже получил страховое возмещение за тот же ущерб, повторно получить компенсацию за него нельзя. В зависимости от условий контракта и процедуры компенсации право требования к России в пределах выплаченной суммы может перейти к страховщику.

Поэтому для автовладельца страхование от военных рисков может быть более практичным способом получить средства на ремонт в более короткой перспективе. Но перед заключением договора следует проверить территориальные ограничения, страховую сумму, франшизу и порядок подтверждения страхового случая.

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