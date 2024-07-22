Влада готується збільшити податки. Як запропоновані податкові новації можуть вплинути на ринок нерухомості, розповіла інвестиційний рієлтор Олена Маленкова.
До 23%: як хочуть змінити податки при продажу нерухомості
Ну, що, дорогі, «дочекалися» врешті-решт. До Ради внесено законопроєкт про підвищення військового збору до 5%. Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
- Ваше право власності було зареєстровано в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
- У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
- Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
- У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
- Третій продаж у календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Якщо право власності на вашу квартиру настало раніше, ніж 3 роки, то ви маєте пільгу, для вас немає податку на дохід фізичних осіб — можете спати спокійно.
А тим, кому треба продати, краще поспішити!
Що з цінами на ринку
Ринок має нездорову тенденцію до зниження. Ще в середині 2023 року ми побачили непрямі ознаки кризи, що насувається:
- Збільшилася кількість виставлених обʼєктів.
- Збільшився термін ухвалення рішень покупцями.
- Власники почали заохочувати покупців можливістю купівлі за безготівковим розрахунком та взагалі йти на поступки.
Але ціни стримували державні іпотечні програми. З квітня 2024 року ціни з «плато» почали повільно рухатися донизу. В травні відбулися дві події, які суттєво вплинули на ринок:
- Обмеження суми, яку можуть отримати покупці під пільговий відсоток до 2 млн грн.
- Оголошена мобілізація з 16 травня.
Покупців стало помітно менше: військовозобов'язані жінки та чоловіки «поставили на стоп» можливі покупки. Бо потрапили в ситуацію невизначеності та неочікуваних витрат.
Що відбувалося далі
Далі ще цікавіше! Кредитна програма «єОселя» під 7% має обмеження в термінах права власності — не більше ніж 3 роки. Ті самі 3 роки, які власник має почекати, щоб не сплачувати податки!
Ми бачимо виделку: щоб взяти кредит під 7%, вік будинку має бути менше ніж 3 роки, але держава одною рукою надає «пільги» -7%, а другою рукою відбирає їх і ще додатково хоче отримати 5%!
Тут або треба підтягнути законодавство та збільшити вік будинку, або можна ставити хрест на будівельній галузі.
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Що на нас чекає
Новий законопроєкт під час такої глобальної кризи, як війна, — це без перебільшення смерть для галузі нерухомості, зокрема, та будівельної галузі загалом.
Продавати при податках від 11 до 23% у період, коли ціни низькі, стає невигідним. Тим паче, що покупець все одно вимагатиме знижку, оскільки зараз — ринок покупця.
Відомо, що будівельна галузь має мультиплікатор 9, а навколо нього обертається 9 галузей:
- архітектура,
- дизайн,
- виробництво будівельних матеріалів,
- виробництво меблів,
- виробництво всього, що потрібно в оселю: текстиль, світло, і ще багато-багато всього.
Отже, якщо проєкт приймуть, то на нас чекатиме обвал ринку нерухомості страшніше за 2008/2009 роки. Другий наслідок: невиплата за кредитами, що вже взяли за більшими цінами.
Коментарі - 13
В Польщі можливо придбати, просто різниця буде в тому, що те що топ в Києві, буде середнього класу в Польщі за ту ж ціну, от і все, і чим глибше в ЄС, тим більше буде ця різниця.
Квартиру в Болгарии лучше чем в киеве.
Ну файненько, для інвесторів з мізками це можливість накупити нерухомості, правильно все обіграти і курити бамбук приспівуючи від такої можливості)
а теперь радостно сообщаете об увеличении налогов с её перепродажи…
Есть смыл обсуждать такое счастье после вступления
в законную силу обсуждаемых изменений, ну, а перепуганные
могут начать продавать свою недвижимость с завтрашнего дня…
Кто-то умрёт, а кто-то и выживет…
Обогащение госаппарата тут ничего нового власть не придумала, видимо конец уже близко раз такая агония с налогами у них, (сорвать куш)
«Даже знаю кто выживет…»
Если не знаете, то может нет смысла и писать об этом.
Пишите лучше о том, о чём знаете наверняка.