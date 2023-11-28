Страхуємося від кризи акціями дивідендних компаній: нова покупка в портфель «Мінфіну»

До свого консервативного портфелю «Мінфін» підбирає акції компаній, які платять високі дивіденди. Для нас це показник стабільного прибутку та запасу міцності. Цього разу звернули увагу на ринок телекомунікацій, який традіційно забезпечує своїм акціонерам щедрими виплати, хоча й стикається з низкою викликів.

Раніше було краще?

Вважається, що золотий час ринку телекомунікацій припав на початок нульових, і завершився разом із кризою доткомів. Саме тоді акції цілої низки знаних компаній сектору досягли піку, до якого зараз навіть не наближаються. Наприклад, акції французького мобільного оператора Orange коштують в 11 разів менше, ніж у той період, британського Vodafone — в 7, іспанської Telefónica — в 5, турецького Turkcell — в 4.

Навіть на американському ринку, який, зазвичай, відновлюється швидше європейського, ситуація схожа. Місцевий оператор AT&T оцінюється у 2,5 рази дешевше, ніж у 2000 році.

Водночас, телекомунікаційні гіганти не лише високоприбуткові, але й часто готові виплачувати значні дивіденди. Наприклад, та ж таки Telefónica платить 7,8% річних, AT&T — 6,8%, Orange — 6,1%. Vodafone впевнено випереджає ці компанії, його дивіденди сягають 10,6%.

Може виникнути запитання, якщо ці акції настільки дохідні, а компанії багаті, чому їхні акції не злітають? — Тут спрацьовує давнє правило — фондовий ринок це не про оцінку нинішнього стану компанії, а про її майбутнє. Саме тому ми можемо спостерігати, як акції збиткових стартапів за рік злітають в десятки разів, а ось телекомунікаційний ринок свої найкращі часи вже пройшов.

На початку нульових інвестори були впевнені у зростанні компаній, пов'язаних із інтернет-інфраструктурою. Провайдери, які надавали доступ до мережі, видавались одними з головних бенефіціарів цього руху. Натомість, зараз більшості інвесторів здається, що телеком-компанії вже досягли своєї стелі: всі потенційні клієнти обзавелись мобільними телефонами і провели додому інтернет, а, отже, розширити кількість користувачів не вдасться.

Також провайдерам досить складно збільшити прибутки з кожного окремого клієнта. Загальна світова тенденція — отримання послуг за передоплатою. В цьому випадку користувач щомісяця має певну кількість хвилин на розмови чи гігабайтів для доступу до Інтернету. Змусити ж його заплатити ще за щось — надзвичайно складно.

Потенціал зростання залишається

Попри складну ситуацію, телекомунікаційний ринок не можна назвати стагнуючим: відповідно до прогнозу Grand View Research, до 2030 року він щорічно зростатиме на 6,2%.

Це забезпечується низкою факторів. Із одного боку, триває, хоча й повільнішими темпами, глобальне зростання населення. Також, відповідно до дослідження ООН, близько третини населення Землі ніколи не користувались Інтернетом. Зрозуміло, що мова йде переважно про людей з найбідніших регіонів планети, але це зберігає потенціал для виходу на нові ринки.

Основна ж причина дивитись на майбутнє телеком-індустрії позитивніше — розвиток 5G. Мережі нового покоління дозволяють збільшити швидкість інтернету, а відтак, і обсяги використання трафіку. Завдяки цьому операторам стає простіше переконати клієнтів переходити на дорожчі тарифи.

Паралельно всі великі телеком-компанії, окрім надання зв'язку, розвивають супутіні технології. Це, зокрема, хмарні сервіси, продаж контенту, big data. Нерідко оператори заходять навіть на ринки фінансових компаній чи телемедицини, з якими, зазвичай, не асоціюються. Все це дозволяє диверсифікувати доходи та знайти нові джерела заробітку.

Кого обрати

«Мінфін» формує консервативний портфель, тому для нас було принциповим обрати американську компанію. Цей ринок, попри всі труднощі, залишається найстабільнішим. Другою нашою вимогою було входження компанії до індексу S&P 500, тобто до переліку 500 найбільших компаній зі США.

