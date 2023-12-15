Тейлор Свіфт: додасть економіці США $5 млрд і визначить майбутнього президента

Цього року американська співачка Тейлор Свіфт стрімко набирає не лише нових фанів, а й політичну та фінансову вагу. Чому її концерти стають рушієм економіки, а політичні лідери борються за увагу цієї зірки, та чи здатна вона дійсно вплинути на президентські вибори, розбирався «Мінфін».

Цього тижня Тейлор Свіфт виповнилося 34 роки. До цього Дня народження вона підійшла у статусі доларової мільярдерки та людини року Time. На обкладинці журналу Свіфт замінила Володимира Зеленського, та обійшла інших фаворитів: короля Великобританії Чарльза III, засновника OpenAI Сема Альтмана, та ляльку Барбі, увага до якої зросла через однойменний фільм.

«В кожному році є світло та темрява. Значну частку 2023 року становила темрява. У розділеному світі, де дуже багато інститутів зазнають невдач, Тейлор Свіфт знайшла спосіб подолати кордони та стати джерелом світла», — пояснило видання свій вибір обличчя обкладинки.

У Time зазначають, що, за рівнем популярності, співачка стоїть в одному ряду з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною, а як автора пісень, її можна порівнювати з колишнім учасником The Beatles Полом Маккартні та Нобелівським лауреатом Бобом Діланом.

За оцінками Bloomberg, особисті статки Тейлор Свіфт сягають $1,1 млрд. Більше грошей заробили лише 4 представники музичної індустрії: Пол Маккартні, автор хітових мюзиклів Ендрю Ллойд Веббер, співачка Ріанна та репер Jay-Z.

Тейлор молодша за всіх у цьому списку, а її кар'єра розвивається настільки стрімко, що вже за декілька років Свіфт цілком може посісти першу сходинку у цьому рейтингу.

Як співачка заробила свої статки

Свіфт почала записувати пісні у 14 років, а вже у 16 — підписала професійний контракт зі студією Big Machine Records. Спершу вона тяжіла до кантрі, але згодом стала відомішою, як попспівачка.

Вона випустила 12 альбомів, кожен із яких продавався тиражем не менше 4 мільйонів. Щоправда, за умовами контракту, Свіфт не має прав на декілька своїх перших платівок, тому згодом вона їх перевипустила вже в іншому лейблі.

В епоху стримінгів продажі альбомів вже не мають великої ваги. Однак, тут Свіфт не має підстав жалітися, зараз вона найпопулярніша артистка на Spotify: за підсумками року, її треки прослухали 26,1 млрд разів. Виходячи з правил оплати на сервісі, лише цей стримінг заплатив їй понад $86 млн.

Та заробітки від альбомів та стримінгів тьмяніють, порівнюючи зі справді великими грошима — дохід від світового туру The Eras, який розпочався цього року та триватиме наступного.

Співачка вже провела близько 70 концертів у США та Латинській Америці, отримавши з них дохід у $1 млрд. Всього заплановано близько 150 виступів — попереду Європа, Азія та Австралія.

Хоча відбулася лише половина виступів, тур вже став найуспішнішим в історії музики, і побив рекорд Елтона Джона, який за п'ятирічний тур зібрав близько $940 млн.

Квитки на її концерти купити практично неможливо, оскільки розбирають їх миттєво. Так, у межах туру у США було передбачено 2,4 млн місць, і їх розібрали впродовж першого ж дня продажу. Сайт, який займався дистрибуцією, не витримав напливу відвідувачів й обвалився.

За оцінками Ticketmaster, щоб на концерти Свіфт могли потрапити всі, хто намагався купити квитки, лише у США їй потрібно було б дати 900 виступів. Саме тому квитки за $500 у нелегальних перекупників коштували десятки тисяч доларів.

Ще один напрям заробітку співачки — показ запису її туру The Eras у кінотеатрах. Збори фільму перевищили $250 млн, забезпечивши йому місце у першій двадцятці найкасовіших релізів року.

Заробляє Свіфт і на рекламі. Вона співпрацювала з Coca-Cola, CoverGirl, Keds, AT&T та іншими. Запропонувала їй рекламний контракт на $100 млн і нині збанкрутіла криптобіржа FTX. Однак, Тейлор тоді відмовилася. За словами юриста Адама Московіца, що веде позов ошуканих інвесторів, вона стала єдиною знаменитістю, яка поцікавилася, чи не торгує часом біржа незареєстрованими цінними паперами.

Хоча, щодо співпраці з FTX, є й інша теорія. За словами джерела CNBC, Свіфт таки підписала контракт, але його не затвердила сама біржа, вирішивши, що $100 млн — надто велика сума.

Вплив на економіку

Тейлор Свіфт не лише сама заробляє, але й дозволяє це робити іншим. Наприклад, у її пісні є рядок «So make the friendship bracelets» — робіть браслети дружби. Популярність пісні сприяла тому, що набори для виготовлення таких браслетів у магазинах для творчості злетіли у 5 разів.

Це лише один із численних прикладів того, як Свіфт впливає на економіку. Відповідно до дослідження QuestionPro, тур співачки додасть $5 млрд до ВВП США.

За оцінками експертів, кожен шанувальник Свіфт, який потрапить на концерт, витратить близько $1,3 тис. Окрім вартості квитка, сюди входить придбання костюму на захід, витрати на проїзд, проживання, їжу в місцевих ресторанах. Для прикладу, лише в Теннессі три концерти Тейлор відвідало 212 тис. осіб.

Деякі оглядачі переконані, що реальний вплив туру ще більший, адже QuestionPro не враховує витрати тисяч фанів, які приїдуть до міст концертів, навіть не маючи квитків, — просто, щоб підтримати співачку.

Через свій вплив на економіку Тейлор потрапила до звіту Федерального резервного банку Філадельфії: там відзначили, що під час туру був встановлений рекорд бронювання в міських готелях із початку пандемії.

Свіфт приносить економіці більше грошей, ніж найважливіші спортивні події. Впродовж місяця на стадіоні міста Глендейл спершу відбувся фінал Національної футбольної ліги (мова, звісно, про американський футбол), а згодом — концерт співачки. Хоча фінал відбувається лише раз на рік і має культовий статут у США, саме Тейлор принесла місцевій економіці більше грошей.

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Не дивно, що за таких умов прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо просив Свіфт не оминати його країну під час турне. Це спрацювало: співачка додала декілька виступів у країні.

Інвестиції та витрати

Тейлор любить елітну нерухомість і не шкодує на неї грошей. За оцінками The Wall Street Journal, їй належать будинки і квартири на загальну суму $150 млн. Серед них — два пентхауси на Мангеттені, що оцінюються в $40 млн, а також історичний маєток Самюела Голдвіна (один із засновників студії Metro-Goldwyn-Mayer). Цей дім обійшовся зірці в $25 млн, а зараз оцінюється на $5 мільйонів дорожче.

Майже $18 млн співачка витратила у 2013 році на будинок у штаті Род-Айленд на узбережжі Атлантичного океану. Ця інвестиція теж виявилась вдалою. За словами експертів із нерухомості, зараз цей дім можна продати за $30 млн.

Належить Свіфт також велика колекція автомобілів та декілька приватних літаків, включаючи Gulfstream вартістю близько $50 млн.

Кошти, які Тейлор не витрачає, вона тримає в закритих інвестиційних фондах. Як пояснює засновник консалтингової фірми Saba Capital Management Боаз Вайнштейн, такі фонди дорогі в управлінні й ризикованіші, ніж відкриті, але здатні генерувати кращу дохідність.

Заробляє зірка навіть завдяки своїй кішці Олівії. Разом зі своєю господинею та знялася в декількох кліпах та рекламних роликах. Відповідно до рейтингу The Pet Rich List, статки кішки оцінюються в $92 млн, що робить її третьою серед найбагатших тварин світу.

У інтерв'ю GQ Свіфт зізналася: якби у неї не склалося з кар'єрою співачки, вона однаково займалася б музикою, але як хобі. А щоб заробляти на життя, займалася б власною справою, найімовірніше, пов'язаною з маркетингом.

Політична вага

Журналістка Алісса Фара Гріффін, яка раніше працювала в команді Дональда Трампа, заявила декілька місяців тому, що Тейлор Свіфт могла б із легкістю виграти президентські вибори у США.

«Їй просто потрібно взяти участь у перегонах і перемогти Трампа раз і назавжди, тому що вона, мабуть, єдина людина, яка це може», — заявила Гріффін.

Підтримала ідею й співачка Граймз. «Тейлор Свіфт — єдиний кандидат у президенти, який може об'єднати країну», — наголосила вона.

Сама Тейлор не заявляла про політичні амбіції, та й балотуватися на виборах не змогла б через вікові обмеження. Водночас, відповідно до опитування NBC, вона стала лідером довіри серед американців. Як виявилось, 40% виборців позитивно ставляться до неї і лише 16% — мають диаметрально протилежну думку про неї.

Свіфт має приблизно однаково високу довіру серед чоловіків та жінок, та у різних вікових групах. Щоправда, демократи ставляться до неї краще, ніж республіканці, серед перших їй довіряють 53%, других — 28%. Також близько 44% американців називають себе шанувальниками співачки.

Напередодні президентських виборів політична вага співачки особливо зростає.

«Свіфт буде провідною фігурою в попкультурі протягом 2024 року. Крім економічного впливу на США, не можна недооцінювати її невикористаний політичний вплив. У 2024 році вона може використати цей вплив, щоб спрямувати його на вибори», — каже Кевін Моннін із Університету Джорджа Мейсона.

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Раніше Тейлор вже намагалася використовувати свою популярність у виборчій кампанії. На проміжних виборах 2018 року вона підтримала демократів у штаті Теннессі, заявивши про стурбованість позицією кандидатки від республіканців Марші Блекберн щодо питань рівної оплати праці для жінок і одностатевих шлюбів. Тоді впливу співачки не вистачило, традиційно республіканський штат не зрадив собі.

Однак, ландшафт для Байдена на президентських виборах сприятливіший і слово Свіфт може мати вирішальну вагу.