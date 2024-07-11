Золоті монети України: 5 надійних варіантів для різних інвестстратегій

До безперечних хітів як для колекціонерів, так і для інвесторів у золоті монети України можна віднести декілька позицій:

. Випущені в обіг у 1997 році (при тому, що на монетах стоїть рік карбування 1996). У цих українських золотих монет номінал 50, 125, 250 та 500 гривень та, відповідно, вага чистого золота 3,11 г, 7,78 г, 15,55 г та 31,1 г. Тобто це 1/10 унції, ¼, ½ та 1 унція чистого золота.

На аверсі цих монет у центрі розміщено зображення кафедрального храму Київської Русі - Софії Київської. Під ним позначено час побудови собору — ХІ ст., відповідний номінал та рік випуску монет. Угорі по колу монет напис «Україна».

На реверсі монети, в центрі кола, зображено фігуру Богоматері Оранти — головної мозаїки центральної апсиди храму, яку поділяє на рівні частини горизонтально розташований напис «Оранта». Внизу над рослинним орнаментом розташовані позначення, проба дорогоцінного металу та його чиста вага.

Вдале поєднання тиражу монет (50 грн - 2000 шт., 125 грн - 4000 шт., 250 грн - 3000 шт. і 500 грн — 1000 шт.), їх естетика, якість виготовлення, а також достатня складність придбання окремих номіналів зробили мрією будь-якого колекціонера української нумізматики наявність всього набору із 4 монет — від 50 до 500 гривень. А тому вони готові викладати за нього величезні суми, які значно перевищують вартість самого золота в монетах.

Середня вартість 50 грн золотої «Оранти» становить 38 999 грн, а на піку ціни на початку травня 2024 року вона досягала 48 888 грн.

Монета «Оранта» 50 грн, ринкова ціна на 09.07.2024 р.

Монета «Оранта» 125 грн, ринкова ціна на 09.07.2024 р.

Вартість цієї монети у 125 грн досягає іноді 50 тис. грн і вище. Вона могла б бути ще вищою, але поправку до колекційної вартості вносить тираж — він удвічі більший, ніж у 50-гривневої монети.

Монета «Оранта» 250 грн, ринкова ціна на 09.07.2024 р.

Великий тираж 250-гривневої «Оранти» (3000 шт.) також працює на зниження ціни цієї позиції з набору. Ця монета коштувала у колекціонерів на піку ціни близько 80 тис. грн.

Монета «Оранта» 500 грн, ринкова ціна на 09.07.2024 р.

500-гривнева монета «Оранта», безперечно, є перлиною даної серії за рахунок свого тиражу всього в 1000 штук та складності її придбання. Тому її ціна на піку вартості на аукціонах складала близько 250 тис. грн.

Специфіка даного набору в тому, що рідкість, а іноді й неможливість дістати деякі з номіналів цих монет, роблять власника повної серії «Оранти» практично ціновим монополістом на ринку.

І це при тому, що окремо ці монети коштують теж досить багато — близько 400 тис. грн. Але саме позиція 500 грн «Оранти» помітно підвищує вартість усієї серії, що дає можливість її власнику серйозно заробляти та просити 530−560 тис. грн за набір. Це головний нюанс цієї серії на українському нумізматичному ринку.

Саме популярність повної серії «Оранти» серед колекціонерів допомогла підвищити вартість самого дорогоцінного металу в цій серії монет у понад 3,13 раза. Майже 57,54 г чистого золота 999,9 проби — це 1,85 тройської унції, що на момент написання статті за курсом Нацбанку складає близько 178 835 грн. Але ж продається зараз такий набір у межах до 560 тис. грн.

Той же, хто зміг купити цей повний набір (або хоча б найрідкіснішу 500-гривневу монету) у момент випуску у 1997 році, отримав дохід, що у 7−10 разів перевищує його первісну вартість. І це набагато більше за зростання чистої вартості золота за цей період.

Унікальність цієї серії робить її з роками ще дорожчою. Тому її власники можуть не дуже перейматися через стрибки вартості самого золота на зовнішніх ринках. Хоча це завжди дуже важливо, наприклад, при ухваленні рішення про купівлю найпоширеніших золотих пам'ятних українських монет.

«20 років незалежності України». Монета номіналом 100 грн була випущена у 2011 році, її чиста вага складає 1 унцію золота 999,9 проби (31,1 г), тираж лише 1000 штук.

На аверсі монет у центрі розміщено малий державний герб України, а також портрети видатних постатей нашої історії з написами «Ярослав Мудрий», «Тарас Шевченко», «Михайло Грушевський», «Богдан Хмельницький».

На реверсі монети розміщено стилізований напис «20 років незалежності України», зображено літак, комбайн, судно та шахту, що символізують відповідні галузі народного господарства, внизу під колом напис «24 серпня 1991 р.».

Специфікою цієї монети є не лише її низький тираж. Річ у тім, що частину випущених монет було продано депутатам, подаровано іноземним послам та політичним діячам, які брали участь у становленні незалежності України. У результаті купити її змогли лише дуже обмежене коло осіб, наближених на той момент до керівництва НБУ та політичного істеблішменту.

Наразі, при вартості металу в межах 96 667,38 гривень за курсом НБУ на момент написання статті, вона рідко зустрічається на нумізматичних аукціонах і продають її в межах до 170 тис. грн, тобто в 1,75 раза дорожче вартості дорогоцінного металу у монеті.

Ті, хто купив її у 2016 році (час появи цієї монети на аукціонному майданчику) за ціною близько 55 500 грн, можуть її продати зараз практично втричі дорожче.

Монета «20 років незалежності України» 100 грн, ринкова ціна на 09.07.2024 р.

Якщо ж цю монету вдалося купити у момент її випуску (тобто у 2011 році), власник зараз отримає у 7−12 разів більше, ніж вклав.

До «спокійніших» для інвестицій золотих монет можна віднести дві позиції: «Київський псалтир» (номінал 100 грн, рік випуску 1998) та «Енеїда» (номінал 100 грн, того ж року випуску). Обидві вони випущені тиражем по 2000 екземплярів із вагою 15,55 г чистого золота 999,9 проби — тобто по ½ унції.

«Київський псалтир»

На аверсі монети зображено малий державний герб України над старовинним фоліантом. По колу розміщено стилізовані написи: вгорі «Україна», внизу у два рядки «100 гривень». Зліва від номіналу дата «1997» — рік карбування монети.

На реверсі монети на фоні аркади розміщені зображення: Христос Пантократор у колі та титли ІС-ХС (вгорі) та композиції мініатюр рукопису: біблійний цар Давид (праворуч) та фрагмент його псалмів (ліворуч), Спіридоній-писар (у центрі). Вгорі по колу розміщено стилізований напис «Київський псалтир», внизу — «1397» — рік його написання.

«Енеїда»

На аверсі монети зображено малий державний герб України в оточенні античних та козацьких атрибутів: дві ліри, шолом, шабля, куманець та сагайдак зі стрілами. На монеті розміщені написи: вгорі «Україна» та «1998», внизу у два рядки «100 гривень», позначення та проба дорогоцінного металу Au 900, а також його чиста вага — 15,55.

На реверсі монети представлено композицію — зображення героїв поеми на фоні українського пейзажу: Еней та Дідона стоять по обидва боки центральної фігури козака-бандуриста. На монеті розміщені написи: вгорі «Енеїда», внизу три рядки «І. Котляревського» та «200 років».

У обох цих монет схожа динаміка як за зростанням ціни, так і за ступенем можливості її придбання колекціонерами. Частина тиражу потрапила до пересічних колекціонерів, і це дозволило їм не лише залишити їх собі в колекції, а й досить активно на них заробляти.

