Наскільки знижується ціна та оренда квартир після обстрілів, — дослідження

На ринку житла спостерігається суттєвий дисбаланс цін: на заході країни квартири значно дорожчі, ніж на сході. Причина цього очевидна — в містах, які наближені до лінії фронту чи частіше потерпають від ворожих обстрілів, ціни на нерухомість нижчі. Про те, як розрахувати кореляцію між воєнними діями і вартістю нерухомості, пише Джуліан Вудворд із Університету Бата (Велика Британія). «Мінфін» вибрав головне.

Вплив на вартість продажу квартир

Дослідник з'ясував, що кожен «воєнний інцидент» призводить до зниження середньої вартості нерухомості, що виставлена на продаж. Для 1-кімнатних квартир вона знижується на суму 2 тис. грн, для 2-кімнатних — на 2,4 тис. грн, а для 3-кімнатних — на 3,1 тис. грн.

У розрізі вартості квадратного метра квартири, виставлені на продаж, після обстрілів втрачають в середньому 36−47 грн за кв. м.

Якщо ж говорити про відсотки, то «зниження ціни виставленої на продаж квартири на 1% можна побачити після 6−10 воєнних інцидентів», — зазначає Д. Вудворд у своєму дослідженні.

Як бачимо, 1-кімнатні квартири втрачають у вартості найбільше. Дослідник пов'язує цей ефект як із безпековими аспектами (правило «двох стін» у випадку 1-кімнатного житла важко виконати), так і з більшою комфортністю 2−3-кімнатних квартир, порівнюючи з 1-кімнатними, що трохи нівелює вплив війни на вартість саме такого житла.

Вплив на ціну оренди

На середню ціну оренди «воєнні інциденти» теж мають негативний вплив — але не настільки виражений, як на вартість квартири. Зокрема, за підрахунками Джуліана Вудворда, кожен обстріл знижує середню вартість оренди на 10 грн для 1- та 2-кімнатних квартир, та на 6 грн — для 3-кімнатних. «Зниження ціни оренди на 1% фіксується після 10−20 воєнних інцидентів», — зазначає дослідник.

Пан Вудворд також з'ясував, що збільшення кількості «воєнних інцидентів» призводить до зростання кількості нових оголошень про оренду квартир. «Наприклад, кожен додатковий інцидент був пов’язаний зі збільшенням кількості оголошень про оренду 1-кімнатних квартир, що свідчить про зростання пропозиції житла через відтік населення», — йдеться у дослідженні.

Проте на ринку продажу нерухомості подібний ефект не зафіксований — кількість оголошень про продаж не зростала. «Це можна пояснити тим, що рішення про продаж квартири є довшим процесом, ніж рішення про оренду. Якщо через зростання ризику, попит на житло в певному місті падає, власники квартир можуть відкласти рішення про продаж, очікуючи на покращення ситуації або сподіваючись уникнути продажу за заниженою ціною. У короткостроковій перспективі це призводить до падіння цін без збільшення кількості пропозицій на ринку. Однак у довгостроковій перспективі, якщо ризики залишаються високими, кількість оголошень про продаж може зрости», — зазначає дослідник.

Десь дешевшає, десь дорожчає

Ще одна закономірність, яку з'ясував Джуліан Вудворд у своїй роботі, — якщо через зростання частоти «воєнних інцидентів» поблизу, ціни на нерухомість знижуються, то у віддалених та спокійніших регіонах ціни, навпаки, зростають.

«Чим більше інцидентів відбувається в одній частині країни, тим більше зростають ціни на житло в іншій. Це узгоджується з гіпотезою про внутрішнє переміщення населення: коли фронтові міста стають небезпечнішими, західні міста стають привабливішими для міграції, що підвищує попит і, відповідно, ціни. Але оскільки кожен воєнний інцидент зменшує вартість житла родини, домогосподарства стають дедалі вразливішими й менш здатними до евакуації», — йдеться в дослідженні.

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Що таке «воєнний інцидент»

Ось список насильницьких інцидентів, які враховувались при дослідженні та впливали на розрахунок зміни вартості нерухомості: