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23 травня 2023, 12:40 Читать на русском

Квартири у Франківську за рік подорожчали на 23%: що відбулося в інших містах

Як за рік змінилась ціна житла та вартість оренди квартир у найбільших містах України, в колонці для NV розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук. «Мінфін» публікує ключові тези.

Хоча під час війни складно прогнозувати зміни на ринку нерухомості, основні тенденції все ж можна зрозуміти.

Основні тенденції ринку

Український ринок нерухомості, який встиг зазнати випробувань від попередніх періодів нестабільності (початку російсько-української війни у 2014 році, ковідних часів), показує свою стійкість та здатність вистояти в умовах кризи. Зараз ми спостерігаємо наступні тенденції:

  • Зростання попиту на купівлю житла, особливо в західних та центральних областях України. Цифри показують, що попит тут наразі навіть вищий за довоєнний. В інших регіонах, на жаль, ситуація не є такою радісною. На сході країни майже ніхто не розглядає купівлю квартир чи будинків, а на півдні ситуація залишається нестабільною. Проте, середні показники попиту на купівлю житла в межах України вже на рівні довоєнних.
  • Збільшення кількості оголошень про продаж чи купівлю житла. Наприклад, у всіх західних та центральних областях України зростає кількість пропозицій на платформі OLX від 15% до 85%, порівнюючи з показниками минулого року.

На початку повномасштабного вторгнення люди здебільшого шукали житло не у великих містах, а відносно безпечніших обласних центрах. Навесні 2022 року у топі областей за пошуком житла були: Закарпатська, Івано-Франківська, Хмельницька, Полтавська та Вінницька області.

Українці з південних областей переїжджали до центральних, із центральних до північних, із північних — до західних. За пошуковими запитами переважали великі квартири, оскільки люди переїжджали цілими сімʼями. За характеристиками житла у топі були квартири із розвинутою поруч інфраструктурою, меблями та технікою.

Зараз для оренди актуальні квартири на нижчих поверхах, зі сховищами або паркінгами поруч, можливість заїжджати з тваринами та дітьми, відсутність воєнних об'єктів поруч із житлом.

Щодо купівлі, то українці переважно дивляться нерухомість в обласних центрах. Зараз прослідковується, що, наприклад, львів'яни купують частіше житло в Івано-Франківську. Тобто є тенденція, що люди все більше цікавляться нерухомістю поза межами міст-мільйонників.

Якщо ми говоримо про Київську область, то тут більше цікавляться будинками, а не квартирами. Можливо, дає про себе знати досвід минулої зими та відключень світла. Великого перекосу у вподобаннях українців щодо вибору житла в сторону передмістя немає, водночас, інтерес до регіонів точно зріс та зміцнився.

Довгострокова оренда

Київ. У столиці важливо розглядати вартість в розрізі кожного району. Наприклад, у Деснянському районі середня ціна однокімнатної квартири в оренду становила 6 тис. грн у квітні 2022 року і залишилась такою ж у квітні 2023 року. У Печерському районі відбулось зростання ціни з 12 тис. грн (квітень 2022 р.) до 20 тис. грн (квітень 2023 р.) за рік. Загалом, у Києві ціни перебувають на рівні квітня минулого року, але тут важливо врахувати, що в той період вони були заниженими, через початок повномасштабного вторгнення.

Львів. У середньому, в місті зростання цін становить 17,3%, 14,2 тис. у квітні 2023 року, проти 12,1 тис. грн у квітні 2022 року.

Харків. У місті ціни за квартиру в середньому становлять близько 4 тис. Цифри зберігаються такі ж, як і у квітні минулого року.

Одеса. У місті спостерігається зростання цін на житло від 500 до 1,5 тис. грн у кожному із сегментів. За оренду однокімнатної квартири зараз потрібно віддати від 6,5 тис. грн, проти 5 тис. грн у квітні минулого року (точна вартість залежить від району проживання).

Івано-Франківськ. Ціни на оренду зросли на 35%. У квітні 2023 року вартість однокімнатної квартири в середньому 10 тис. грн, проти квітня 2022 року, коли ціна становила 7,4 тис. грн.

Продаж житлової нерухомості

Київ. Залежно від району розміщення об'єкта, ціни змінились по-різному, проте, середнє зростання квітня 2023 року до квітня 2022 року — від 15% до 17%.

Львів. Зростання цін однокімнатних квартир коливається від 13 до 15%.

Харків. У місті відбулося падіння цін у середньому на 7%.

Одеса. Зростання цін від 17% до 20% на продаж однокімнатних, та від 10% до 13% для двокімнатних квартир.

Івано-Франківськ. У середньому, в місті зміна ціни сягнула +23% до квітня 2022 року.

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Наразі ми бачимо відновлення у всіх сегментах нерухомості. Зокрема, активно почав зростати попит на купівлю комерційної нерухомості, а це була одна з категорій, на яку помітно знизилась кількість відгуків після початку війни.

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Коментарі - 7

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+30
zig4free
zig4free
23 травня 2023, 13:06
#
Опять рост цен в гривне?
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0
SkeptikUA
SkeptikUA
23 травня 2023, 16:00
#
Ну бо інакше «зростання» не покажеш.
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0
Abramon
Abramon
23 травня 2023, 13:08
#
«У Печерському районі відбулось зростання ціни з 12 тис. грн (квітень 2022 р.) до 20 тис. грн (квітень 2023 р.) за рік.» — де це такі середні в цьому районі на однокімнтні? Є трикімнатні в будинку 90−92 року серія «совмін/спецпроект» 16000 грн. повторю на трикімнатні з нормальним ремонтом не коври і стінка.
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0
Ranet
Ranet
23 травня 2023, 15:54
#
Запросто, на односпальную, и даже не в Печерском. Но не средние, конечно.
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Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 травня 2023, 13:13
#
Бонв, фас
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Ranet
Ranet
23 травня 2023, 15:51
#
А где этот местный сорос, кто наживается на войне? Продаёт, наверное))
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irakez
irakez
23 травня 2023, 15:59
#
Ця стаття не має ніякого сенсу. Ніхто в Украні не рахує вартість нерухомості в гривнях.
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