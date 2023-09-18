Як «відьмина» п’ятниця вдарила по інвесторах

Цього тижня всі чекають на те, чи наважиться ФРС не підвищувати ключову ставку. Водночас, минулого тижня у ринків було власна важлива подія: «відьмина» п'ятниця. Вона пронеслась ринками та додала проблем S&P 500 і Nasdaq. Які події можуть ще вплинути на американський фондовий ринок, «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Подій справді було чимало: презентація нового флагману від Apple, дані щодо інфляції, перше за останні 2 роки велике IPO технологічної компанії, а кінець тижня завершила велика квартальна експірація, відома як «відьмина» п’ятниця, або Quadruple Witching.

Цей «магічний» день відбувається на ринках чотири рази на рік, кожної третьої п'ятниці березня, червня, вересня та грудня. В ці п'ятниці одночасно закінчуються терміни ф'ючерсних контрактів та опціонів на фондові індекси та акції. Зазвичай, це означає волатильність та високі обсяги торгів. Ця п'ятниця не стала виключенням.

Сукупна вартість опціонів на індекс S&P 500, фонди та окремі акції з датою погашення у п’ятницю склала рекордні $3,4 трлн. Розрахунки за деривативами спричинили найбільшої шкоди технологічним акціям: індекс NASDAQ-100 у п’ятницю втратив 1,81%, S&P 500 впав на 1,22%. За тиждень індекс S&P 500 втратив 0,15%, знову не втримавши психологічний круглий рівень 4500, закривши п’ятницю на позначці 4450,33.

Лідери зростання та падіння в індексі S&P 500

Компанія Тікер Результат за тиждень Tesla TSLA +10,42% Qualcomm QCOM +6,60% Moderna Inc MRNA +6,46% Netflix NFLX -10,36% Oracle ORCL -9,82% Raytheon RTX -9,20%

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Tesla знову зростає і тягне за собою всіх техногігантів

Понеділок після вихідних був відносно спокійним; в центрі уваги була Tesla (TSLA), а точніше — великий аналітичний звіт щодо перспектив компанії від Morgan Stanley. Команда аналітиків підвищила свою цільову ціну з $250 до $400, аргументуючи, що розробка суперкомп'ютера Tesla дозволить додати до капіталізації ще $500 млрд.

Акції TSLA цього дня зросли майже на 10% — до $275 за штуку, і залишались на цьому рівні весь тиждень: ринок оцінював, наскільки змістовними є аргументи, чи це просто черговий сплеск. Проте, стрімкий рух TSLA сприяв зростанню інших технологічних акцій.

Qualcomm оголосив про новий 3-річний контракт із Apple на постачання модемів; даний крок вказує, що Apple не може швидко виробляти власні 5G-модеми, і вимушена продовжувати покладатись на зовнішніх партнерів.

Moderna Inc, виробник вакцини від COVID-19, зросла на новинах про нові розробки в сфері респіраторних захворювань, що відкривають можливості заробітку компанії за межами контрактів на вакцини від коронавірусу.

Натомість, серед аутсайдерів тижня були акції Netflix, які впали на зниженні фінансових прогнозів. Всьому вина — страйки акторів у Голлівуді, що б'є по термінах релізу нового контенту на платформі.

Oracle втратив майже 10% за тиждень через квартальний звіт, слабший від прогнозів. Занадто оптимістичні очікування щодо прибутків від ШІ та хмарного підрозділу скоригували вартість акцій «з небес».

Представник оборонної промисловості Raytheon, із-поміж іншого — виробник комплексів ППО Patriot, які тримають під замком українське небо, — страждає від браку, знайденого у двигунах дочірнього підприємства Pratt&Whitney. Попереду відкликання сотень літаків і усунення неполадок, що негативно позначиться у майбутніх фінансових звітах.

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Подорожчання «стартового квитка» до клубу iPhone не сподобалось інвесторам

У вівторок основна увага вже була прикута до традиційної вересневої презентації Apple, де компанія представляла новий iPhone 15. Загалом, презентація пройшла, згідно з очікуваннями експертів та аналітиків, а ключове питання було у тому, чи будуть підвищені ціни.

