Як заробити на зростанні азійського ринку: 3 стратегії інвестування

Лідери світової економіки в Азії

Китай займає друге місце у світі, за обсягом ВВП, із середнім приростом економіки за останні 30 років у 8,8%. Пандемія 2020 року та криза на ринку нерухомості сповільнили економічне зростання, але заходи уряду в 2024 році, зокрема, зниження ставок та підтримка ринків, можуть стимулювати відновлення. Китай лідирує в технологіях, зокрема, у виробництві електромобілів, батарей, сонячних панелей та генерації відновлювальної енергії. Стрімкий вихід на ринок DeepSeek продемонстрував, наскільки ефективними можуть бути китайські розробки.

Основний ризик для Китаю — торгова війна зі США через негативний торговий баланс. Частково нейтралізувати цей ризик може внутрішній попит (частка середнього класу суттєво зросла за останні десятиріччя), переорієнтація експорту через інші азійські країни (як це спостерігалося у 2017 — 2020 рр., за даними Nomura) та важелі тиску на США, оскільки в Китаї зосереджено близько 90% світового видобутку рідкоземельних металів, які необхідні для виробництва чипів.

Точки зростання Китаю — технологічний сектор, інфраструктурні проєкти та розвиток «зеленої» енергетики.

20 країн із найбільшим ВВП у 2024 році

Японія — 4-та, за рівнем ВВП, країна світу. Останнім часом її розвиток сповільнився через дефляцію та від'ємну облікову ставку. Експорт підтримувала девальвація єни. Повернення інфляції та позитивних ставок може відіграти ключову роль у поштовху до розвитку, в тому числі й компаній, що орієнтовані на внутрішнє споживання.

Індія — друга, за населенням, країна світу з найбільшими темпами зростання в Азії. Основні чинники розвитку — внутрішні інвестиції та розвиток інфраструктури. Природний приріст населення збільшує робочу силу, а зростання доходів підсилює середній клас та підтримує внутрішнє споживання.

Індонезія, Філіппіни, Малайзія та В'єтнам також мають значний потенціал зростання завдяки іноземним інвестиціям, внутрішньому споживанню, стабільному доходу та середньому класу, що зростає.

Тайвань залишається лідером у виробництві напівпровідників, попит на які зростатиме через розвиток штучного інтелекту.

Висока прибутковість ринків в Азії

Економічний розвиток Азії сприяє зростанню фондових ринків країн цього регіону. JPMorgan Asset Management підрахували, що середня дохідність акцій за 2004−2023 роки становила 7%.

Спосіб 1: придбати активи азійського ринку через ETF

Для інвестування в компанії азійських країн необов’язково виходити на місцевий фондовий ринок. Існує декілька способів інвестування в цей регіон через біржі США або Європи. Один із цих способів — інвестиційні фонди, орієнтовані на південно-східний регіон Азії. Серед основних ETF:

1. iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Активи цього фонду складають $2,5 млрд, expense ratio (витрати на управління ETF, виражені у відсотках від його активів) — 0,72%. До нього входять 943 компанії, найбільшу частку займає Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (11,67%). Країна з найбільшою часткою — Китай (29,13%), найбільший сектор — фінанси (24%). Дивідендна дохідність складає 1,83%, а середньорічна дохідність за 5 років — 2,21%.

2. iShares Asia 50 ETF (AIA). Активи цього фонду складають $714 млн, expense ratio — 0,50%. До нього входять 54 компанії, найбільшу частку займає Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (22,58%). Країна з найбільшою часткою — Китай (40%), найбільший сектор — електронні технології (41,2%). Дивідендна дохідність складає 2,67%, середньорічна дохідність за 5 років — 3,79%.

3. iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Загальний обсяг активів фонду становить $462 млн, витрати на управління — 0,49%. Фонд включає 902 компанії, найбільшу частку займає Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (13%). Країна з найбільшим представництвом — Китай (31,8%), провідний сектор — електронні технології (26,3%). Дивідендна дохідність — 1,71%, середньорічна дохідність за останні 5 років — 2,99%.

4. Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Активи фонду складають $66 млн, expense ratio — 0,79%. Фонд включає 151 компанію, найбільша частка — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR (11,45%). Найбільша частка країни — Китай (53,93%), сектор — електронні технології (53,9%). Дивідендна дохідність — 0,58%. Дані про середньорічну дохідність за 5 років відсутні, оскільки фонд створили у 2023 році.

5. Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Активи фонду складають $60 млн, витрати на управління — 0,65%. Фонд включає 41 компанію, найбільшу частку займає DBS Group Holdings Ltd (14,3%). Найбільша частка країни — Сінгапур (41,5%), а сектор — фінанси (64,7%). Дивідендна дохідність — 3,60%, середньорічна дохідність за 5 років — 4,48%.

Ці ETF дозволяють через один інструмент інвестувати у весь південно-східний регіон Азії. Вони пропонують варіанти з різним рівнем диверсифікації та концентрації на конкретних компаніях.

Спосіб 2: ETF, що інвестують у компанії однієї країни

Для прицільнішої експозиції на конкретну країну варто розглядати ETF, що інвестують у компанії окремої країни. Звичайно, найширший вибір для інвесторів буде серед фондів на ринку Китаю, однак і на інші країни можна знайти доступні варіанти. Серед основних найбільших за активами ETF:

Країна/ ETF Активи Expense ratio Компанії Найбільша частка компанія/сектор Дивіденди Середньорічна дохідність за 5 років В'єтнам

VanEck Vietnam ETF (VNM) $394 млн 0,70% 48 Vingroup Joint Stock Company (8%)

Фінанси (58%) - -4.06% Гонконг

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) $598 млн 0,50% 28 AIA Group Limited (21,6%)

Фінанси (63,7%) 4,22% -4.07% Індія

iShares MSCI India ETF (INDA) $9 млрд 0,62% 158 HDFC Bank Limited (7,5%)

Фінанси (28,5%) 0,79% 9,05% Індонезія

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) $241 млн 0,59% 73 PT Bank Central Asia Tbk (22%)

Фінанси (51%) 5,46% -4.17% Малайзія

iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) $280 млн 0,50% 33 Public Bank Bhd (13%)

Фінанси (44%) 3,39% 1,16% Південна Корея

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) $3,3 млрд 0,59% 94 Samsung Electronics Co., Ltd. (21%)

Електронні технології (35,8%) 2,33% -0,40% Сінгапур

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) $611 млн 0,50% 18 DBS Group Holdings Ltd (20,75%)

Фінанси (50,5%) 4,11% 4,19% Тайвань

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) $5,2 млрд 0,59% 90 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (23,5%)

Електронні технології (60,7%) 4,32% 13,57% Таїланд

iShares MSCI Thailand ETF (THD) $188 млн 0,59% 110 Delta Electronics Public Co. Ltd. NVDR (7,3%)

Фінанси (17,9%) 3,43% -4,40% Філіппіни

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) $92 млн 0,59% 33 International Container Terminal Services, Inc. (11,8%)

Фінанси (41,8%) 2,35% -4,25% Японія

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) $13,2 млрд 0,50% 192 Toyota Motor Corp. (5%)

Фінанси (18%) 2,34% 4,32% Китай iShares China Large-Cap ETF (FXI) $7,3 млрд 0,74% 51 Alibaba Group (11%)

Фінанси (30%) 1,69% -2,50% iShares MSCI China ETF (MCHI) $5 млрд 0,59% 580 Tencent Holdings (17%)

Технологічні послуги (21%) 2,24% -2,63% KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) $5,5 млрд 0,70% 30 Alibaba Group (11%)

Технологічні послуги (40%) 3,35% -5,84%

Згідно з даними etfdb на кінець лютого 2025 року

Під час інвестування в країни Азії важливо враховувати вплив валютних курсів. ETF торгується в доларах, а активи в портфелі фонду оцінюються в місцевій валюті. Зокрема, індекс фондового ринку Японії Nikkei 225 зріс за останні 5 років на 67,9% (з 23 386 до 39 270), а валютний курс єни щодо долара знизився на 36% (із 111 до 151,8 єн за долар). Відповідно, вплив валютного курсу потрібно розглядати, як окрему позицію в портфелі та, за потреби, хеджувати вплив цих коливань.

