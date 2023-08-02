Як змінити вимоги до багатоповерхівок, щоб зробити їх безпечними під час війни

Як демонструє досвід Ізраїлю, Україні потрібно змінювати будівельні норми, щоб, у випадку авіаційних ударів, мешканці мали де сховатися. Як саме мають змінитися наші будинки, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Війна вимагає того, щоб ми вже сьогодні змінювали будівельні норми та правила. Як це зробив Ізраїль ще у 2002 році. Йдеться навіть не стільки про нові будинки (вони +/- витримують попадання), скільки про старі панельні, які складаються, як картковий будиночок.

В Ізраїлі сьогодні діють суворі вимоги щодо безпеки для багатоповерхових будинків. Ці вимоги було запроваджено у 2002 році після серії терактів у країні.

Вимоги включають такі пункти:

Використання міцних матеріалів — таких як бетон та сталь.

Зміцнення несучих конструкцій будівель.

Встановлення протиосколкових вікон та дверей.

Створення безпечних приміщень для укриття мешканців у разі вибуху чи обстрілу.

Навчання мешканців правил евакуації.

Будівельні норми в Ізраїлі для багатоповерхових будинків є одними із найсуворіших у світі.

Вони допомогли знизити кількість жертв терористичних атак у країні, що зараз є мега актуальним для України. З 1990 року кожна квартира в Ізраїлі повинна мати кімнату безпеки — мамад.

Мамад — це повністю бетонний стояк, що йде через весь багатоповерховий будинок, із залізними вікнами, що щільно закриваються. У разі руйнування будинку цей стояк повинен вистояти, зберігши життя.

При виникненні загрози у місті лунає сирена, і жителі ховаються у мамади, щільно закривають у них металеві віконниці та замикають важкі вхідні двері.

У спокійні ж дні ці приміщення використовуються як звичайні спальні.

Але є й такі сховища, що призначені для всіх мешканців сходової клітини, — мамак.

В Україні почали ревізувати укриття, з'явилися поодинокі вуличні бетонні укриття. Але що ви чули про зміну будівельних стандартів? Монолітний каркас показав свою живучість, але де вимоги до індивідуальних бомбосховищ. І я досі бачу продовження будівництва будинків із панелей — майбутніх братських могил.

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І де, до речі, програма оновлення житлового фонду в Україні? Панельні «брєжнівки» вже давно вичерпали нормативні терміни використання.