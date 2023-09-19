«Мінфін» вирішив заробити на пластівцях з американських кінофільмів: чому вибрали саме їх

Тренд на швидке харчування шириться світом. Все більше людей споживають перекуси і менше часу витрачають на готування. Які перспективи у компаній, які задовольняють цю потребу людства, і на кого з них варто звернути увагу, розбирався «Мінфін».

Швидкі калорії

Формуючи консервативний портфель, «Мінфін» вирішив розширити присутність у ньому виробників харчових продуктів. Минулого разу редакція додала акції однієї з найбільших агрокомпаній світу Archer-Daniels-Midland, а цього разу зосередилися на представнику мас-маркету Kellogg Company.

Це одна з найстаріших американських компаній, яка виготовляє кукурудзяні пластівці та інші сухі сніданки, а також чипси та снеки.

У попередній статті редакція розповідала про потенціал ринку продуктів харчування, який, якщо коротко, спирається на те, що люди більше та краще їдять. Зараз же варто зрозуміти, яке майбутнє експерти прогнозують саме для цього напряму продуктів.

Станом на початок поточного року глобальний ринок сухих сніданків оцінювався у $77 млрд, а, за прогнозами, темпи його зростання до 2028 року становитимуть 5,8% на рік, — йдеться у дослідженні Mordor Intelligence.

Ще оптимістичніші дані оприлюднила інша дослідницька компанія — Data Bridge Market Research. За ними, ринок сухих сніданків зростатиме на 6% щорічно. У компанії наголошують, що сегмент готових сніданків домінуватиме на ринку через зростання звички їсти «на ходу» у все більшої частини населення.

«Зростання ринку відбувається завдяки зміні харчових звичок людей і впливу західної культури: споживачі надають перевагу легкодоступній їжі, яка не потребує готування», — додають аналітики Mordor intelligence.

Ще більше експерти оцінюють ринок солоних закусок. Це, насамперед, чипси, але також різноманітні крекери, солоні кукурудзяні палички, арахіс тощо. За даними Precedence Research, цьогоріч обсяг ринку становив $211 млрд, а вже у 2032 році він перевищить $327 млрд зі щорічним зростанням приблизно у 5%.

Прогноз споживання солоних закусок

Лідером сегмента снеків, за оцінками Precedence Research, як були, так і залишатимуться картопляні чипси. Водночас, через тренд на здорове харчування у всьому світі зростає популярність зернових батончиків, фруктових чипсів та інших продуктів із меншою кількістю цукру та солі.

Знайомство з компанією

Kellogg Company — компанія, яка має значну частку у всіх перелічених вище сегментах: сухі сніданки, чипси, інші закуски, зернові та протеїнові батончики.

Компанія була заснована у 1906 році Вілом Келлогом, який винайшов кукурудзяні пластівці. Спершу вони подавались лише в одному санаторії, де і працював винахідник, потім пластівці почали надсилати поштою колишнім відвідувачам закладу. Зрештою, стало зрозуміло, що продукт набуває популярності і ним варто займатись більш цілеспрямовано.

Більшу частину своєї історії компанія спеціалізувалась саме на пластівцях, розширюючи географію продажів та залучаючи нові цільові групи. Наприклад, із 70-х років активно пропагувала вживання пластівців серед дорослих, хоча раніше вони вважались переважно дитячим продуктом. Наразі у портфелі Kellogg's десятки різних торговельних марок сухих сніданків. Найвідоміші: однойменні Kellogg's, а також Frosties, Special K, Zucaritas, Corn Flakes, Nutri-Grain та багато інших.

У новому столітті Kellogg's почала розширювати вплив на суміжних ринках. Переважно завдяки купівлі інших компаній. У 2001 році майже за $4 млрд було придбано виробника крекерів Keebler, у 2017 році — за близько $600 млн виробника протеїнових батончиків Rxbar, також у її власність перейшла велика кількість менших компаній та брендів.

Найгучнішою подією стала купівля бренду чипсів Pringles у компанії Procter & Gamble за $2,7 млрд. Це зробило Kellogg's другим у світі виробником снеків, який поступається лише PepsiCo (бренди Lay's та Cheetos).

Скільки заробляє Kellogg's

Капіталізація Kellogg Company наразі оцінюється в $20,5 млрд. Це далеко від піків 2016 року, коли вона коштувала приблизно на 35% дорожче.

