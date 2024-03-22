Леонардо Ді Капріо: до $60 млн за одну роль та інвестиції у рослинні бургери

Отримуючи за кожну роль в кіно десятки мільйонів доларів , Леонардо Ді Капріо активно інвестує. Насамперед, він обирає стабільну нерухомість, але також відшукує й незвичні стартапи. За яким принципом актор їх обирає, розповідає «Мінфін».

Хто з акторів найпопулярніший у світі — однозначно сказати неможливо. Представників творчої професії можна оцінювати за нагородами, гонорарами, частотою згадувань в соціальних мережах чи іншими факторами. Компанія Graphiq, що розвиває штучний для аналізу великих масивів даних, розробила свій метод рейтингування.

Відповідно до нього, враховувалась кількість переглядів сторінки про актора у Вікіпедії, кількість отриманих ним нагород та середні оцінки фільмів, у яких він знімався. Верхню сходинку складеного за цим принципом рейтингу посів Леонардо Ді Капріо.

Це досить нетипова зірка. Він ніколи не знімався у супергеройському кіно, та майже не потрапляв в блокбастери. Частіше він обирає драматичні фільмі відомих режисерів, але це не заважає йому залишатися одним із найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду, та навіть інколи очолювати відповідний рейтинг.

Від «Санта-Барбари» до Скорсезе та Тарантіно

Розпочав Ді Капріо своє сходження до слави ще в дитинстві із ролей у рекламних роликах. Спершу йому було складно отримати хоча б якусь роль: півтора роки він безрезультатно ходив кастингами, зрештою, допомогли зв’язки батьків, які змогли знайти контакт із кастинг-директорами, і вже до 14 років молодий актор знявся у двох десятках рекламних роликів.

Також були невеликі ролі у телешоу, зокрема, він зіграв в одному епізоді відомого на той час серіалу «Санта-Барбара». За цю роль він навіть отримав премію Youth in Film Awards за найкращого молодого актора денного серіалу.

Свою першу роль у повнометражному кіно Леонардо отримав у 16 років у малобюджетному фільмі жахів «Зубастики-3». Сам Ді Капріо згодом згадуватиме його, як «можливо, один із найгірших фільмів усіх часів».

Справжнім проривом для актора стала головна роль у фільмі «Життя цього хлопця», куди він потрапив у 18 років. Там він зіграв разом із іншим культовим актором Робертом Де Ніро, який, як вважається, і затвердив Леонардо.

Того ж року майбутня зірка кіно зіграв у картині «Що гнітить Гілберта Грейпа» та отримав номінації на Оскар за роль другого плану. Загалом, за свою кар'єру Ді Капріо шість разів номінуватиметься на Оскар, і один раз здобуде перемогу, як найкращий актор.

Світова популярність прийшла до Леонардо після головної ролі у фільмі «Титанік», який тривалий час залишався найкасовішою картиною в історії.

Ставши зіркою, Ді Капріо міг дозволити собі обирати, фактично, будь-які ролі, але вирішив будувати кар'єру на авторському кіно. Він регулярно знімався у картинах культового режисера Мартіна Скорсезе, а також оскароносних Квентіна Тарантіно, Вуді Алена, Алехандро Іньярріту, Едварда Цвіка та Стівена Спілберга.

Єдиний блокбастер, де Ді Капріо зіграв головну роль, — «Початок» режисера Крістофера Нолана.

Разом зі Скорсезе Ді Капріо створив один із найуспішніших творчих тандемів Голлівуду.

Скільки заробляє

До «Титаніка» за головні ролі у фільмах Ді Капріо просив близько $1 млн. Приблизно таким мав бути його гонорар і в цій славнозвісній картині — $2,5 млн, але, окрім разової виплати, він домовився про «символічні» 1,8% від доходів. Зважаючи ж на приголомшливий успіх фільму, цей пункт у контракті приніс йому близько $40 млн.

Надалі звичний гонорар Леонардо становив близько $20 млн — саме стільки він отримав за «Пляж», «Впіймай мене, якщо зможеш», «Відступники», «Кривавий діамант».

Найбільший прибуток Леонардо приніс фільм «Початок». Знімаючись у ньому, він погодився знизити свій гонорар до $15 млн, але, натомість, отримав частку від прокату — в результаті, загалом, заробив на картині $59 млн.

Зараз стандартний гонорар Ді Капріо за роль зріс до $30 млн. Саме стільки він отримав за останню роль у картині «Вбивці квіткової повні» та фільм «Не дивись вгору» перед тим.

Інколи Ді Капріо йде на поступки і погоджується грати за менші гроші, якщо йому цікава картина. Зокрема, він зробив виключення для Тарантіно і знявся в «Одного разу в… Голлівуді» за $10 млн.

Попри високі заробітки, Ді Капріо намагається заощаджувати. Наприклад, агенти кінозірок отримують від 10% до 20% від їх гонорарів. Однак, Леонардо відмовився від їх послуг і представляє себе сам.

Також актор продовжує заробляти на зйомках у рекламі. Зокрема, він був обличчям бренду годинників Tag Heuer, віскі Jim Beam, амбасадором китайського виробника електромобілів BYD. За зйомку у рекламі японських кредитних карток він отримав $5 млн.

Загалом, за оцінками експертів, ролі в кіно принесли Ді Капріо близько $350 млн, а рекламні контракти — ще $100 млн.

