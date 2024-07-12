Як за червень змінилися ціни на житло: скільки коштує зняти та купити квартиру

DIM.RIA проаналізував, яка нерухомість мала попит у червні 2024 року, як змінювалась ситуація протягом року, та в яких регіонах частіше купували та орендували квадратні метри. «Мінфін» публікує результати дослідження.

Які новобудови в Україні зростали в ціні, а які дешевшали

Пропозицій на ринку новобудов із початку року побільшало. Якщо в січні частка готових новобудов складала 30%, то в червні цей показник зріс на 1,7%.

Протягом червня в Україні здали 7 новобудов на 22 секції, а від початку року ввели в експлуатацію 74 новобудови на 130 секцій, з них у Києві — 10 новобудов, у Київській області — 18.

Середня ціна на квадратний метр в Україні продовжує зростати: протягом червня вона зросла на 1,3%, протягом останнього півріччя — на 5,9%, за рік збільшення склало 7,6%.

Найдорожчі квадратні метри — у столиці (55 182 грн), а найшвидше дорожчали метри в новобудовах у Кіровоградській області, а дешевшали — у Запорізькій.

«Старих» квартир виставляли на продаж менше

На вторинному ринку протягом останнього місяця спостерігався спад кількості пропозицій продажу вторинного житла. Проте таких пропозицій загалом за півроку та рік побільшало.

Найсуттєвіше зростання за цим показником за останнє півріччя та рік показала Івано-Франківська область.

Ціни на «однушки» зростали найбільше протягом року. Проте вони залишились майже без змін, або знижувались у декількох регіонах: Хмельницька, Харківська, Запорізька та Київська області.

Найбільше однокімнатна квартира коштує в Києві — $96 548, друге місце за вартістю посідає Львів та область — $70 402 (+21%), третє місце — Закарпатська область — $58 768 (+34%).

У Києві загальна вартість квартир на вторинному ринку залишається найвищою у Печерському районі, найнижчою — у Деснянському.

За однокімнатну квартиру у Печерському продавці просять в середньому $117 462, у Деснянському — у 2,5 раза менше — $46 611.

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В яких регіонах активніше здають в оренду

Рівненська область показала в червні найактивніший приріст кількості оголошень (+32%), а найсуттєвіший спад був у Чернігівській та Харківській областях (-75% та -21% відповідно).

Порівнюючи з травнем, найбільше здорожчали пропозиції в Київській області (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.

Лідером із вартості, як і у попередні періоди, залишається Київ із середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.