Є низка телеком-компаній, які відповідають цим ключовим критеріям. Зокрема, це AT&T, T-Mobile, Comcast. Структура їх бізнесу, загалом, схожа, виділити якусь одну компанію, яка на голову сильніша за конкурентів, або беззаперечно має кращі перспективи розвитку, практично неможливо. Тому редакція вирішила звернути увагу на Verizon Communications, оскільки ця компанія платить найвищі дивіденди в секторі — 7,11%.

Свій бізнес Verizon розділяє на 2 напрями: споживчий та бізнес. Як зрозуміло з назв, перший орієнтується на роботу з приватними особами, а другий — опікується підприємцями.

Компанії належить другий за кількістю абонентів мобільний оператор у США, наразі у нього 143 млн клієнтів. Крім цього, Verizon надає послуги домашнього інтернету, а також стаціонарного телефонного зв'язку, щоправда, останнім напрямом вона займається лише у деяких штатах.

Для корпоративних клієнтів Verizon надає не лише послуги зв'язку та інтернету, але й низку додаткових послуг: налагодження корпоративних мереж, конференц-зв'язок, забезпечення безпеки даних тощо.

Останній звіт, який опублікувала компанія, продемонстрував неоднозначні тенденції. Загальний дохід Verizon знизився, за підсумками третього кварталу, на 2,6%. Одночасно скорочуються доходи як від споживчого, так і від корпоративного сегменту.

Але акції компанії після публікації квартальних даних подорожчали приблизно на 10%. Інвестори звернули увагу на те, що Verizon збільшила кількість абонентів свого мобільного зв'язку на 100 тис., суттєво випередивши прогнози. Завдяки цьому доходи від цього напряму пішли вгору.

Ще один важливий фактор — зростання вільного грошового потоку на 28% — до $6,7 млрд. У Verizon запевняють, що він зростатиме й надалі, завдяки зниженню капітальних витрат. За прогнозом, за рік вільний грошовий потік сягне $18 млрд, що на $1 млрд перевищує попередні очікування.

Оглядачі роблять ставку на технологічне вдосконалення роботи компанії, зокрема, використання нових частот 5G. «Ми віримо, що тенденції збережуться, і мережа зазнає значного покращення, включаючи збільшення в 2,5 рази пропускної здатності бездротового зв’язку та розширення покриття», — наголошує аналітик Oppenheimer Тім Хоран.

Одна з ключових ставок Verizon на наступні роки — інтеграція бізнес-сервісів 5G. Зокрема, компанія співпрацює з Amazon та IBM, щоб налагодити підключення до Інтернету промислових пристроїв.

Експерти очікують, що мережа 5G відіграватиме більшу роль у автоматизації виробництва, автономних транспортних засобах, безпілотниках і послугах дистанційної охорони здоров’я. Verizon же планує завдяки цьому збільшити продажі трафіку та стати незамінним сервісом у Інтернеті речей.

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Незважаючи на перспективи нових напрямів, Verizon (як і сектор загалом) залишається недооціненою. Мультиплікатор PE, який рахується, як співвідношення вартості компанії до її прибутку, становить лише 7,5. Це означає, що якщо хтось придбає всю компанію за поточною оцінкою, то, за збереження нинішніх прибутків, покупка повністю окупиться вже за сім із половиною років. Для порівняння: середній показник цього мультиплікатора у компаній з індексу S&P 500 становить 25.

Низька оцінка компанії говорить, з одного боку, про зневіру частини інвесторів у її перспективи, а з іншого — відкриває кращі перспективи для зростання. До того ж, навіть якщо суттєвого зростання ціни акцій не відбудеться, Verizon продовжуватиме платити щедрі дивіденди.

Фінансові результати

Редакція додала до консервативного портфелю одну акцію Verizon. Її вартість в момент ухвалення рішення становила $37,35, і з того часу майже не змінилась, подорожчавши на символічні 0,08%.

Загалом, весь портфель перебуває у плюсі, подорожчавши на 1,3%. Лідер за зростанням — нещодавно придбаний Amazon, який вже додав понад 12% до ціни покупки. Майже на стільки ж подорожчав технологічний фонд Technology Select Sector SPDR Fund, який формується переважно з акцій Apple та Microsoft.

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Найбільші збитки зараз генерує аграрний гігант Archer-Daniels-Midland, який на фоні зниження цін на продовольство подешевшав на 13,5%.

Консервативний портфель «Мінфіну»