Гроші на екологію

Ді Капріо — один із найвідоміших у Голівуді борців із глобальним потеплінням і за збереження навколишнього середовища.

Цікавитись екологією він почав ще в дитинстві, коли мріяв стати біологом. «Я дивився документальні фільми про виснаження тропічних лісів, знищення видів та середовища їх існування. Це дуже вплинуло на мене», — згадує Ді Капріо.

Після зйомок у «Титаніку» він заснував фонд свого імені, який бореться з екологічними викликами. За час свого існування фонд профінансував понад 200 різноманітних ініціатив, а загальні витрати перевищили $100 млн. Щоправда, тут мова йде не лише про особисті кошти актора, а й про акумульовані надходження від інших донорів. За оцінками американських ЗМІ, на різноманітні благодійні проєкти з особистих коштів він спрямував близько $80 млн.

Актор входить до правління Всесвітнього фонду дикої природи та Міжнародного фонду захисту тварин. Він використовує свій публічний статус для зустрічей із ключовими політиками світу та обговорення питань охорони природи. Також Ді Капріо створив документальні фільми «Планета води» та «Глобальне попередження».

Читайте також: Тейлор Свіфт: додасть економіці США $5 млрд і визначить майбутнього президента

Серед благодійних проєктів Ді Капріо — і допомога українським дітям під час війни. Кошти було переказано Фонду Олени Зеленської, щоправда, про яку саме суму йдеться, невідомо. Водночас, актор уникав публічних заяв щодо російської агресії.

«Зелені» інвестиції

Вкладає кошти актор також у компанії, які безпосередньо пов'язані з екологічною проблематикою. Серед них — стартапи, які планують замінити м’ясо:

Neat Burger — британська мережа веганських закладів швидкого харчування із рослинними замінниками м’яса. Минулого року мережа вийшла і на американський ринок.

Califia Farms — бренд рослинної їжі та напоїв. Передусім, спеціалізується на альтернативних молочних напоях із рослинних компонентів, зокрема, з кокосу та мигдалю.

HIPPEAS — виробник веганських снеків із нуту. У 2021 році компанія залучила $50 млн інвестицій.

Aleph Farms та Mosa Meat — обидві компанії розробляють технології лабораторного створення м’яса. Залучені ними інвестиції вже становлять сотні мільйонів доларів.

Окрім харчових компаній, Ді Капріо інвестує в стартапи, які намагаються зупинити промисловий забій тварин:

VitroLabs — каліфорнійська біотехнологічна компанія, що займається лабораторним створенням шкіри. Передбачається, що її продукція замінить традиційну шкіру у виробництві одягу та меблів.

LØCI — британський бренд взуття, який позиціонує себе, як «веганський», оскільки використовує замінники шкіри та матеріали вторинної переробки.

Найуспішніша інвестиція актора — компанія Beyond Meat, що теж спеціалізується на рослинних замінниках м’яса. Ді Капріо був одним із перших інвесторів у компанію, вклавши кошти у 2017 році, а також став її амбасадором. У 2019 році компанія провела IPO з оцінкою понад $4 млрд, а невдовзі її акції стрімко злетіли, і оцінка перевищила $15 млрд. Щоправда, згодом ринок розчарувався в Beyond Meat, і зараз компанія оцінюється у трохи більше $500 млн.

Імперія нерухомості та власний острів

Ді Капріо належить велика кількість нерухомості, а її загальна вартість складає близько $100 млн.

Свій перший будинок актор придбав у Каліфорнії на березі океану у 1998 році за $1,6 млн. Щоправда, там він довго не жив, переважно, здавав його в оренду за $25−50 тис. на місяць, а у 2021 році продав за $10,3 млн.

Зараз йому належить близько 10 будинків у Каліфорнії. Найдорожчий із них, у Малібу, коштував $23 млн. Також у його власності дві квартири в Нью-Йорку, кожна з яких коштувала актору приблизно в $10 млн.

Читайте також: Ліонель Мессі: ледь не залишив футбол, бо не мав $12 тис., та відмовився від зарплати в $1 млрд

Крім цього, він придбав острів площею близько 42 га неподалік Белізу та перетворив його на приватний екологічний курорт. Актор вирішив звести тут 36 приватних будинків та продати їх.

Що далі

Попри те, що актор вже почав отримувати прибутки з різноманітних бізнесів та девелоперських проєктів, він не забуває і про свою основну професію. Вже відомо, що він зіграє головну роль у черговому фільмі Мартіна Скорсезе: це буде екранізація історії про аварію корабля Вейджер. Як і попередній їхній фільм, цей теж зніматиметься для Apple+, тому можна не мати сумнівів, що від багатого замовника Ді Капріо отримає свій звичайний гонорар у $30 млн.

Крім цього, у Голлівуді ходять чутки, що Леонардо придбав права на декілька сценаріїв, у яких планує зіграти вже в літньому віці.

Читайте також: Майкл Джордан: скільки коштує та на чому заробляє найбагатший баскетболіст світу

Ді Капріо ретельно відбудовував свою акторську кар'єру, уникаючи гучних касових провалів та репутаційних втрат, що забезпечуватиме йому стабільні доходи ще багато років. Так само на стабільному фундаменті з нерухомості та стартапів базується і його фінансова подушка.