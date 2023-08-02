Як демонструє досвід Ізраїлю, Україні потрібно змінювати будівельні норми, щоб, у випадку авіаційних ударів, мешканці мали де сховатися. Як саме мають змінитися наші будинки, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.
Як змінити вимоги до багатоповерхівок, щоб зробити їх безпечними під час війни
Війна вимагає того, щоб ми вже сьогодні змінювали будівельні норми та правила. Як це зробив Ізраїль ще у 2002 році. Йдеться навіть не стільки про нові будинки (вони +/- витримують попадання), скільки про старі панельні, які складаються, як картковий будиночок.
В Ізраїлі сьогодні діють суворі вимоги щодо безпеки для багатоповерхових будинків. Ці вимоги було запроваджено у 2002 році після серії терактів у країні.
Вимоги включають такі пункти:
- Використання міцних матеріалів — таких як бетон та сталь.
- Зміцнення несучих конструкцій будівель.
- Встановлення протиосколкових вікон та дверей.
- Створення безпечних приміщень для укриття мешканців у разі вибуху чи обстрілу.
- Навчання мешканців правил евакуації.
Будівельні норми в Ізраїлі для багатоповерхових будинків є одними із найсуворіших у світі.
Вони допомогли знизити кількість жертв терористичних атак у країні, що зараз є мега актуальним для України. З 1990 року кожна квартира в Ізраїлі повинна мати кімнату безпеки — мамад.
Мамад — це повністю бетонний стояк, що йде через весь багатоповерховий будинок, із залізними вікнами, що щільно закриваються. У разі руйнування будинку цей стояк повинен вистояти, зберігши життя.
При виникненні загрози у місті лунає сирена, і жителі ховаються у мамади, щільно закривають у них металеві віконниці та замикають важкі вхідні двері.
У спокійні ж дні ці приміщення використовуються як звичайні спальні.
Але є й такі сховища, що призначені для всіх мешканців сходової клітини, — мамак.
В Україні почали ревізувати укриття, з'явилися поодинокі вуличні бетонні укриття. Але що ви чули про зміну будівельних стандартів? Монолітний каркас показав свою живучість, але де вимоги до індивідуальних бомбосховищ. І я досі бачу продовження будівництва будинків із панелей — майбутніх братських могил.
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І де, до речі, програма оновлення житлового фонду в Україні? Панельні «брєжнівки» вже давно вичерпали нормативні терміни використання.
Коментарі - 3
Сховища потрібні, але для початку треба привести до ладу вже існуючі, а я ж забув, там же ж всякі паби та хінкальні - це особливо в центральних районах столиці все викуплено й продано й здано в оренду. Стосовно спальних районів зі сховищами схожа історія плюс занедбані.