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28 листопада 2024, 7:30

Українська нумізматика: 3 «патріотичні» монети, які подорожчали у 2-12 раза

На численні прохання читачів «Мінфін» продовжує серію статей про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про три пам'ятні монети на тему української історії, які виявились дуже вдалою інвестицією для їхніх власників.

По многочисленным просьбам читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику.

Що важливо: у момент випуску за своєю початковою, нацбанківською, вартістю вони були доступні більшості колекціонерів та громадянам, які захоплюються історією України. Отже:

Монета «Передова»

Номіналом 5 грн. Випущена в обіг 12.10.2020 р., нейзильбер, тираж 45 тисяч штук. Ця монета належить до серії українських пам'ятних монет, під час випуску яких використовувалися найпрогресивніші технології карбування. В даному випадку, на реверсі (зворотний бік монети) зображені образи медика та військового у кольорі з використанням тамподруку. Завдяки цьому вона виглядає дуже естетично. Монета присвячена медикам та військовим, а в їх особі й усім професіоналам своєї справи, що забезпечують безпеку громадян нашої країни.

Випуск монети виявився дуже своєчасним, вона відразу ж здобула величезну популярність у колекціонерів, що забезпечило монеті не лише постійний суспільний інтерес, а й зробило її чудовою інвестицією.

За початкової вартості у жовтні 2020 р. в 96 грн і досить великому тиражі в 45 тис., монета моментально розкуповувалась, щойно з'являлася в інтернет-магазині НБУ та у банків-дилерів. Нині середня ціна її продажу становить близько 795 грн, а розкид цін на аукціонних майданчиках для колекціонерів коливається від 785 грн до 1 200 грн.

Таким чином, громадяни, які купили її у 2020 р. за ціною близько 100 грн, зараз можуть отримати за неї у 8−12 раза більше.

Монета виявилася багато в чому пророчою, з огляду на всі події. Крім того, через такий проникливий для всіх українців сюжет за мотивами даної монети Укрпошта випустила марку, яка також користується величезною популярністю у філателістів і теж продається у 8−12 раза дорожче за її первісну вартість.

Монета «Ой у лузі червона калина»

Номіналом 5 грн у нейзильбері та 10 гривень у сріблі. Випущено в обіг 18 липня 2022 року тиражами 5 гривень — до 250 тис. штук, 10 грн — до 5 тис. штук. Як писано в анотації Нацбанку, монета присвячена українській народній пісні авторського походження, яка під час безжальної війни росії проти України зазвучала з новою силою, стала українським символом незламності та гімном мужнього протистояння.

Спочатку досить великий тираж монети 5 грн у нейзильбері зіграв проти її активного зростання колекційної вартості. На старті на нумізматичному ринку її продавали майже втричі дорожче (близько 300 гривень), ніж в інтернет-магазині НБУ. Але коли Нацбанк розпочав активний продаж монети через аукціони та банки-дилери, ціна на неї у нумізматів знизилася (до рівня близько 1,5 початкової, нацбанківської, ціни).

Втім, як тільки у Нацбанку закінчився її запас для реалізації, монета знову стала продаватися за ціною в 2,6−2,8 раза вище від первісної вартості. Тобто ринок досить швидко поглинув навіть такий тираж популярної монети.

Ще цікавішою виявилася інвестиційна доля цієї монети у сріблі, номіналом 10 гривень. Попри чималий, як для срібних українських пам'ятних монет, тираж — до 5 тис. штук, завдяки своїй патріотичній тематиці та естетичним рішенням вона стала популярною у нумізматів.

На певному етапі через проблеми з її покупкою в інтернет-магазині Нацбанку та у банків-дилерів вартість цієї монети злетіла взагалі майже до 12 тис. грн. І це при тому, що її «нацбанківська» ціна в той період була близько 2 110 грн.

І навіть після її активного розпродажу Нацбанком ціна на монету вже понад рік стабільно тримається в межах від 4 300 грн до 7 000 грн.

«Робочі» цінники, залежно від вартості срібла на зовнішніх ринках та курсу долара щодо гривні, наразі перебувають у межах близько 4 500−4 900 грн. Це щонайменше у 2 раза вище за первісну вартість цієї срібної монети. Ті ж із нумізматів, хто вчасно зорієнтувався та продав її на піку ажіотажу у грудні 2022 р. за ціною близько 12 тис. грн, заробили на ній майже у 6 разів більше, ніж вклали спочатку.

Монета «Пектораль»

Унікальна та нестандартна українська срібна пам'ятна монета у формі ромба. Складається із 4 частин, номінал кожної частини 10 гривень. Випущена в обіг 23.12.2019 року, срібло, тираж 4 тис. штук.

