Біткоїн знову зростає: чи зможе він стати 6 за величиною активом у світі, обігнавши Google

Минулого тижня основні американські індекси завершили досить мляво. Аналітики вже починають мати сумніви щодо того, що у 2025 році інвесторам варто розраховувати на нові їхні рекорди. Натомість біткоїн після короткої паузи знову зростає. Про основні події минулого та поточного тижня на світових фінансових ринках розповість «Мінфін».

Біткоїн знову в центрі уваги інвесторів: у понеділок його курс знову перевищив позначку $100 тис., курс біткоїну підскочив до нового рекордного максимуму.

Об 11:00 за київським часом біткоїн зріс майже на 2,5% — до $104,410. Стимулом до зростання стало інтерв'ю Дональда Трампа CNBC наприкінці минулого тижня, в якому він заявив, що, в рамках своїх планів щодо перетворення США на світового лідера у сфері криптовалют, планує створити криптовалютний резерв, аналогічний до Стратегічного нафтового резерву.

Оптимізм криптоінвесторів також посилився після того, як MicroStrategy Incorporated була додана до індексу Nasdaq 100 — крок, який може залучити ще більше капіталу до найбільшого у світі корпоративного власника біткоїнів.

За даними CoinMarketCap, біткоїн — найпопулярніша криптовалюта у світі — зросла на понад 50% після виборів 5 листопада, на яких переміг Трамп, внаслідок чого ринкова капіталізація досягла $2,11 трлн.

При зростанні ціни всього на 14% біткоїн може стати шостим за величиною активом у світі за обсягом ринку, перевершивши ринкову капіталізацію Google у розмірі $2,3 трлн, і зміцнивши своє становище одного з найцінніших фінансових інструментів у світі, пише Investing.com.

З наближенням кінця року з'являється все більше прогнозів на 2025 рік від провідних світових аналітиків.

Керуючий партнер дослідницької компанії Fundstrat Том Лі, один із головних оптимістів фондового ринку, відомий точними прогнозами щодо індексу S&P 500, несподівано озвучив обережні очікування на 2025 рік.

Прогноз Лі передбачає, що до середини 2025 року індекс досягне 7 тис. пунктів, але в другому півріччі піде на спад і до кінця року опиниться на позначці 6,6 тис., пише MarketWatch.

Прогноз стратег Fundstrat зробив на основі свого аналізу фондового ринку з 1871 року: за всю історію було тільки п'ять випадків, коли індекс зростав два роки поспіль на понад 20%. І в чотирьох із п'яти випадків у другій половині третього року ралі сповільнювалося. Одним із ризиків для фондового ринку може стати обіцяне Трампом запровадження підвищених мит на імпорт, вважає Том Лі.

Європейський фондовий ринок цього року зростав не так активно, як американський. Але й тут були свої яскраві лідери. Найкращим європейським індексом цього року став німецький DAX, який показав зростання на 22%.

Своїм зростанням індекс багато в чому завдячує акціям гіганта програмного забезпечення SAP. Хоча DAX і відставав від зростання індексу S&P 500 на 28%, він вочевидь перевершив своїх європейських колег, таких як британський індекс FTSE 100 зі зростанням на 7,4% та французький індекс CAC 40, який просів на 1,6%.

Як пише Reuters, наступний рік не обіцяє нічого хорошого для Європи: її фінансові ринки вже постраждали через побоювання щодо запроадження мит США та політичних потрясінь у Франції та Німеччині.

За даними MSCI, європейські акції, наймовірніше, відстануть від американських щонайменше за 25 років, а євро, як очікують деякі аналітики, опуститься нижче за 1 долар.

Проте, у міру того, як ринки регіону дешевшають, інвестори все більше цікавляться вигідними угодами, стверджуючи, що активи повністю оцінені, з огляду на подальші розчарування, і можуть різко зрости, якщо геополітичний та економічний фон покращиться.

«Ми вважаємо, що Європа може стати позитивним сюрпризом для недооцінених інвесторів. Ми близькі до досягнення піку негативу, і це хороші новини», — сказала співкерівник відділу акцій Edmond de Rothschild Каролін Готьє.

«Рівні оцінки в Європі зараз набагато привабливіші», — заявила Соня Лауд, ІТ-директор найбільшої у Великобританії компанії з управління активами Legal & General Investment Management.

Вона додала, що її компанія, яка управляє інвестиціями на суму $1,5 трлн, поки що не збирається широко розширювати свою присутність у Європі, але націлюється на такі сектори фондового ринку, як виробники автомобілів та предметів розкоші. Вони виграють, якщо ситуація в економіці Китаю покращиться, а тарифи США виявляться менш жорсткими, ніж побоювалися.

