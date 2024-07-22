До 23%: як хочуть змінити податки при продажу нерухомості

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 липня 2024, 15:10

До 23%: як хочуть змінити податки при продажу нерухомості

Влада готується збільшити податки. Як запропоновані податкові новації можуть вплинути на ринок нерухомості, розповіла інвестиційний рієлтор Олена Маленкова.

Влада готується збільшити податки.

Ну, що, дорогі, «дочекалися» врешті-решт. До Ради внесено законопроєкт про підвищення військового збору до 5%. Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:

  1. Ваше право власності було зареєстровано в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
  2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
  3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.

Та 23%, якщо :

  1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
  2. Третій продаж у календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.

Якщо право власності на вашу квартиру настало раніше, ніж 3 роки, то ви маєте пільгу, для вас немає податку на дохід фізичних осіб — можете спати спокійно.

А тим, кому треба продати, краще поспішити!

Що з цінами на ринку

Ринок має нездорову тенденцію до зниження. Ще в середині 2023 року ми побачили непрямі ознаки кризи, що насувається:

  • Збільшилася кількість виставлених обʼєктів.
  • Збільшився термін ухвалення рішень покупцями.
  • Власники почали заохочувати покупців можливістю купівлі за безготівковим розрахунком та взагалі йти на поступки.

Але ціни стримували державні іпотечні програми. З квітня 2024 року ціни з «плато» почали повільно рухатися донизу. В травні відбулися дві події, які суттєво вплинули на ринок:

  • Обмеження суми, яку можуть отримати покупці під пільговий відсоток до 2 млн грн.
  • Оголошена мобілізація з 16 травня.

Покупців стало помітно менше: військовозобов'язані жінки та чоловіки «поставили на стоп» можливі покупки. Бо потрапили в ситуацію невизначеності та неочікуваних витрат.

Що відбувалося далі

Далі ще цікавіше! Кредитна програма «єОселя» під 7% має обмеження в термінах права власності — не більше ніж 3 роки. Ті самі 3 роки, які власник має почекати, щоб не сплачувати податки!

Ми бачимо виделку: щоб взяти кредит під 7%, вік будинку має бути менше ніж 3 роки, але держава одною рукою надає «пільги» -7%, а другою рукою відбирає їх і ще додатково хоче отримати 5%!

Тут або треба підтягнути законодавство та збільшити вік будинку, або можна ставити хрест на будівельній галузі.

Читайте також: Як за червень змінилися ціни на житло: скільки коштує зняти та купити квартиру

Що на нас чекає

Новий законопроєкт під час такої глобальної кризи, як війна, — це без перебільшення смерть для галузі нерухомості, зокрема, та будівельної галузі загалом.

Продавати при податках від 11 до 23% у період, коли ціни низькі, стає невигідним. Тим паче, що покупець все одно вимагатиме знижку, оскільки зараз — ринок покупця.

Відомо, що будівельна галузь має мультиплікатор 9, а навколо нього обертається 9 галузей:

  • архітектура,
  • дизайн,
  • виробництво будівельних матеріалів,
  • виробництво меблів,
  • виробництво всього, що потрібно в оселю: текстиль, світло, і ще багато-багато всього.

Отже, якщо проєкт приймуть, то на нас чекатиме обвал ринку нерухомості страшніше за 2008/2009 роки. Другий наслідок: невиплата за кредитами, що вже взяли за більшими цінами.

Коментувати

Коментарі - 13

+
+8
korvin29
korvin29
22 липня 2024, 15:59
#
Дело в том, что сейчас подавляющее большинство заняло выжидающую позицию и ждет чем закончится война. Те кто хотел купить квартиру на Западной Украине — уже купили. С массовой миграцией в ЕС, люди хотят скинуть недвигу в Украине, чтоб хотя бы на первый взнос хватило по ипотеке. Закон о мобилизации дал понять, что вкладываться в недвигу сейчас не время, да и вообще можно рассмотреть вариант покупки квартиры в странах ЕС, тк во многих странах стоимость сопоставима со стоимостью квартиры в Западной Украине или Киеве. И еще один момент, у нас очень непредсказуемые решения принимает наша власть.
+
+47
Игорь УА
Игорь УА
22 липня 2024, 16:16
#
«рассмотреть вариант покупки квартиры в странах ЕС, тк во многих странах стоимость сопоставима со стоимостью квартиры в Западной Украине или Киеве.» — в странах ЕС за нынешнюю цену квартиры в Киеве вы не купите даже собачьей будки.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 16:52
#
Игорь УА

В Польщі можливо придбати, просто різниця буде в тому, що те що топ в Києві, буде середнього класу в Польщі за ту ж ціну, от і все, і чим глибше в ЄС, тим більше буде ця різниця.
+
0
godvinik
godvinik
22 липня 2024, 16:59
#
В Румынии в селе хату точно можно купить.
Квартиру в Болгарии лучше чем в киеве.
​​​​
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 16:05
#
«обвал ринку нерухомості страшніше за 2008/2009 роки»

Ну файненько, для інвесторів з мізками це можливість накупити нерухомості, правильно все обіграти і курити бамбук приспівуючи від такої можливості)
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
22 липня 2024, 16:11
#
Сначала долго и упорно загоняли всех украинцев в покупку недвижимости,
а теперь радостно сообщаете об увеличении налогов с её перепродажи…

Есть смыл обсуждать такое счастье после вступления
в законную силу обсуждаемых изменений, ну, а перепуганные
могут начать продавать свою недвижимость с завтрашнего дня…
+
+39
zevs1
zevs1
22 липня 2024, 16:12
#
Принятие новых налогов, будет означать смерть во многих отраслях экономики,не знаю может это и есть цель Зелёных слуг.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 липня 2024, 16:53
#
Не стоит быть таким категоричным…
Кто-то умрёт, а кто-то и выживет…
+
0
zevs1
zevs1
22 липня 2024, 17:04
#
Даже знаю кто выживет, налоговикам поднимут зарплату в два раза чтобы лучше и хорошо выжили, а остальные пофигу.

Обогащение госаппарата тут ничего нового власть не придумала, видимо конец уже близко раз такая агония с налогами у них, (сорвать куш)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 липня 2024, 17:12
#
Zevs1
«Даже знаю кто выживет…»

Если не знаете, то может нет смысла и писать об этом.
Пишите лучше о том, о чём знаете наверняка.
+
0
Vlad98
Vlad98
22 липня 2024, 17:03
#
Так як ці всі зміни не встигли проголосувати до 25 червня, то, згідно чинного законодавства, в кращому разі вони вступлять в силу з 01.01.2026…
+
0
zevs1
zevs1
22 липня 2024, 17:08
#
В Украине всё на паузе, кроме личного обогащения власти .
+
0
bosyak
bosyak
22 липня 2024, 17:09
#
Це не смерть ринку нерухомості, просто будуть реальні ринкові ціни.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає zevs1.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами