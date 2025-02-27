Золото, срібло, нейзильбер: на яких пам`ятних монетах України можна заробити більше

На численні прохання читачів, продовжуємо розмову про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про деякі нові тренди у цій сфері, розглянемо, як заробляють на українських монетах. Для прикладу візьмемо новинки вітчизняної нумізматики, випущені днями Нацбанком.

Війна багаторазово посилила інтерес українців до своєї історії. Це проявляється й у збільшенні попиту на українські пам'ятні монети. Причому величезним попитом користується не лише суто військова тематика, а й монети, присвячені відомим культурним та політичним діячам чи важливим подіям. Одночасно такі монети залишаються вдалим варіантом інвестицій. Причому, що дуже важливо, — можна підібрати варіант для будь-якого гаманця.

Ось декілька цікавих варіантів:

Монета «Тримаймо стрій!», номіналом 5 грн. Випущена в обіг 24 лютого 2025, нейзильбер, тираж до 50 тис. шт.

Вона продовжує серію українських пам'ятних монет військової тематики, під час випуску яких використовувалися найсучасніші технології карбування. За рахунок рельєфності аверсу та реверсу, а також вдалої сувенірної упаковки, вона виглядає дуже красиво та естетично.

Монета присвячена воїнам, які захищають Україну у війні проти рф. На першому ж продажу в інтернет-магазині Нацбанку, який відбувся 25 лютого, перші 18 тис. запропонованих екземплярів було розпродано протягом перших 10−15 хв. Попит перевищував пропозицію майже в 1,5 раза, що відразу ж позначилося на ціні монети у колекціонерів.

За початкової вартості в інтернет-магазині Нацбанку в 176 грн і досить великому тиражі, вже до вечора дня старту продажу на нумізматичних аукціонних майданчиках вона продавалася вже в 1,9−2,27 раза дорожче — в межах від 340 до 400 грн.

Таким чином, громадяни, які встигли купити її 25 лютого в інтернет-магазині Нацбанку, вже можуть заробити на монеті майже вдвічі більше свого вкладення.

Зазвичай, після того, як НБУ розішле першу вже продану частину монет адресатам і, з огляду на підвищений попит на неї, проведе другу серію продажів, ціна дещо просяде. Але свої 50−100% доходу на цій монеті найрозторопніші з колекціонерів та банків-дилерів точно зафіксують.

Монета «100 років від дня народження Ігоря Шамо», випущена в обіг 21 лютого 2025 року, номіналом 2 грн, нейзильбер, тираж до 50 тис. шт.

Присвячена видатному українському композитору Ігорю Шамо — автору численних симфоній, камерних творів та пісень. У тому числі й знаменитої композиції «Як тобі не любити, Києве мій!», яка з 2014 року є офіційним гімном Києва.

За початкової вартості 25 лютого 2025 року в інтернет-магазині Нацбанку в 153 грн і великому тиражі, як для монет, присвячених творчим особам (50 тис. шт.), — на нумізматичних аукціонних майданчиках вона вже продається в межах від 230 до 350 грн, тобто в 1,5−2,3 раза дорожче.

Монета «Служба зовнішньої розвідки України», випущена в обіг 23 січня 2025 року, номіналом 5 грн, нейзильбер, тираж до 75 тис. шт.

За початкової вартості в інтернет-магазині НБУ 25 лютого 2025 року в 176 грн і великому тиражі, на нумізматичних аукціонних майданчиках вона продається в межах від 350 до 500 грн, тобто в 1,99−2,84 раза дорожче від початкової ціни.

Повністю виправдовують себе й інвестиції в українські срібні монети з високим естетичним змістом та відмінною якістю, формату «Набір із двох пам'ятних монет Володимирський собор у м. Київ» 2023 року випуску, у футлярі з номіналами кожної монети по 10 грн.