Водночас, у компанії хороші показники співвідношення ціни до прибутку (P/E) — 24. Якщо спростити цей показник, то він означає, що при нинішньому рівні прибутків компанія у випадку її придбання окупиться за 24 роки. Це приблизно стільки ж, як у Mondelez та Procter & Gamble, і суттєво нижче, ніж у гігантів масових товарів — Colgate-Palmolive (41) та PepsiCo (31). Хоча, наприклад, Unilever недооцінена, її P/E становить 14,5, що, загалом, традиційно для багатьох європейських компаній.

Kellogg's прибуткова. Минулого року вона заробила $1,5 млрд, а в другому кварталі цього року — $357 млн, що на 6% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Загальний обсяг продажів за квартал склав $4,04 млрд, що на 4,6% більше, порівнюючи з відповідним періодом попереднього року, а без урахування курсової переоцінки цей показник зріс би до 7%.

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Близько половини всіх продажів компанії припадає на Північну Америку, однак, цей ринок зростає найнижчими темпами — лише 3,7% за рік. Натомість, органічні продажі (без врахування впливу валютних курсів) в Європі зросли на 10,5%, Латинській Америці — 9,2%, а в Азії, Близькому Сході та Африці — майже на 14%.

Компанія виплачує щедрі дивіденди — 4% річних. Для порівняння: в PepsiCo вони 2,7%, а в Coca-Cola — 3,2%.

Kellogg's на порозі поділу

Вже на початку жовтня Kellogg має розділитись на дві незалежні публічні компанії: Kellanova та WK Kellogg Co.

Більшою з них стане Kellanova, яка отримає у своє розпорядження всі підрозділи за межами США, а також займатиметься снеками та додатковою продукцією у самих Штатах.

Натомість, WK Kellogg Co. залишаться виключно сухі сніданки, й лише у Північній Америці. Брендами пластівців, на шталт Kellogg's чи Frosties, зможуть розпоряджатися обидві компанії — просто на різних ринках.

На попередньому етапі планувалось виділення ще однієї компанії, яка займалася б інноваційними розробками вегетаріанських продуктів, але це зовсім невеликий бізнес і, зрештою, його вирішили не відокремлювати.

Як пояснюють аналітики, довгі роки принцип Kellogg's був наступним: вона продає пластівці у США, отримує від цього значні прибутки та вкладає гроші у розвиток інших напрямів та в інші ринки. Однак, зараз цей метод почав давати збій. Як видно зі статистики вище, міжнародні ринки зростають швидкими темпами, а ось американський — гальмує. Формально, +3,7% — це теж непогано, але досягаються вони переважно продажами снеків, а ось інтерес покупців до сухих сніданків знижується.

Можна сказати, що Kellogg Company зараз нагадує ящірку, яка намагається відкинути свій хвіст і завдяки цьому рухатись значно швидше. Звісно, керівники компанії запевняють, що такий поділ піде на користь не лише «ящірці», а й «хвосту». Мовляв, обидві нові компанії зможуть швидше ухвалювати рішення та реагувати на виклики. Однак, частина інвесторів таким кроком не задоволена. На їхню думку, продажі пластівців у США і надалі скорочуватимуться, що призведе до згасання однієї з нових компаній. Натомість, міжнародний бізнес і снеки дійсно стрімко розвиватимуться. Хто правий — покаже час.

Kellogg's — не єдина компанія, яка останнім часом вирішила позбутись частини своєї діяльності. Схожим шляхом пішла Johnson & Johnson, яка відокремила бізнес із виробництва споживчих товарів (мило, косметика, лейкопластирі тощо), вивівши його в окрему компанію Kenvue. Сама ж Johnson & Johnson після цього зосередилась на фармацевтиці.

Відповідно до плану поділу, акції Kellogg's перетворяться на Kellanova. Також інвестори отримають по новій акції WK Kellogg Co на кожні 4 акції нинішньої компанії у своєму портфелі.

Саме виходячи з такого принципу поділу, «Мінфін» і вирішив додати до свого консервативного портфеля відразу 4 акції Kellogg's, щоб невдовзі побачити там ще одну компанію.

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Фінансові результати

«Мінфін» додав акції Kellogg Company за ціною $59,22. З часу покупки цінні папери зросли на 1,59%. Всі активи в консервативному портфелі подорожчали з моменту придбання в середньому на 1,85%.

Лідер зростання — одна з улюблених компаній Баффета — нафтогазовий гігант Occidental Petroleum Corporation. Завдяки високим цінам на енергоносії він вже додав в ціні майже 12,8%.

Найсуттєвіше зниження демонструє аграрна компанія Archer-Daniels-Midland, яка на фоні зниження цін на зернові втратила близько 6,8%.

Консервативний портфель «Мінфіну»