Обидві ці монети коштують близько 70 тис. грн. Якщо власники купили їх, наприклад, у серпні 2016 року (період проходу цих монет на аукціонному майданчику), коли «Київський псалтир» коштував 24 500 грн, а «Енеїда» — 28 тис. грн, то тепер можуть їх продати, відповідно, у 2,86 та у 2,5 раза дорожче.

До менш вдалих, із колекційного погляду, але все одно прибуткових інвестицій можна віднести золоту монету «Український балет» 2010 року. Вона випущена тиражем 4 000 штук та вагою 15,55 г чистого золота 999,9 проби (½ унції). Монету досі не розпродано як самим Нацбанком, так і тими колекціонерами, які раніше купили її собі в колекцію та для перепродажу.

Пам'ятна монета із золота «Український балет» номіналом 50 гривень ще нещодавно виставлялася на продаж в інтернет-магазині НБУ.

Ті, хто хотів її купити, вже давно це зробили, і додаткового попиту на монету немає. Але навіть за рахунок зростання вартості золота на міжнародних ринках, ця позиція також принесе непоганий прибуток своїм власникам у разі її продажу зараз.

Монета «Український балет» 50 грн, ринкова ціна 09.07.2024 р.

Ті, хто купив монету у 2016 році (дати проходу на аукціонному майданчику) приблизно за 20 тис. грн, зараз можуть її продати приблизно за 59 500 грн.

Вартість цієї позиції тільки через ціну золота зросла майже втричі. Хоча, з нумізматичного погляду, потенціалу подальшого зростання даної монети майже немає: її ціна практично повністю залежить від поведінки ціни золота на міжнародному ринку. А там ціна може не лише зростати, а й періодично ситуативно просідати. І це треба враховувати, оцінюючи ліквідність придбання цієї групи золотих монет України.

Підіб'ємо деякі підсумки для потенційних інвесторів у золоті пам'ятні монети України:

З огляду на чималий чек входу в інвестування у пам'ятні золоті монети України, бажано купувати лише ліквідні позиції. Йдеться про монети, ціна яких мало залежить від вартості золота, а нумізматична накрутка за пам'ятність тільки зростає з роками. Бажано купувати монети у перевірених продавців із високим рейтингом на відомих аукціонних майданчиках, або у НБУ, якщо він ще їх реалізовуватиме.

Завжди необхідно звертати увагу на тираж монети та її стан. Жодні подряпини, плями, потертості на монеті або її виймання з капсули зберігання — неприпустимі. Це відразу ж знижує її вартість, іноді — у рази.

Обов'язковий стандартний набір якостей для монети, що купується: сертифікат НБУ, ідеальний вид капсули і нацбанківської коробки для зберігання. Історії з відсутністю сертифіката, побита або тріснула капсула відразу ж повинні насторожити, так само, як і відсутність полірованого дзеркального відображення на монетах, що купуються (вони зазвичай в золоті робилися тільки в «proof»).

Вкладення саме в золоті пам'ятні монети України — це завжди вкладення з горизонтом інвестування щонайменше 3−5 роки.

Найпоширеніші позиції золотих пам'ятних монет зазвичай постійно представлені на нумізматичних майданчиках, тому завжди є можливість підібрати якісну монету. Вартість позицій золотих монет, що часто зустрічаються, зазвичай прив'язана до світових цін на золото, а ось вже рідкісніших — до реального попиту та наявності пропозиції.

Тому краще купити одну рідкісну позицію і реалізувати через декілька років значно дорожче, ніж декілька монет, що часто зустрічаються, з великими тиражами, у яких не завжди ліквідність більша, ніж наразі сама ціна дорогоцінного металу на ринку.

Золоті пам'ятні монети завжди підійдуть інвесторам, які роблять ставку на зростання золота, а не тільки на зростання нумізматичної цінності монети. Але при рішенні про купівлю таких монет обов'язково вивчіть ціни не тільки в інтернет-магазині НБУ, а й на спеціалізованих нумізматичних майданчиках, щоб підібрати для себе максимально комфортне поєднання «ціна-якість-рідкість і ліквідність» золотої монети, що купується.