«Ведмежі настрої в Європі досягли крайніх меж», — заявили стратеги Citi, порекомендувавши клієнтам вкладати кошти в регіон, оскільки грошово-кредитне та державне стимулювання піде на користь економічно циклічним підприємствам у таких секторах, як виробництво та туризм.

Головний європейський економіст Columbia Threadneedle Стівен Белл заявив, що європейські активи дешеві «з поважних причин», пославшись на економічні труднощі регіону.

Однак, додав він, керуючий активами вивчає можливості серед дешевих французьких акцій, які можуть зрости, якщо бюджетна напруга в країні знизиться.

Злети та падіння минулого тижня на фондовому ринку США

Поки що ж інвестори віддають перевагу американському ринку, ніж європейському. «Мінфін» традиційно відібрав головних «переможців» та «невдах» на фондових майданчиках США.



Акції Fangdd Network Group Ltd. (DUO), китайської цифрової платформи для операцій з нерухомістю, зросли минулого тижня на позитивних новинах. Компанія оголосила про пряме розміщення своїх звичайних акцій класу A на суму $7 млн. Цей крок був спрямований на залучення капіталу для загальних корпоративних цілей та зміцнення фінансового стану.

Такі дії зазвичай сигналізують інвесторам про те, що компанія активно працює над зміцненням свого балансу та операційних можливостей, що може сприяти позитивному настрою на ринку.

Крім того, Fangdd уклала угоду про передплату на акції з компанією Zx International Ltd, пов'язаною з її генеральним директором Сі Цзеном. Ця угода ще раз продемонструвала внутрішню впевненість у довгостроковій стратегії компанії, що, ймовірно, підвищило оптимізм інвесторів.

Минулого тижня ринкова капіталізація Broadcom Inc. (AVGO), виробника чипів для найбільших технологічних компаній, вперше в історії перевищила $1 трлн, повідомляє CNBC. У 2024 році папери компанії подорожчали на 93%, тоді як головний фондовий індекс США S&P 500 за аналогічний період додав 26,5%.

Цього разу інвесторів вразили сильні результати Broadcom за четвертий квартал та 2024 фінансовий рік (закінчився 3 листопада), опубліковані 12 грудня. Компанія перевершила очікування Волл-стріт щодо прибутку та спрогнозувала потужне зростання виторгу від продажів компонентів, пов'язаних із штучним інтелектом.

Після виходу звіту свої таргети з акцій Broadcom підвищили відразу декілька інвестбанків, випливає з даних MarketScreener. Найвищу на Волл-стріт цільову ціну для акцій Broadcom встановив KeyBanc $260. Це передбачає зростання ще на 44% від ціни попереднього закриття.

Аналітики Bernstein підвищили цільову ціну із $195 до $250. «Загалом історія Broadcom зі ШІ дійсно починає виходити на новий рівень», — цитує аналітиків Bernstein CNBC.

Bank of America також підвищив таргет із акцій Broadcom до $250 (із $215). Аналітики зазначили, що Broadcom домінує на ринку кастомних чипів для внутрішніх робочих навантажень. Однак вони висловили своє занепокоєння можливими ризиками через «жорстку конкуренцію з боку Nvidia в галузі стандартних рішень та корпоративних клієнтів».

За даними MarketWatch, всього рейтинги акцій Broadcom присвоїли 47 аналітиків. 40 із них радять їх до придбання (рейтинги Buy і Overweight), решта сім — тримати (Hold).

Акції Ciena Corporation (NYSE: CIEN), глобального постачальника телекомунікаційного мережевого обладнання, програмного забезпечення та послуг, також зростали на гарному звіті. Минулої п'ятниці Needham зберіг рейтинг «Купляти» для акцій компанії і підвищив цільову ціну до $95 із попередніх $80. Рішення фірми слідувало за публікацією CIENA фінансових результатів за четвертий квартал 2024 року, які показали, що виторг перевищив консенсус-прогнози на 2%, а прибуток на акцію (EPS) впав на $0,11. Прогноз компанії на 2025 фінансовий рік також перевершив консенсусні очікування: компанія повідомила про зростання довгострокового доходу на 8−11%.

За даними InvestingPro, за останній рік акції CIEN показали дохідність 90,7%.

Головні події тижня

На інвесторів очікує насичений економічними новинами тиждень, головною подією якого стане рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткової ставки.

Китайська економіка подає неоднозначні сигнали

Сьогодні, 16 грудня, Китай опублікував чергову порцію даних щодо стану місцевої економіки. У листопаді, як і очікувалося, промвиробництво зросло завдяки нещодавнім заходам стимулювання, які підтримали ділову активність.

Однак обсяг роздрібних продажів не виправдав прогнозів, що відображає слабкість споживчих витрат, що зберігається. Продовжують падати ціни на житло.

Неоднозначні дані підкреслюють, наскільки складно лідерам Китаю забезпечити стійке відновлення економіки у 2025 році, з огляду не лише на слабке внутрішнє споживання, а й на можливе підвищення торгових мит США при другій каденції Дональда Трампа.