Спосіб 3: акції або ADR, що торгуються на ринках США або Європи

Інвестувати в азійський регіон можна також через безпосередню купівлю акцій окремих компаній, чимало з яких котируються на фондових ринках США та Європи. Зокрема, інвесторів можуть зацікавити декілька компаній, які є одними з найбільших, за капіталізацією:

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Найбільший виробник чипів, який створює близько 25% ВВП Тайваню. Володіє заводами у своїй країні, Китаї, США та Європі. Серед їхніх клієнтів — виробники мікропроцесорів, що не мають своїх заводів, як-от Qualcomm, Nvidia, AMD, MediaTek тощо. Капіталізація складає $900 млрд, P/E (співвідношення капіталізації компанії та її прибутку) — 25, Forward P/E (відношення поточної вартості компанії до прогнозу по прибутку на наступний рік) — 16. Цільова ціна складає $248, а потенціал зростання — 40%.

Alibaba Group Holding (BABA). Міжнародний гігант у сфері технологій, який займається електронною комерцією, роздрібним продажем, логістикою, цифровими медіа та хмарними обчисленнями. Крім цього, компанія активно розвиває власну систему ШІ Qwen. Капіталізація становить $330 млрд. Цільова ціна — $164 із потенціалом зростання 19%.

Toyota Motor Corporation™. Японський лідер у виробництві автомобілів та вантажівок, один із найбільших у світі. Продукція включає бренди Toyota, Lexus, Daihatsu та Hino. Капіталізація складає $250 млрд, цільова ціна — $222 за акцію із потенціалом зростання 15%.

Pinduoduo Inc. (PDD). Китайська платформа електронної комерції, яка є одним із найбільших маркетплейсів та онлайн-дискаунтерів. Власник популярної платформи Temu. Капіталізація компанії — $178 млрд. Цільова ціна — $152, потенціал зростання — 18%.

Trip.com Group Limited (TCOM). Найбільший китайський онлайн-туроператор, який також є одним із провідних світових постачальників туристичних послуг. Капіталізація складає $41 млрд, цільова ціна — $75 за папір із потенціалом зростання 17%.

Baidu Inc (BIDU). Китайська технологічна компанія, відома розробкою найбільшого пошукового сервісу в Китаї. Також надає маркетингові послуги, створює контент для онлайн-розваг і активно розвиває ШІ. Капіталізація — $26 млрд. Цільова ціна — $110, а потенціал зростання — 17%.

Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Китайська компанія у сфері швидкого харчування, яка управляє у Китаї ресторанами KFC, Pizza Hut, Taco Bell, а також має власні бренди COFFii & JOY та Little Sheep. Капіталізація складає $19 млрд, цільова ціна — $58 із потенціалом зростання 11%.

ZTO Express (ZTO). Одна з найбільших китайських логістичних компаній, що спеціалізується на кур'єрських послугах. Капіталізація — $12 млрд. Цільова ціна складає $26, а потенціал зростання — 30%.

Bilibili Inc. (BILI). Китайська платформа для відео, коміксів, стрімів та онлайн-ігор. Також надає послуги у сфері інтернет-комерції та реклами. Капіталізація $6 млрд, цільова ціна — $25, потенціал зростання — 25%.

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Один із найбільших виробників сонячних панелей у світі. Повний цикл виробництва, включно із видобутком кремнію. Компанія постачає свою продукцію на ринки Китаю, США, Японії, Німеччини та Австралії. Капіталізація складає $1 млрд, цільова ціна — $27 із потенціалом зростання 17%.

Диверсифікація портфеля за регіонами

Азія залишається важливим центром світової економіки з високими темпами зростання. ETF та акції компаній азійського регіону — ефективний спосіб отримати доступ до перспективних економік. Слабка кореляція із ринком США дозволяє диверсифікувати інвестиційний портфель та оптимізувати його баланс ризику та дохідності.

Проте важливо пам'ятати, що під час інвестування в азійські ринки варто враховувати різноманітні ризики, зокрема, валютні коливання. Важливо детально вивчити специфіку компаній цього регіону та використовувати ефективні стратегії для хеджування потенційних ризиків.