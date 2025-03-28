Зробимо інфляцію great again: що для цього підготував «Володар тарифів»

Американська економіка та ринки продовжують котитися вибоїнами то вгору, то донизу. Що з ними відбувалось цього тижня розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» вибрав головне.

Є відомий вислів про дві речі, які заведено вважати невідворотними, — податки та смерть. У довгостроковій перспективі з цим важко не погодитися, але щодо подій сьогодення, то я ще додав би «тарифні ініціативи» Трампа.

Адже, що б ми не планували, які б ймовірності не розраховували, а достатньо Трампу взяти слово і оголосити чергову ініціативу, як ринок починає невідворотно лихоманити. Навіть «Sygnal-gate» так не збуджує, як президент США своїми ініціативами. Минулий тиждень теж не став виключенням…

Вчора — так, сьогодні — вже ні

Розігрів почався вже в понеділок, коли ринки наповнилися чутками, що адміністрація Трампа обмежить географію підвищення взаємних мит лише «Dirty 15» — країнами, з якими США має негативне торгівельне сальдо.

Новини інвесторам сподобалися, індекси злетіли вгору, і це ще раз підтвердило припущення, що саме тарифи є головним каталізатором для ринків останніми тижнями.

Остаточну інформацію про взаємні тарифи з усім світом ми очікуємо 2 квітня, яке Трамп охрестив «Днем визволення». Мається на увазі визволення від несправедливості, якої десятиліттями зазнавала Америка в процесі торгівлі з іншими країнами, аж доки не прийшов визволитель Трамп.

У вівторок «Володар тарифів» встав із іншої ноги і, змінивши милість на гнів, пригрозив Канаді та ЄС, що покарає, якщо ті, не дай боже, почнуть між собою домовлятися проти Америки.

А на десерт — у середу ввечері було оголошено про запровадження 25% мита на імпорт автомобілів із усього світу.

Чим це загрожує

Ще раніше аналітики JPMorgan підрахували, що запропоновані Трампом тарифи на імпорт автомобілів із Канади та Мексики обійдуться галузі близько $41 млрд на рік, якщо автовиробники візьмуть на себе всі витрати.

Після підвищення тарифів для всіх без винятку країн оцінку втрат було подвоєно — до $82 млрд.

Звісно, автовиробники не захочуть страждати і нести весь тягар збитків самостійно, отже, спробують перекласти вартість тарифів на споживачів.

Якщо так і буде, то, за оцінками JPMorgan, ціни на автомобілі зростуть майже на 12%. І на тлі таких висновків саме час поміркувати про інфляцію.

Інфляція зростає — знижуйте ставки

У п’ятницю було оприлюднено значення Індексу PCE (персональних споживчих витрат), яким ФРС вимірює інфляцію. У лютому індекс зріс на 0,3%, порівнюючи з попереднім місяцем, зберігши ті ж темпи, що й у попередні два місяці, і відповідаючи очікуванням.

Базовий індекс PCE, який не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, зріс на 0,4%, порівнюючи з попереднім місяцем, перевищивши січневе зростання та прогноз, обидва на рівні 0,3%. У річному обчисленні базовий рівень інфляції PCE зріс до 2,8%, що вище за очікування ринку в 2,7%.

Інфляція, звісно, «транзитивна», як казав Пауелл, але скільки часу цей «транзит» триватиме? Добре, хоч ВВП продовжує зростати, а то страшне слово «стагфляція» так і крутиться на язику.

Цікаво, що на початку тижня на засіданні кабінету Трамп та його міністр фінансів Бессент заявили, що інфляція під контролем, і президент навіть порадив Пауеллу знижувати ставки. З огляду на останні дані, не схоже, щоб це була слушна порада.

Але інфляція — це не єдина проблема.

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Американці втрачають впевненість

Індекс впевненості споживачів, оприлюднений цього тижня Conference Board, впав до найнижчого за останні чотири роки значення, а Індекс майбутніх очікувань — до найнижчого значення за дванадцять років, що викликає певне занепокоєння, бо ринки — це завжди про очікування, і краще, коли вони оптимістичні.

На тлі того, що відбувається в геополітиці та економіці, Wall Street теж потроху втрачає впевненість. Цього тижня ще один великий банк — Barclays — приєднався до тих, хто має сумніви, що тарифні фантазії Трампа зроблять когось великим знову: річний прогноз щодо S&P 500 знижено з 6,600 до 5,900. Чимало! І це вже четвертий банк за якихось декілька тижнів.

Що далі? Боюся, що в еру Трампа функція прогнозування стає невідворотно непотрібною. Адже прогноз — це завжди про аналіз та логіку, а з огляду на те, кого останніми роками різні народи обирають своїми лідерами і кого потім ці обранці призначають на ключові державні посади, зараз не до цього.

Тож, давайте просто дочекаємося наступної середи, «Дня визволення», і дізнаємося, які саме тарифи «зроблять Америку великою знову». І сподіватимемося, що вони не зроблять нас жебраками.