Очікування додаткових стимулів залишаються високими, але, щоб серйозно вплинути, вони мають бути орієнтовані споживача. І китайська влада вже почала робити кроки в цьому напрямку.

Китай сприятиме стабільному зростанню доходів домогосподарств у 2025 році за рахунок збільшення прямої фіскальної підтримки споживачів та підвищення рівня соціального забезпечення, повідомило у понеділок державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Китай поставив розширення внутрішнього попиту, як першочергове завдання для стимулювання зростання наступного року.

Рейтингове агентство Moody's у своєму звіті, опублікованому у понеділок, підвищило прогноз зростання ВВП Китаю у 2025 році з 4% до 4,2%. Аналітики агентства очікують, що умови кредитування стабілізуються, а заходи стимулювання, які вживаються Пекіном із вересня, дозволять пом'якшити деякі наслідки потенційно високих мит США.

Що покаже барометр ділової активності від S&P Global

У понеділок, 16 грудня, S&P Global опублікує індекси ділової активності (PMI) у виробництві та сфері послуг за грудень.

Листопадові дані показали, що колись сильні сектори послуг у великих економіках зараз занепадають. Грудневі цифри покажуть, чи зберігається цей тренд. Економісти прогнозують показник 49,5 пунктів для індексу PMI у сфері виробництва, і 55,7 пунктів — у сфері послуг, повідомив Barron's. Обидві оцінки трохи нижчі від листопадових.

Листопадовий складовий індекс PMI єврозони, який вважається головним показником загального економічного здоров'я, впав до 48,3 із жовтневих 50. Британський індекс PMI за всіма секторами впав до найнижчого за рік значення 50,9 — трохи вище за позначку, що розділяє скорочення та розширення. Навіть активність у секторі послуг США сповільнилася.

Занепокоєння щодо мит у США, а також політичні розбіжності у Франції та Німеччині можуть завдати шкоди діловій активності.

На думку деяких спостерігачів, дані PMI малюють надто песимістичну картину базової активності, а зниження відсоткових ставок сприятиме покращенню ділових настроїв.

Останнє засідання ФРС перед новим роком

У середу, 18 грудня, центральний банк США оголосить нові параметри грошово-кредитної політики. Очікується, що регулятор зменшить відсоткову ставку на 0,25 в.п., що стане третім зниженням поспіль.

Оскільки таке рішення вже повністю закладено до цін, інвестори зосереджуються на прогнозах щодо того, наскільки ще можуть бути знижені ставки у 2025 році.

Оновлений огляд економічних прогнозів ФРС, опублікований на засіданні, дасть уявлення про те, в якому напрямку, на думку чиновників, рухатимуться ставки найближчим часом. У попередньому огляді вказувалося на чотири зниження ставок у 2025 році.

За словами Goldman Sachs, цього тижня ФРС, найімовірніше, подасть сигнал про повільніші темпи зниження відсоткових ставок. Зокрема, на думку аналітиків банку, регулятор залишить незмінною ставку на січневому засіданні, хоча раніше планувалося її зниження.

«Однією з причин є те, що безробіття виявилося нижчим за прогнози FOMC, а інфляція — вищою, хоча жоден із цих сюрпризів не такий значний, як може здатися», — пишуть аналітики Goldman Sachs у своїй записці.

Вони заявили, що центральний банк також може обережно ставитися до нової політики адміністрації Дональда Трампа, особливо в умовах підвищення торгових мит.

Goldman також очікує, що центральний банк знижуватиме ставки у березні, червні та вересні 2025 року на 0,25 в.п. Однак у поточному циклі пом'якшення відсоткова ставка центрального банку тепер прогнозується трохи вищою — на рівні 3,5−3,75%.

Засідання центробанків Японії та Англії

У четвер, 19 грудня, Банк Англії та Банк Японії повідомлять про рішення щодо відсоткових ставок.

Агентство Reuters повідомило минулого четверга, що чиновники японського центробанку схиляються до паузи (ставка збережеться на рівні 0,25%), очікуючи на додаткові дані щодо заробітної плати та зрозумілості щодо політики Дональда Трампа, перш ніж підвищити ставки втретє.

На день раніше агентство Bloomberg написало, що представники Банку Японії не бачать «великих витрат» у відстроченні подальшого посилення політики.

Втім, рішення Банку Японії ще може зробити сюрпризи, а це означає, що волатильність ринку може бути високою.

На думку ринку, не змінюватиме ключову ставку і Банк Англії, зберігши її на рівні 4,75%.

Після підвищення податків для роботодавців у жовтневому бюджеті лейбористського уряду великий бізнес заявив про те, що буде змушений підвищувати ціни на свої товари, а це посилило побоювання щодо інфляції.