У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

У Києві дорожчають орендовані квартири. За даними порталу ЛУН, лише за останній місяць орендні ставки на середньостатистичну одиничку підвищилися на тисячу гривень — до 13,5−14 тис. грн. І це при тому, що останнім часом орендована квартира в столиці коштувала дешевше, ніж, наприклад, у Львові, а цінник довго залишався стабільним. «Мінфін» розбирався, що відбувається на столичному ринку орендованого житла.

Ціни на київське житло жене вгору нова хвиля переселенців. Багато харків'ян, втомившись від нескінченних обстрілів, переїжджають до столиці. Є також переселенці з Сумщини та Одещини.

Втім, орендні ставки різні, багато що залежить від району та самої квартири. А з початком масових відключень світла почали більше цінуватися будинки, «які рідше відключають», а також обладнані безперебійниками та з газовими плитами.

Як змінилися ціни на оренду в Києві

За даними дослідження ЛУН, у Києві активно йдуть вгору цінники на орендоване житло.

Наприклад, якщо у лютому цього року однокімнатна квартира коштувала 12,5 тис. грн, а у квітні — 12,25 тис. грн, то до кінця травня за неї просили вже 12,5−14 тис. грн.

Двокімнатні квартири взимку в середньому здавали за 17 тис. грн, до квітня цінник просів до 15,5 тис. грн, а до початку літа він зріс до 16−18 тис. грн.

Мінімальний «зимовий» цінник все ж таки ще зустрічається, хоча й рідко. «Мінфін» знайшов на майданчику Bird квартиру на Троєщині (вулиця Лаврухіна) у 22-поверховому будинку. Площа однокімнатної квартири досить велика — 50 квадратів, є побутова техніка, меблі, інтернет. Хоча загальний стан рієлтори характеризують, як «втомлений» — ремонт, як й інтер'єр, достатньо застарілі. Цінник на краще житло стартує в цьому районі вже з 8,5 тис. грн. За такі гроші пропонується квартира на проспекті Калини площею 43 квадрати, але зі свіжим ремонтом та сучасним інтер'єром.

На Позняках схожу квартиру «Мінфін» знайшов уже за 10,5 тис. грн, але таких варіантів мало. У середньому цінники на однокімнатки в цьому районі — 12 тис. грн і вище.

На Оболоні одиничка 50 квадратів у 25-поверхівці з євроремонтом коштує 13−14 тис. грн на місяць, виставлено також багато житла в новобудовах, але там цінник вищий — 19−20 тис. грн і вище.

Це на 7−10% дорожче, ніж було ще місяць тому. І це при тому, що досить довго орендовані квартири в Києві не дорожчали, а в окремі періоди навіть дешевшали. Експерт столичного ринку нерухомості Михайло Артюхов пояснював це великою пропозицією житла, що здається в оренду.

До війни київську нерухомість активно скуповували інвестори з усієї країни, адже на оренді можна було добре заробляти. З початком повномасштабного вторгнення потенційних орендарів стало набагато менше, і житло простоювало. Це влітало в копієчку власникам, адже потрібно було сплачувати за комуналку. Якщо квартира одна, сума ще не надто велика, але багато інвесторів накупили по 5−10 квартир, і там загальна платіжка вже зовсім інша. Це змушувало власників знижувати ціни на оренду, аби житло не простоювало. Але зараз тенденція розвернулася.

При цьому, як каже столичний рієлтор Ірина Луханіна, власники житла, як і раніше, готові торгуватися. Скидають під конкретного клієнта від 500 грн до 2−3 тис. грн, залежно від вартості квартири.

Чому у Києві дорожчає оренда

Власники столичного житла та рієлтори вже неодноразово намагалися «розігріти ціни».

«Деякі рієлтори навмисно розгойдували ситуацію, заявляючи потенційним мешканцям, що „все дорожчає“. В окремі періоди ці хитрощі спрацьовували: в середньому на ринку цінники на оренду підвищувалися на 5−7%. Але наявність великої кількості порожнього житла повертало цінники до колишніх рівнів», — каже Михайло Артюхов.

Як буде цього разу? — На думку київських рієлторів, нинішнє подорожчання пов'язане з напливом до столиці переселенців із декількох регіонів. Насамперед це Харківщина, яку останнім часом сильно обстрілюють. Багато харків'ян вирішили переїхати в безпечніше місце, зокрема, до столиці. До Києва також ринули переселенці з Сумської та Одеської області, де ситуація зараз також є несприятливою.

Багато переселенців, як каже Ірина Луханіна, оселяються сім'ями, тож шукають великі квартири. Попит має різне житло — від економ-класу до комфорту, і навіть елітне (за 60−70 тис. грн на місяць на Печерську).

Голова харківського оцінювального агентства «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов розповів «Мінфіну», як він шукав квартиру.

«Ми переїжджаємо до Києва вже вдруге, вперше було у 2022 році. Є досвід, цілеспрямовано шукали Лівий берег, трикімнатну квартиру, щоб можна було працювати вдома. Пропозицій чимало, але, наприклад, якщо переїжджати з домашнім улюбленцем, як у нашому випадку з котом, то кількість варіантів різко обмежується: багато господарів не хочуть пускати мешканців із тваринами.

