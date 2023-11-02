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2 листопада 2023, 8:40 Читать на русском

Чому Ощад призупинив «Доступну іпотеку 7%», але не закриває її назавжди

Державний Ощадбанк не видає населенню нових кредитів у рамках держпрограми «Доступна іпотека 7%» із 1 січня 2023 року, при цьому опис цього проєкту з усіма умовами зберігається на сайті банку. Там зазначається, що програму припинено та заявки за нею приймаються.

Державний Ощадбанк не видає населенню нових кредитів у рамках держпрограми «Доступна іпотека 7%» із 1 січня 2023 року, при цьому опис цього проєкту з усіма умовами зберігається на сайті банку.

У банку пояснюють, що замість «Доступної іпотеки 7%» запустили держпрограму «єОселя». А фінансування пільгових іпотек перейшло від Фонду розвитку підприємництва до Української фінансової житлової компанії.

«Нові кредити за програмою „Доступна іпотека 7%“ із 1 січня 2023 року не видаються. З того часу компенсація частини відсоткової ставки за кредитами позичальників, які отримали кредит за цією програмою до 31 грудня 2022 року та не втратили право на подальше її отримання, здійснюється ПАТ „Українська фінансова житлова компанія“ (УФЖК), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1397 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення доступного іпотечного кредитування громадян України“. Водночас, із жовтня 2022 року банк приєднався до реалізації державної програми „єОселя“», — йдеться у відповіді пресслужби Ощадбанку на запит «Мінфіну».

У держбанку нам пояснили різницю між «Доступною іпотекою 7%» та «єОселя».

"Основна відмінність між двома програмами полягає в тому, що «Доступна іпотека 7%» має базову відсоткову ставку: UIRD 12 М + 4,5% і переглядається 1 раз на рік, позичальник сплачує 7%, решта компенсується державою (нині через УФЖК замість Фонду розвитку підприємництва).

А «єОселя» має базову ставку 7%, із яких 3% сплачує позичальник, 4% компенсується УФЖК (для пільгової категорії клієнтів — військовослужбовців, працівників правоохоронної, медичної, педагогічної та наукової сфер). Якщо позичальник масового сегмента, він/вона платить 7% річних без компенсації УФЖК. Відсоткова ставка не переглядається, укладається на весь термін дії договору", — уточнила пресслужба Ощадбанку.

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Водночас, держбанк не поспішає видаляти «Доступну іпотеку 7%» зі списку своїх кредитних програм. Його фахівці не кажуть, що цей проєкт ніколи не відновлюватиметься, але поки що його поставили на паузу.

«Що буде далі з державними іпотечними програмами — вирішує держава», — наголосили в Ощадбанку.

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Коментарі - 1

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Serhiozzi
Serhiozzi
2 листопада 2023, 9:26
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Тому, що на депозитних сертифікатах банк отримує більше.
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