Монета присвячена шедевру стародавнього ювелірного мистецтва скіфів — золотій нагрудній прикрасі скіфського царя, датованій IV століттям до н. е. Пектораль, знайдена у 1971 р. у скіфському кургані Товста Могила на Дніпропетровщині українським археологом Борисом Мозолевським, стала символом культурної спадщини України світового значення.

Монета може розглядатися і як нестандартний подарунок, і як колекційний екземпляр. На початку 2020 року вона коштувала в межах 8−10 тис. грн, зараз її ціна на спеціалізованих аукціонних майданчиках коливається в межах від 36 тис. до 50 тис. грн.

Тобто це щонайменше у 3,6 — 5 раза більше за її початкову вартість.

Ось один із прикладів продажу цієї монети:

Я розповів лише про три чергові унікальні українські пам'ятні монети, які не лише гідно представляють нашу країну на світовому нумізматичному ринку, а й підкреслюють силу та мужність нашого народу.

Ближче до різдвяних та новорічних свят ми окремо розглянемо найцікавіші варіанти вкладень не лише в українські, а й зарубіжні монети, присвячені цим святам.

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Декілька важливих порад новачкам

Ще раз нагадаю основні засади якісного інвестування в українську нумізматику:

Купуйте ліквідні позиції, які вже мало залежать від вартості металу, з якого вони виготовлені, а мають насамперед нумізматичну цінність і привертають суспільний інтерес. Це гарантія, що з роками загальна вартість колекції продовжуватиме зростати.

Бажано робити покупки лише у перевірених продавців із високим рейтингом на відомих аукціонних майданчиках. Інакше, є ризик отримати монету не в тому стані, який потрібний для створення колекції. Саме рейтинг продавця на аукціоні та відгуки щодо нього від інших покупців дають упевненість, що угода пройде без обману.

Зареєструйтесь в інтернет-магазині Нацбанку, що дозволить іноді купувати цікаві монети безпосередньо у НБУ за його цінами (зазвичай вони нижчі за монети та медалі в нейзильбері, а іноді — і в сріблі), коли він їх реалізовуватиме.

Але варто врахувати, що найчастіше монети в інтернет-магазині Нацбанку розкуповують дуже швидко. Я сам багато разів намагався купити окремі позиції в інтернет-магазині НБУ, але виходило це дуже рідко. Незакритий попит на українську нумізматику з боку громадян ще раз говорить про те, що Нацбанк тут має ще над чим працювати. Крім того, Нацбанк так і не вирішив досі питання про випуск річних абонементів для колекціонерів, щоб ті могли гарантовано купувати необхідні екземпляри для своєї колекції.

Можна купувати монети у касах банків-дилерів. Але варто враховувати, що банкіри вже заклали до вартості монет, що продаються, свою націнку. Тому обов'язково варто порівняти їхню ціну з цінами на спеціалізованих нумізматичних інтернет-аукціонах, щоб вибрати оптимальний варіант покупки.

Якщо ж наважилися купити монету «з рук» у точках збирання нумізматів, то насамперед звертайте увагу на стан монети. Якщо щось у її стані бентежить, просто відмовтеся від покупки.

Обов'язково варто звертати увагу на тираж монети та її стан. Плями, подряпини, потертості на монеті, сліди пальців або її виймання з капсули — неприпустимі. Це відразу ж знижує вартість монети. І треба пам'ятати, що, навіть за підвищеного суспільного інтересу до тієї чи іншої монети, її тираж все одно має значення, оскільки він у будь-якому випадку впливає на ціноутворення.

Монети з дорогоцінних металів обов'язково повинні мати сертифікат НБУ, ідеальну капсулу і нацбанківську коробочку для зберігання. Відсутність у продавця цих елементів повинні насторожити, як і відсутність полірованого дзеркального відображення на придбаваних монетах. Адже це може призвести до втрати такими монетами частини колекційної вартості через неналежні умови зберігання або недокомплект (монета + сертифікат).

На завершення нагадаю, що вкладення в нумізматику можуть бути двох типів — купівля монети та подальший її продаж на піку інтересу до неї, як у випадку зі срібною монетою «Ой у лузі червона калина». Або — це досить довгострокове вкладення, як в описаному випадку з монетою «Пектораль», ціна якої справді «вистрілила» тільки через 2−3 роки після випуску її в обіг.

Плюс, на той час суттєво подорожчало і срібло, з якого вона зроблена, і відбулася певна девальвація гривні щодо долара, до якого прив'язана ціна срібла на міжнародних ринках. Все це разом і призвело до такого значного фінансового виграшу для їхніх нинішніх власників.

І ще — з практики: вкладення у купівлю монет варто планувати з обрієм інвестування щонайменше в 3−5 років. Зазвичай, саме за цей період розкривається інвестиційний потенціал більшості монет як і нейзильбері, так і у дорогоцінних металах.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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