Apple презентувала нову лінійку iPhone 15, Apple Watch 9 та Ultra 2. Що отримали новинки (фото)

12 вересня Apple на конференції представила лінійку нових iPhone, до яких увійшли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Також Apple на презентації показала нові смартгодинники Apple Watch и Apple Watch Ultra 2.

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iPhone 15

У новому iPhone 15 оновили Dynamic Island: новий спосіб відображення сповіщень згори екрану (раніше ця функція була лише в iPhone 14 Pro).

Головна зміна — це оновлення зарядки на Type-C, як у всіх Android-смартфонів. iPhone 15 має абсолютно новий дизайн (у новеньких смартфонах з’явилися закруглені рамки з боків), більш яскравий екран із яскравістю 1600 ніт (або 2000 ніт у піковій яскравості) і варіанти розміру 6,1 і 6,7 дюйма.

Нові iPhone 15 представлені у п'яти кольорах.

Базові iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик як у торішніх топових iPhone 14 Pro і Pro Max. Камера дасть змогу використовувати 12 мп об'єктив для 2-кратного зуму і відео у форматі 4K. Все це було доступно і на торішніх iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max

Головна фішка — титановий корпус. Це не лише новий колір, але й інші переваги — новинка тонка та легка.

iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max також отримали функцію Action Button — це замінена бічна кнопка на рамці, яка раніше відповідала за режим «Звук/Без звуку». З її допомогою можна вмикати ліхтарик, камеру, перемикати режими, відповідати на дзвінки тощо.

Яка вартість новинок

iPhone 15 — від $799;

iPhone 15 Plus — від $899;

iPhone 15 Pro — від $999;

iPhone 15 Pro Max — від $1199.

В продажу новинки з'являться з 22 вересня.

Apple Watch 9 та Ultra 2

Крім нової лінійки iPhone 15 Apple показала нові кольори та нові функції нового годинника Apple Watch 9.

Фото: Apple

Новий смартгодинник оснащений новим чіпом S9. Новий чіп має 5,6 мільярда транзисторів із новим чотирьохядерним нейронним механізмом. Це забезпечує 18-годинну автономну роботу протягом усього дня.

Графічний процесор на 30% швидший, завдяки чому останнє оновлення програмного забезпечення працює плавніше.

Запити Apple Watch Series 9 Siri тепер обробляються на пристрої, що значно пришвидшує реагування на багато завдань. У компанії кажуть, що функція диктування на Series 9 на 25% точніша, ніж на Series 8.

Крім цього у Apple Watch з’явилась нова функція «подвійного дотику». За допомогою цієї функції можна двічі торкнутися вказівним пальцем до великого пальця, щоб відповісти на дзвінки, завершувати дзвінки, відкривати віджети та виконувати інші завдання, коли інша рука зайнята.

Дисплей зробили яскравішим — до 2000 ніт. Це вдвічі більше, ніж у Series 8.

Нова модель смартгодинників буде доступна в рожевому, червоному та інших звичайних кольорах. Є також нові моделі з нержавіючої сталі у звичайному, золотому та чорному кольорах.

Фото: Apple

Apple Watch Ultra 2

Час автономної роботи становить 36 годин на одному заряді і 72 години в режимі зниженого енергоспоживання.

Годинник також отримав чіпсет S9, який помітно прискорює роботу пристрою, порівняно з торішніми моделями.

Ціна на Apple Watch Ultra 2 починається від $799.

Фото: Apple