Apple вирішили не підвищувати ціни на базові моделі iPhone 15 та iPhone 15 pro, однак, збільшили ціну на модель Pro Max: тепер «стартовий квиток» до клубу елітного смартфона починається від $1 199 (iPhone 14 Pro Max починався з $1 099). Проте, варто зазначити, що торішня версія Pro Max починалась з обсягу 128 gb вбудованої пам’яті, тоді як 15 Pro Max — із 256 gb. Фактично, збільшився поріг входу, однак підвищення ціни є суто умовним.

Реакція ринку була негативною і за тиждень акції AAPL втрачають трохи більше ніж 1%. Рішення про не підвищення цін означає слабкість глобального ринку смартфонів, і компанія, що має велику цінову владу, не хоче ризикувати крихким балансом попиту та пропозиції. Інакше кажучи, іде дефляційна цінова війна між виробниками гаджетів за споживача. Те ж саме стосуватиметься і постачальників чипів та комплектуючих для кінцевих виробників. Ситуація перевернулась: 2 роки тому був дефіцит чипів, і як наслідок, готової продукції, а зараз є збільшення пропозиції на фоні слабкого попиту.

Зірковий дебют Arm Holdings

З огляду на вищевказані тривожні середньострокові сигнали для ринку напівпровідників, дебют Arm Holdings, що займається архітектурою виробництва передових чипів, не можна схарактеризувати ніяк, окрім «надуспішний». Компанія розмістилась по верхній ціні діапазону у $51 за акцію, а відкрились торги по $56. Компанія випустила в публічний обіг лише 95 млн акцій, а сукупна капіталізація за підсумком дня склала $65 млрд.

Враховуючи, що компанія має доходи лише $2,7 млрд, а чистого прибутку — всього $0,5 млрд, це дає нам суттєво завищені оцінки.

Інфляція знову прискорюється: ринки радіють

Не злякала ринки й інфляція, вища від очікувань. У середу стало відомо, що індекс цін споживачів США зріс за місяць на 0,6%, що в річному вимірі складає 3,7% (+0,2% та 3,2% минулого місяця відповідно). Таким чином, це другий місяць поспіль, коли річна інфляція в США прискорюється.

Однак, ринки відреагували позитивно, оскільки вища інфляція може означати сильне споживання, що й було відображено наступного дня у статистиці щодо роздрібних продажів. За місяць вони зросли на 0,6% проти 0,1% очікувань. Режим вищої інфляції в умовах стабільного попиту дозволяє компаніям генерувати більше прибутків, та отримувати більшу маржинальність.

Товарна інфляція (РРІ) також збільшилась вище очікувань: +0,7% за місяць і 1,6% річних. В обох випадках ключовим джерелом зростання цін була енергетика: сира нафта, бензин, паливні матеріали та інші похідні від нафти. Ціни на нафту у всьому світі продовжують зростати, і цього тижня вартість еталонних марок Brent та WTI оновили максимуми 2023 року, перевищивши $90 за барель (це рівні листопада 2022 року). Причина проста: Саудівська Аравія та рф стало скорочують обсяг видобутку, контролюючи пропозицію, і, як результат, — дефіцит на фоні сильного попиту, який, за прогнозами, досягне 2 млн барелів на добу у 4 кварталі 2023 року.

Ціни на світову енергетику стають головним болем для керівників центральних банків провідних економік, адже енергетика та бензин є «першими ластівками» нового інфляційного циклу. Коли паливо стало дорожчає, бізнес вимушений з часом перекладати ці витрати на споживачів та клієнтів, підвищуючи ціни на кінцеві товари та послуги.

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Ключова подія цього тижня

Цього тижня ключовою подією буде засідання ФРС 20 вересня, де буде прийнято рішення щодо ставки. Попри те, що інфляція зростає другий місяць поспіль, поточний рівень ставок залишається вищим від показників як загальної, так і базової (за виключенням енергетики та їжі) інфляції, тож від ФРС не очікується нових підвищень.

Вся увага буде прикута до риторики очільника центробанку США Пауелла: чи дасть він натяк на ще одне підвищення у листопаді?