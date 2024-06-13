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13 червня 2024, 15:29

Скільки коштує житло на аукціонах в Європі

Стартова вартість нерухомості на аукціонах у Франції та Італії завжди щонайменше на 40% нижча за ринкову. На скільки ж зростає її вартість під час торгів, які особливості придбання такої нерухомості та чи вигідно це, розповіла адвокат, аукціоніст, спеціаліст із закордонної нерухомості Ірина Георгієва.

Стартова вартість нерухомості на аукціонах у Франції та Італії завжди щонайменше на 40% нижча за ринкову.

З 2017 року я почала брати участь в аукціонах Одеси з продажу приміщень, які місто виставляло на реалізацію. І в процесі вивчення законодавства, ринку та особливостей аукціонних продажів дійшла висновку, що в Європі це цікавіше та перспективніше.

У Франції та Італії, де я працюю аукціоністом, більшість людей не можуть отримати у спадок нерухомість, тому що при цьому їм потрібно заплатити до 60% податків, а в них просто немає таких коштів.

Наприклад, у власників немає спадкоємців, тоді вони передають своє житло державі, в обмін на довічне утримання в будинках для людей похилого віку. А держава може продати нерухомість лише з аукціону. Найчастіше це дуже перспективні об'єкти для інвестування, і, на відміну від України, цей процес досить швидкий, живий і «прозорий».

Загалом у Європі аукціонна система дуже розвинена та вигідна, тому нею й користуються.

В Європі, якщо нерухомість потрапила на аукціон, то власник вичерпав усі законні способи її повернути собі, окрім як викупити. І навіть якщо власник має спадкоємців, але майно через суд пішло на аукціон, і ви його придбали, то я можу гарантувати на 100%, що його ніхто у вас уже не відбере.

Інформація про самі аукціони знаходиться на спеціальних сайтах при судах, у яких безпосередньо проходять аукціони. Для участі в них у Франції громадянин нашої держави повинен мати з собою паспорт України, відкритий рахунок в європейській країні, а також, бажано, рахунок (але не обов’язково) та прописку у Франції.

Перед участю в аукціоні варто звернути увагу на:

  • стан будівлі;
  • як давно лот знаходиться в продажу;
  • чи це перший продаж.

Важливу роль відіграє період торгів — зимою завжди менша активність, і це час для інвестування.

У чому перевага європейського ринку для інвесторів

По-перше, у Франції ліквідність нерухомості — одна з найвищих, також в Італії досить висока пасивна доходність від оренди нерухомості або її реалізації. Решта країн Європи мають нижчі показники прибутковості, тож з ними краще не працювати.

По-друге, висока сезонність Італії та Франції для оренди — не менше 9 місяців на рік.

Стартова вартість нерухомості на аукціонах завжди щонайменше на 40% нижча за ринкову, і навіть при фінальному продажі вона дуже рідко доходить до ринкової.

Наведу приклад: квартира в Антібі, на Лазурному Березі Франції за 150 метрів від моря та площею 55 кв. м, вийшла на аукціон зі стартовою вартістю 70 тис. євро, коли в цьому будинку аналогічна квартира коштує 280 — 320 тис. євро. У результаті цю квартиру було продано за 130 тис. євро. Звичайно, часто в такій нерухомості потрібно робити ремонт, на це сумарно піде не більше 50 тис. євро, що в будь-якому випадку менше, ніж купувати її просто на ринку без аукціону.

Читайте також: У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

Також наявність нерухомості дає кращі умови для кредитування у європейських банках. Інвестор повністю вливається у соціальне життя країни, отримує податковий номер та стає повноцінним фінансовим резидентом.

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