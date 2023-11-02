Одеса та Харків наздоганяють Київ: у яких містах України найбільше купують житло

На ринку нерухомості помітні позитивні зміни. Деяким регіонам за активністю попиту покупців та орендарів вдалося вийти на довоєнний рівень. Де сьогодні найбільший попит на житло та які до нього вимоги, ЕП розповіла Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість. «Мінфін» обрав головне.

Топ міст, де найчастіше купують і орендують житло

Нарешті ми можемо говорити про відновлення довоєнних показників попиту як для оренди, так і для купівлі житлової нерухомості. Зі зрозумілих причин, на жаль, воно стосується не всіх областей нашої країни.

Проте, більша частка регіонів відновилась, і кількість відгуків місцями сягає +65% до серпня 2021 року в довгостроковій оренді, та від +35% до серпня 2021 року — в купівлі нерухомості.

Якщо взяти до уваги аналітику з OLX Нерухомість щодо купівлі однокімнатної квартири на вторинному ринку, то найбільший попит залишається за столицею. Кількість відгуків на оголошення про продаж квартири з однією кімнатою становить 38,9 тис., медіанна ціна — 3,6 млн гривень.

На другому місці за величиною попиту на купівлю однокімнатної квартири знаходиться Одеса — майже 18 тис. відгуків на оголошення, та 1,8 млн гривень — медіанна ціна. Попри наближеність до зони бойових дій, наступну сходинку посідає Харків — майже 16 тис. відгуків на оголошення, медіанна ціна однокімнатної квартири — 1,2 млн грн.

На четвертому місці знаходиться Дніпро із 12,3 тис. відгуків на купівлю квартир, медіанна ціна — 1,4 млн гривень. Замикає пʼятірку Львів, попит на купівлю однокімнатної квартири становить — 8,7 тис. відгуків на оголошення, медіанна вартість — 2,3 млн гривень.

На первинному ринку із топом міст, у яких найвищий попит на купівлю однокімнатної квартири, схожа ситуація. Очолює список Київ із кількістю відгуків на оголошення про продаж однокімнатного житла — 22 875, медіанна вартість — 2,1 млн гривень.

На другому місці знаходиться Одеса із кількістю відгуків понад 12 тис., та медіанною вартістю — 1,4 млн гривень. Третім у рейтингу міст йде Львів, попит на нові квартири тут складає 11,3 тис. відгуків на оголошення, медіанна вартість — 2,2 млн гривень.

Безпековий фактор відіграв роль, тому у рейтингу міст за попитом на житло в Україні зʼявився Івано-Франківськ, кількість відгуків на оголошення про продаж однокімнатної квартири тут становить 8 657, медіанна вартість житла — 1,2 мільйона. Замикає пʼятірку Харків, кількість відгуків — 5 916, медіанна вартість становить 1,1 млн.

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Найбільші драйвери попиту

Варто зазначити, що зараз інтереси покупців чи орендарів житла відрізняються від тих, які були у мирний час. Наразі ми маємо декілька основних факторів, які формують попит на нерухомість.

Відповідно до результатів щоквартального незалежного дослідження OLX Нерухомість, основними причинами та драйверами пошуку житла для купівлі є: бажання змінити житло на більше за площею/кількістю кімнат, підвищити рівень життя, інвестувати у нерухомість для подальшого заробітку, що говорить про те, що шукачі фокусуються на покращенні умов життя в тих регіонах чи містах, де вони осіли.

Проте, для оренди все ж притаманні причини, пов’язані з вимушеним переїздом у зв’язку з війною до іншого міста чи населеного пункту, необхідність житла на час евакуації, або тимчасового перебування в іншому місці задля безпеки та покращення рівня житла.

Позитивним моментом також є те, що зараз не видно хаотичних регіональних перекосів у попиті від місяця до місяця, які були у перші тижні війни. Попит стабільно зростає майже у всіх областях, зокрема, досі він на високому рівні, що навіть більший за довоєнний, у західних областях України. Це стосується Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Рівного, Хмельницького — причому в обох сегментах і первинного, і вторинного ринку.

