Верховный Суд рассмотрит вопрос, имеет ли территориальный центр комплектования и социальной поддержки право обжаловать судебные решения по семейным спорам между родителями, если они могут повлиять на получение одной из них отсрочки от мобилизации. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Причина — противоречивая практика самого Верховного Суда: одни судебные коллегии признают такое право ТЦК, другие считают, что его возможный интерес в семейном деле является лишь гипотетическим.

Речь идет о ситуации, когда после развода отец просит суд определить место жительства ребенка вместе с ним и установить факт его самостоятельного воспитания и содержания. Такое решение может послужить основанием для оформления отсрочки от мобилизации. Поэтому ТЦК пытаются оспаривать решения, даже если не являлись участниками семейного спора.

Верховный Суд уже разрешал ТЦК обжаловать такие решения

Позиция в пользу ТЦК уже отражена в ряде постановлений Верховного Суда. В частности, 6 мая 2026 года по делу № 725/9013/25 суд согласился, что территориальный центр комплектования может оспорить решение о самостоятельном воспитании ребенка, если оно способно создать основания для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы.

Подобное заключение Верховный Суд сделал и 1 июня 2026 г. по делу № 725/5985/25. Суд отметил, что проживание ребенка с отцом и даже нотариальная договоренность родителей об этом не доказывают, что родитель воспитывает ребенка самостоятельно. Для этого нужно подтвердить, что второй родитель фактически не участвует в воспитании или его родительские права ограничены в установленном законом порядке.

В то же время, суд признал право ТЦК обжаловать решение, поскольку оно может влиять на вопросы мобилизации.

Почему часть судей выступила против такого подхода

В августе 2026 г. Третья судебная палата Кассационного гражданского суда пришла к выводу, что предварительную практику нужно пересмотреть. В деле № 725/8568/25 коллегия передала вопрос на рассмотрение Объединенной палаты КЦС Верховного Суда.

Судьи указали, что ТЦК не является участником семейного правоотношения между родителями и не имеет непосредственных прав или обязанностей по определению места жительства ребенка. Возможность получения родителем отсрочки от мобилизации, по их мнению, является косвенным следствием семейного решения, а не основанием для вмешательства ТЦК в частный спор.

Кроме того, такая практика может нарушать принципы состязательности и диспозитивности гражданского процесса, а также создавать риск непропорционального вмешательства государства в семейную жизнь, защищаемую статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Таким образом, судебная коллегия подвергла сомнению возможность предоставлять ТЦК право обжалования только из-за потенциального влияния семейного решения на мобилизацию.

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Что это значит для родителей

Пока Объединенная палата Верховного Суда не сформулирует окончательную позицию, риск обжалования решений ТЦК по таким делам сохраняется. Сам факт проживания ребенка с отцом не означает, что он самостоятельно его воспитывает, а договоренность между родителями не заменяет доказательств фактического отсутствия участия второго родителя.

Важно различать два вопроса: имеет ли ТЦК право обжаловать решение суда и действительно ли отец самостоятельно воспитывает ребенка. Даже если право на апелляцию будет подтверждено, это не означает автоматической отмены решения или отказа в установлении соответствующего факта. Суд должен отдельно оценить доказательства участия каждого из родителей в воспитании ребенка.

Следовательно, Верховный Суд должен определить пределы участия государственного органа в семейных спорах, когда их возможные последствия касаются мобилизации.

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