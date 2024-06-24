Купівля-продаж нерухомості в умовах війни: як зменшити потенційні ризики

Попри те, що ми вже понад два роки живемо в умовах повномасштабної війни, ринок нерухомості подає ознаки життя: з’являються нові будівельні проєкти, хтось виставляє свою квартиру або будинок на продаж, а хтось — інвестує в квадратні метри навіть зараз. Угоди з нерухомістю мали свої ризики і у мирні часи, а зараз вони зросли в рази. Про те, як їх зменшити, розповів Сергій Дзіс, партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners.

Продаж квартири з-за кордону

Від 2022 року Україну залишили близько 6 мільйонів осіб. У більшості з них в Україні лишилася нерухомість. Є люди, які бажають її продати, але не хочуть приїздити до України. Можливість зробити це існує: для цього потрібна довіреність на особу, що продаватиме нерухомість, якій власник стовідсотково довіряє. Така особа також може бути і покупцем цієї нерухомості.

Отримати довіреність з повноваженнями на продаж нерухомості, яку потім можна передати в Україну, можливо в консульських установах України. Копію такої довіреності бажано брати у нотаріуса за місцем розташування нерухомості. Таким чином документ посвідчуватиме угоду і потім внесе іноземну довіреність в український реєстр довіреностей. Проте власнику, який перебуває за кордоном, варто зазначити обмежену кількість повноважень для довіреної особи. Вони повинні поширюватися як на комунальні служби, так і на БТІ, ЦНАП, податкові органи, суди тощо.

Відповідно до урядового розпорядження № 719 від 24.06.2022, може пройти максимум один місяць з дня посвідчення такої довіреності нотаріусом або не більше двох місяців, якщо цю довіреність видавала консульська установа України або уповноважений орган іноземної держави.

Що перевіряти перед покупкою

Перш ніж купувати нерухоме майно, варто першочергово перевірити відомості про особу, яка є його власником. Особливий акцент варто зробити на наявність відомостей про нього в судових реєстрах та системах (Єдиний державний реєстр судових рішень, Автоматизована система виконавчих проваджень, Єдиний реєстр боржників). Така перевірка є мінімальною у випадку пошуку потрібної нерухомості.

Звісно ж, окремо варто перевіряти і саме майно: чи було воно предметом спору у судових справах, або ж на нього накладено арешти, заборони. Не завадить перевірити, чи було майно в іпотеці, скільки було раніше власників у нього, хто, коли та як набув раніше право власності на цей об'єкт.

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Зробити це можна у Відкритому реєстрі нерухомого майна та через Опендатабот. Аналіз документів на нерухомість є обов‘язковим атрибутом спокійного придбання нерухомості і ви, як потенційний покупець, маєте право попросити продавця надати повний пакет документів на майно. У разі відмови варто замислитися над придбанням даного майна в принципі.