У столиці попит на купівлю нерухомості тримається на рівні 80% до довоєнного періоду. На жаль, враховуючи систематичні атаки зі сторони рф, менш цікавою як для оренди, так і для купівлі нерухомості стала Одеса.

Регіони, які знаходяться ближче до лінії фронту, розглядаються українцями для оренди чи купівлі житла набагато рідше — зокрема, це Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, де ситуація з попитом поки що на рівні 60−65% від довоєнного.

З погляду регіональності, шукачі обирають житло в безпечніших містах чи населених пунктах, і здебільшого віддають перевагу заходу країни та Києву. При виборі житла для купівлі основними факторами є: ціна, загальна площа приміщення, кількість кімнат, район міста, гарне планування/ремонт, поверховість, інфраструктура.

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Фокус на готовому житлі

Важливо також підкреслити, що зараз для купівлі нерухомості українці обирають більше житло на вторинному ринку, або новобудови, які вже здані в експлуатацію. Простежується високий запит на готове житло, в яке можна заїхати та жити, без додаткових фінансових вкладень на ремонт.

Тому важливим моментом є те, щоб поточні проєкти зі зведення житла успішно завершувались, та з’являлись нові, що попередить дефіцит на ринку житла у майбутньому.

Питання відновлення житлових будівельних проєктів та запуску нових досить важливе і, водночас, важке для всіх українців. Річ у тім, що потреба в купівлі житла зростає швидше, ніж збільшується кількість нових збудованих об'єктів.

З 1 серпня 2023 року проєкт «єОселя» розширився і тепер доступний для всіх українців, які не мають власного житла. До раніше доступної іпотеки під 3% додалась можливість скористатися пропозицією під 7%, що збільшує попит на купівлю нерухомості серед населення.

Хороші новини в цьому питанні є, адже нові проєкти зʼявляються. Звичайно, не в такій кількості та не з такою інтенсивністю, як, можливо, всі очікують. Найбезпечнішим регіоном для зведення нових житлових комплексів є захід України, зокрема, Закарпатська область.

Саме тут будівництво раніше заморожених проєктів відновилось швидше та більшою мірою. Для порівняння: Київ не може похвалитись такими ж темпами, а у світлі останніх новин про «Київміськбуд», які заявили, що не мають коштів на добудову житла, ситуація в столиці залишаються досить невизначеною.

Основна проблема девелоперських проєктів в Україні в тому, що вони, здебільшого, будуються за кошти приватних інвесторів, і досить поширеною є практика перекидання цих коштів між різними об'єктами та проєктами. Тому виникла ситуація, коли інвестиції у новобудови на етапі котловану відсутні, або на дуже низькому рівні. Нових грошей, за рахунок яких можна добудувати старі об'єкти або почати будувати нові, — немає. Це, зі свого боку, теж дуже ускладнює процес будівництва нового житла.

Замість висновків

Якщо резюмувати, є області в Україні, де відновлення будівельних проєктів взагалі не відбулось і, найімовірніше, найближчим часом на це не варто очікувати. У відносно безпечних областях, здебільшого, будівельні проєкти відновились.

Київ, Одеса, Харків — міста, де раніше був найбільший обсяг пропозицій новобудов, мають багато заморожених проєктів. До того ж, можна говорити, що тут існує тенденція до зростання цін.

Склалася ситуація, що нових проєктів будується досить мало, більшою мірою добудовують ті обʼєкти, які почали ще до повномасштабної війни. Проте, люди прагнуть зменшити ризики та купувати вже готове житло, через це на здані в експлуатацію новобудови та житло «заїжджай та живи» високий запит.

Сподіваємось, що у майбутньому безпекова ситуація, від якої залежить більшість процесів в нашій країні, сприятиме не лише відновленню, а й зростанню ринку житла в Україні. У топрейтингу міст, де найбільше купують житло, зʼявиться Миколаїв, Херсон та інші постраждалі від війни міста України, що свідчитиме про успішну відбудову та відновлення регіонів та нашої країни.