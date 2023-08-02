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2 серпня 2023, 8:20 Читать на русском

Як змінити вимоги до багатоповерхівок, щоб зробити їх безпечними під час війни

Як демонструє досвід Ізраїлю, Україні потрібно змінювати будівельні норми, щоб, у випадку авіаційних ударів, мешканці мали де сховатися. Як саме мають змінитися наші будинки, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Як демонструє досвід Ізраїлю, Україні потрібно змінювати будівельні норми, щоб, у випадку авіаційних ударів, мешканці мали де сховатися.

Війна вимагає того, щоб ми вже сьогодні змінювали будівельні норми та правила. Як це зробив Ізраїль ще у 2002 році. Йдеться навіть не стільки про нові будинки (вони +/- витримують попадання), скільки про старі панельні, які складаються, як картковий будиночок.

В Ізраїлі сьогодні діють суворі вимоги щодо безпеки для багатоповерхових будинків. Ці вимоги було запроваджено у 2002 році після серії терактів у країні.

Вимоги включають такі пункти:

  • Використання міцних матеріалів — таких як бетон та сталь.
  • Зміцнення несучих конструкцій будівель.
  • Встановлення протиосколкових вікон та дверей.
  • Створення безпечних приміщень для укриття мешканців у разі вибуху чи обстрілу.
  • Навчання мешканців правил евакуації.

Будівельні норми в Ізраїлі для багатоповерхових будинків є одними із найсуворіших у світі.

Вони допомогли знизити кількість жертв терористичних атак у країні, що зараз є мега актуальним для України. З 1990 року кожна квартира в Ізраїлі повинна мати кімнату безпеки — мамад.

Мамад — це повністю бетонний стояк, що йде через весь багатоповерховий будинок, із залізними вікнами, що щільно закриваються. У разі руйнування будинку цей стояк повинен вистояти, зберігши життя.

При виникненні загрози у місті лунає сирена, і жителі ховаються у мамади, щільно закривають у них металеві віконниці та замикають важкі вхідні двері.

У спокійні ж дні ці приміщення використовуються як звичайні спальні.

Але є й такі сховища, що призначені для всіх мешканців сходової клітини, — мамак.

В Україні почали ревізувати укриття, з'явилися поодинокі вуличні бетонні укриття. Але що ви чули про зміну будівельних стандартів? Монолітний каркас показав свою живучість, але де вимоги до індивідуальних бомбосховищ. І я досі бачу продовження будівництва будинків із панелей — майбутніх братських могил.

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І де, до речі, програма оновлення житлового фонду в Україні? Панельні «брєжнівки» вже давно вичерпали нормативні терміни використання.

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Коментарі - 3

+
0
goodnight
goodnight
2 серпня 2023, 8:37
#
Нам до мамада Как до неба задним ходом! Парковок под высотками нет! По 1 паркоместу на квартиру нету, не то чтобы укрытие проектировали!
+
+15
manson
manson
2 серпня 2023, 9:03
#
Израиль не бедная страна. А у нас в экономике полный мамад.
+
0
Abramon
Abramon
2 серпня 2023, 10:18
#
«Злобудовники» не можуть в термін здати свої скворєшніки і приєднатись до мереж без відкату, а Ви про сховища. Це ж який цінник буде на котлован з майбутнім (в підсумку не факт, що буде) укриттям. Я не вірю в наших будівельних бариг, які ще й за кордоном мешкають. Їм не ховатись під час обстрілів.
Сховища потрібні, але для початку треба привести до ладу вже існуючі, а я ж забув, там же ж всякі паби та хінкальні - це особливо в центральних районах столиці все викуплено й продано й здано в оренду. Стосовно спальних районів зі сховищами схожа історія плюс занедбані.
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