Їхня початкова ціна у 2023 році становила 5 130 грн, а тираж був невеликим — лише 2,5 тис. комплектів. Зараз ці монети міцно закріпилися в сегменті дорогих, а ті, хто зміг купити набір за початковою вартістю, вже можуть продати його щонайменше в 4 рази дорожче.

Початковий цінник Нацбанку у 2023 році:

Причому цінова розгалуженість на подібні набори перебуваєя в межах від 22 тис. до 29 тис. грн, а то й більше.

Не програли й інвестори у золоті монети. Непоганий приріст вартості показали навіть монети, які випущені великими тиражами. Тут подорожчання відбулося за рахунок зростання вартості самого металу та курсу долара.

Наприклад, 200-гривнева монета 1996 року випуску (тираж 10 тис. шт.) ще нещодавно коштувала близько 50−55 тис. грн. Наприкінці лютого 2025 року вже навіть сам Нацбанк продає ці монети за ціною понад 70 тис. грн.

Де і які монети купити

Як досвідченим колекціонерам, так і початківцям корисно знати, як розподіляються тиражі монет між їхніми офіційними продавцями:

Монети можна придбати:

через інтернет-магазин Нацбанку — реалізується 60% від тиражу нумізматичної продукції нових випусків із 03.05.2024;

через банки-дистриб'ютори — по 6% від тиражу: АТ АБ «УКРГАЗБАНК» (із 03.05.2024), АТ КБ «Приватбанк» (з 03.05.2024), Ощадбанк» (із 30.05.2024) та АТ «ПУМБ» (із 30.05.2024).

Крім того, останнім часом спостерігається декілька відносно нових трендів на ринку української нумізматики, з погляду інвестування:

з огляду на зниження купівельної спроможності основної частини населення на тлі зростання світових цін на золото та срібло, а також девальвації гривні — срібні, а тим паче золоті монети починають входити до категорії «важких» для придбання для більшості потенційних покупців;

здебільшого швидко розпродаються не раритетні екземпляри, які можуть чекати на свого покупця місяцями, а звичайні багатотиражні позиції в нейзильбері.

Тому якщо хочете швидко заробити на українській нумізматиці, варто звернути увагу на монети з недорогоцінних металів.

За рахунок відносної доступності цінників на них (особливо, якщо була можливість купити їх у нумізматичному магазині Нацбанку), за вдало підібраної тематики, якісного матеріалу, а також не дуже накручуючи ціну, спокійно можна отримати до 40−70% дохідності за рахунок активної торгівлі даними монетами. А за найзатребуванішими та найпопулярнішими позиціями — і до 100% та більше.

Якщо ж хочете заробити в абсолютних сумах більше і готові не особливо поспішати з продажем куплених монет, підійде варіант зі срібними монетами та деякими найпопулярнішими золотими. Оскільки золото та срібло у світі поступово зростають, а девальвація гривні триває.

Але тоді дуже важливим моментом буде первісна ціна, якість, стан і тематика срібних і, тим паче, золотих монет, які купуються.

Щобільше, до нескінченності ціни на золото та срібло теж зростати не можуть. Тому варто враховувати і такий чинник ризику, як періодичні корекції вартості самого металу. І це може коригувати вартість придбаних монет.

Тому, у випадку з придбанням срібних, а тим паче золотих пам'ятних монет, я робив би ставку тільки на найпопулярніші і найзатребуваніші (а отже, найліквідніші) позиції.

Також мають підвищений попит і тематичні добірки даних монет формату — історичні особи України, монети періоду війни росії проти України, військова тематика тощо. Але тільки в ідеальному колекційному стані.

Тому нагадаю 7 основних принципів підбору монет для колекції та інвестиції, що особливо важливі для початківців:

Купуйте лише ліквідні позиції, які вже мало залежать від вартості металу, а мають насамперед нумізматичну цінність та суспільний інтерес. Це зазвичай гарантія, що з роками загальна вартість вашої колекції продовжить зростати.

Бажано робити покупки лише у перевірених продавців із високим рейтингом на відомих аукціонних майданчиках. Інакше, є ризик отримати монету не в тому стані, який хотіли б бачити у себе в колекції, а буває й підробку. Саме рейтинг продавця на аукціоні та відгуки щодо нього від інших покупців дають впевненість, що покупка пройде без неприємних сюрпризів.

Зареєструйтесь в інтернет-магазині Нацбанку, що дасть іноді можливість купувати цікаві монети безпосередньо у НБУ (зазвичай за найдешевшими цінами на монети та медалі в нейзильбері, а іноді — і в сріблі).

Але варто врахувати, що здебільшого монети в інтернет-магазині Нацбанку розкуповують миттєво.

Можна купувати монети і в касах банків-дилерів (перелік таких банків вказав вище). Але варто враховувати, що у цьому випадку банки-дилери вже заклали до вартості певну націнку. Тому завжди варто попередньо порівняти їхню ціну з цінами на спеціалізованих нумізматичних інтернет-майданчиках, щоб вибрати, де дешевше.

Якщо купуєте монету «з рук» у точках зборів нумізматів, то насамперед звертайте увагу на стан монети. Якщо щось у її стані чи взагалі зовнішньому вигляді бентежить чи «душа не лежить», просто не купуйте.

Обов'язково звертайте увагу на тираж монети та її стан. Якщо є подряпини, потертості, сліди пальців або її виймання з капсули зберігання, це відразу ж знижує її подальшу інвестиційну та ліквідну вартість. Втрати можуть досягати до 20−30% від ціни придбання.

Треба враховувати і той факт, що навіть за підвищеного суспільного інтересу до тієї чи іншої монети, її тираж однаково впливає на ціноутворення.

Саме тому монети з недорогоцінних металів завжди є ліквіднішим і затребуванішим товаром: на них можна іноді у відсотковому співвідношенні заробити навіть більше, ніж на дорожчих срібних або золотих монетах.

«Нумізматика не виносить метушні, неуважності та поспішності» — запам'ятайте цей принцип, коли формуєте свою колекцію або інвестуєте в українські пам'ятні монети з метою подальшого заробітку.

Монети з дорогоцінних металів обов'язково повинні мати сертифікат НБУ, ідеальну капсулу і нацбанківську коробочку для зберігання. Відсутність цих елементів має насторожити так само, як і відсутність полірованого дзеркального відображення на екземплярах, що купуються. Адже це може призвести до втрати такими монетами частини колекційної вартості через неналежні умови зберігання або недокомплекту (монета + сертифікат).

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Вкладення в українську нумізматику можуть бути двух типів. Перший — купівля монети з подальшою швидкою реалізацією на піку інтересу до неї. У нинішніх умовах це формат для інвестицій здебільшого в найпопулярніші монети з недорогоцінних металів.

Другий — довгострокове вкладення, за прикладом «Набору з двох пам'ятних монет Володимирський собор у м. Київ» 2023 року. І тільки в тому випадку, коли подібні монети куплені за стартовими цінами і потім неквапливо підбирається період для їх реалізації на піку інтересу з боку інших колекціонерів.

Купуючи ж монети на пікових цінах на вторинному ринку, можна помилитися. Оскільки не завжди зрозуміло, чи монета й надалі дорожчатиме.

Тому початківцям я не радив би проводити подібні експерименти щодо дорогих позицій. Спочатку варто придивитися до ринку, попрацювати з недорогими, але ліквідними позиціями. Тільки коли вже зможете «відчувати» цей ринок і прогнозувати його подальші дії — я переходив би до позицій з дорогоцінних металів або дорогих рідкісних монет у нейзильбері.

І ще з практики: при ухваленні рішення про купівлю тієї чи іншої пам'ятної монети варто планувати такі вкладення з горизонтом інвестування в щонайменше 3−5 років. Зазвичай саме за цей період і розкривається інвестиційний потенціал більшості монет. Особливо — у дорогоцінних металах.