Ще одне спостереження: цінник на квартиру не сильно залежить від якості житла — більше від району та площі квартири. Наприклад, якщо порівнювати загалом Лівий берег і Троєщину, то на останній таку саму квартиру можна зняти на 3−4 тисячі дешевше, і навіть більше. На Осокорках трикімнатна квартира коштує близько 20 тисяч, на Троєщині — 15−16 тисяч. Найпереоціненіша, як на мене, Дарниця — там досить старе житло з «убитими» ремонтами, а цінники власники виставляють завищені", — розповідає Роман Рябов.

За словами Ірини Луханіної, потік переселенців безперервно зростає останні декілька місяців. При цьому одесити та харків'яни шукають квартири вартістю 20−40 тис. грн на місяць, тоді як, наприклад, жителі Сумської області, зазвичай, обмежені бюджетом до 12 тис. грн — намагаються за ці гроші знайти будь-яке житло в столиці чи передмісті.

Націнка за енергонезалежність

Ще одна тенденція, що набирає обертів у столиці, — переїзди орендарів через масові відключення світла. Останнім часом Київ відключають дуже жорстко, у деяких районах люди сидять без світла по 16 годин.

Нещодавно Кабмін збільшив ліміти електроенергії для столиці, але, як каже експерт енергоринку та голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, столиця однаково страждатиме більше за інші регіони — мало своєї генерації, а споживачів дуже багато.

Тому серед потенційних орендарів все більше запитів на наявність безперебійників, газових плит та підземних паркінгів на випадок обстрілів.

Найчастіше знайти такі варіанти дуже складно. Адже підземні паркінги є переважно у нових будинках, тоді як газові плити — у хрущовках. Тому клієнтам у результаті доводиться обирати між безпекою та можливістю приготувати каву в умовах блекауту.

Багато пропозицій виставляються з наявністю безперебійників чи генераторів.

«Щодо передмістя: якщо у 2022—2023 роках із генераторами було лише 10% будинків, то зараз усі будинки вартістю від тисячі доларів на місяць — вже з генераторами. Є також такі пропозиції у багатоповерхівках, особливо клубних будинках. Власники вже скинулися та встановили потужні генератори. Такі варіанти насамперед розходяться. Але загалом вартість приватних будинків у передмісті залишається завищеною. Якби власники скинули 300−400 доларів, об'єкти орендували б активніше», — каже Ірина Луханіна.

Квартири та будинки, які дозволяють з максимальним комфортом пережити відключення світла (є безперебійники, генератори тощо), коштують щонайменше на 10% дорожче за ті, де такого обладнання немає.

Роман Рябов каже, що йому самому довелося шукати навіть провайдера, який зміг підключити оптоволоконний інтернет (він працює в умовах вимкнення світла).

«Варіантів із безперебійниками у пропозиції не так багато, анонсують переважно автономне опалення. Але є будинки, які підключені до однієї лінії з лікарнями та іншими об'єктами критичної інфраструктури, їх вимикають рідше або взагалі не вимикають. Особливо багато таких пропозицій у Дарниці», — каже Рябов. Квартири, які «не відключають», пропонуються на 10−15% дорожче за інші.

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Перспективи щодо цін та «незрозумілі» рієлтори

На думку Ірини Луханіної, оренда квартир у Києві до серпня-вересня може подорожчати ще на 7−15%. «Традиційно в цей час починається бізнес- та навчальний сезон, тому господарі намагаються підвищити цінники», — пояснила вона.

Але оскільки пропозицій квартир, що здаються, у Києві, як і раніше, багато, найімовірніше, вже з кінця вересня ціни можуть піти на спад, і вийти щонайменше на нинішній рівень або навіть нижче.

«Умови все ще диктує орендар. Пропозицій багато, плюс включається підвищена комуналка з початку опалювального сезону. Тому багато власників, щоб здати житло, даватимуть знижки», — вважає Ірина Луханіна.

Роман Рябов каже, що на ринку з'явилося багато «лівих» посередників, які здають ті ж самі квартири. При цьому їхній статус незрозумілий.

«Ми дивилися квартиру, яку здають відразу три рієлтори. Усі вони просять комісійні у 50% вартості оренди. Але нам, наприклад, не змогли пояснити, хто вони взагалі такі. Чи то представники агентства нерухомості, чи приватні підприємці, чи взагалі поруч проходили. Я так розумію, що відповідальності такі «рієлтори» не несуть жодної.

Тому потенційним орендарям відразу варто уточнювати, з ким вони мають справу. Багато на ринку й незрозумілих господарів. Скажімо, тих, хто здає не своє житло, а квартири родичів чи знайомих, які перебувають за кордоном. У цьому випадку юридична чистота оренди також не зовсім зрозуміла — багато таких власників не мають навіть довіреності. Тому, навіть якщо вони дають знижки, доцільність такої оренди під великим питанням", — каже Рябов.