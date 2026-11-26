«Мінфін» продовжує Чемпіонат інвестицій. Цього разу у другому чвертьфіналі зійшлися нерухомість та готівкова валюта. Перша — один із найпопулярніших активів у всьому світі, а друга особливо популярна в Україні. Обирайте, який із активів вам подобається більше, та визначайте переможця.

У попередньому турі зійшлися депозит та криптовалюта. Схоже, нестабільність крипти неабияк підкосила її популярність серед нашої аудиторії. За результатами голосування депозит переміг із розгромним рахунком, набравши 65% голосів проти лише 35% у крипти.

Таким чином, до півфіналу впевнено проходить депозит. І тепер ми визначимо, хто складатиме йому конкуренцію на наступних етапах Чемпіонату.

Нерухомість

Інвестиції в нерухомість українці традиційно обирають через їх зрозумілість та надійність. Купивши «метри», новий власник може побачити свою квартиру чи будинок і буквально доторкнутися до них Крім цього, володіння нерухомістю не залежить від банків, брокерів чи криптобірж — інвестор — єдиний і повноправний власник, який самостійно розпоряджається нерухомістю.

Також значна перевага полягає в тому, що інвестор може отримувати пасивний дохід від оренди нерухомості, а у разі бажання завжди може використовувати її для власних потреб — жити в квартирі чи подарувати її дітям. Тоді як валютні збереження додаткового доходу не генерують.

Історично нерухомість лишається одним із активів, здатних збільшувати свою вартість у довгостроковій перспективі. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), протягом приблизно століття реальні ціни на житло у 14 розвинених країнах світу зросли в середньому в шість разів, навіть з урахуванням інфляції.

Схожу довгострокову тенденцію можна простежити й у Києві. За історичною статистикою агентства нерухомості «Благовіст», яку раніше аналізував «Мінфін», у 2000 році середня вартість квадратного метра житла у столиці становила $410, а у 2025-му — вже $2130. У 2000 році за $10 тис. можна було купити близько 24 «квадратів» житла в столиці. У 2025-му за ті самі $10 тис. — менше ніж 5 «квадратів» Тобто інвестор, який тоді вклав гроші в нерухомість, збільшив капітал більш ніж уп'ятеро, а той, хто зберігав готівку, не лише не заробив, а й втратив частину її реальної вартості. Водночас зростання не було безперервним: після цінового піка 2008 року ринок пережив тривалі періоди падіння, зокрема, є просідання і тепер, у 2026.

Ставлення до нерухомості дещо змінилось через війну, адже додалися ризики її пошкодження, знищення, а в багатьох містах — окупації. За цих умов ринок демонструє різноспрямовані тенденції.

За даними ЛУН за жовтень-листопад цього року, український ринок житла розколовся на два полюси: західні регіони (Львів, Ужгород, Івано-Франківськ) працюють як ринок зростання. Медіанна ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку Львова сягнула $75,5 тис. (+14% у доларі за рік), в Ужгороді — $68,5 тис. (+12%). Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді підскочила до 32−36 тис. грн/міс., у Львові — до 24,8−25,3 тис. грн/міс.

Натомість Київ та центрально-східні міста живуть у режимі стриманого попиту та тимчасового падіння через тиск безпекових факторів. У столиці медіанна ціна 1-кімнатної квартири в оголошеннях тримається біля $67 тис., проте реальні угоди закриваються в середньому по $57 тис. Медіанна оренда «одинички» в Києві закріпилася на рівні 15−17 тис. грн/міс. Щоправда, як пояснюють експерти, зміна ціни на конкретні об'єкти може суттєво відрізнятися від загальної тенденції. Важливе значення має район розташування, забезпечення будинку генератором, автономність опалення тощо.

Серед недоліків нерухомості можна відзначити в першу чергу високий поріг входу в десятки тисяч доларів. Крім цього, для інвесторів квартира часто стає другою роботою: вони змушені самостійно робити ремонт, купувати меблі, шукати орендарів, вирішувати їхні поточні проблеми тощо.

Уникнути цих труднощів можна завдяки інвестиціям в нерухомість через REIT-фонди. Це популярний інструмент у всьому світі, який набирає популярності й в Україні. Такі фонди акумулюють кошти великої кількості роздрібних інвесторів та вкладають їх у нерухомість. Це може бути як житло, так і комерційні об'єкти. Далі такі фонди самостійно управляють нерухомістю, а кошти від оренди виплачують інвесторам як дивіденди. Крім цього, якщо зростає ціна нерухомості, то дорожчають і сертифікати, які інвестор потім зможе продати відповідно до умов фонду. Таким чином, як і з традиційною нерухомістю, інвестор має два джерела доходу.

Як працює такий механізм в Україні, розглянемо на прикладі інвестиційної компанії S1 REIT, що пропонує фонди житлової та комерційної нерухомості.

До прикладу, фонд S1 ВДНГ. Інвестори вклали кошти в сучасний прибутковий будинок S1 ВДНГ біля метро «Виставковий центр. «Первинний продаж сертифікатів завершено, але фонд продовжує щомісяця виплачувати дивіденди з орендного доходу. Запланована дохідність фонду становить 8,2% річних у доларах. Але минулого року перевищила прогноз — за підсумками 2025 року загальна дохідність склала 16,9% у доларах і 20,5% у гривні: 8,4% річних дала сама оренда, решту — зростання вартості нерухомості. За останні 12 місяців, з листопада 2025-го до жовтня 2026 року, фактична річна дохідність фонду за формулою IRR становила 15,3% у доларах і 25,1% у гривні», — розповідають у компанії.

Вищу за заплановану дохідність демонстрували інші фонди S1 REIT: 9,6% річних у доларах — S1 Obolon (також прибутковий будинок) та 11,5%% — S1 Plaza Позняки, що дозволяє інвестувати у новий торговельний центр.

Одна з переваг таких інвестицій у тому, що інвестор не мусить самостійно займатися управлінням нерухомістю. Пошук орендарів, ремонт, прибирання — все це відповідальність управляючої компанії.

Крім цього, як наголошують в S1 REIT, фонди дозволяють суттєво знизити поріг входу в нерухомість, інвестиції стартують від 1000 грн. «Середня перша інвестиція у фонд S1 ВДНГ становить 130,5 тис. грн. Інвестор стає співвласником великої дохідної нерухомості, з якою сам ніколи б не впорався: прибуткового будинку чи торгового центру. А для тих, хто все ж мріє про власну нерухомість, ми зробили окремий інструмент. Фонд S1 Позняки дозволяє поступово накопичувати капітал: інвестор докуповує сертифікати у своєму темпі, а потім може спрямувати кошти від їх продажу на купівлю апартаменту. Тобто гроші працюють, поки людина збирає на житло», — наголошують у компанії.

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