Як ринок праці сигналізує про загрозу рецесії у США

Тиждень, що минає, нагадав геніальний роман Джеймса Джойса «Улісс», де всі події відбуваються протягом одного дня, говорить засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. Адже цього тижня всі думали і говорили лише про один день — п’ятницю, 6 вересня, коли був опублікований Звіт про стан ринку праці в серпні, який, на думку багатьох інвесторів, мав задати подальший напрямок руху фінансових ринків.

Що відбувається на ринку праці

Чому цей звіт такий важливий? Тому що від нього значною мірою залежать наступні дії ФРС, центробанку США, конституційний обов’язок якого полягає в утриманні інфляції на належному рівні та забезпеченні зайнятості населення. Непросте завдання у центрального банку, адже воюєш із інфляцією — гальмуєш економіку, а отже збільшуєш безробіття, і, навпаки, досягаєш повної зайнятості — всі щасливі, задоволені, із зарплатою, і розганяють зростання цін, із яким знову потрібно боротися.

Звісно, академічних рецептів досягнення балансу між одним та іншим скільки завгодно, але ж всім відомо, наскільки «сухою буває теорія і вічно зеленим є дерево життя». Ох і непросте завдання у вершителів монетарної політики! А до цього всього є ще й фінансові ринки, реакція яких на різні події буває аж занадто бурхливою, що, крім конституційного обов’язку, теж неабияк тисне на керівництво центрального банку, схиляючи до різних корисних і не дуже компромісів.

Різноманітна інформація про стан ринку праці, що була опублікована цього тижня, — Звіт про кількість нових вакансій (JOLTS), ADP-звіт про ринок праці та Звіт про стан ринку праці, — є останнім великим набором даних про ринок праці у США, оприлюднених до вересневого засідання ФРС. І саме ці звіти матимуть величезний вплив на рішення ФРС щодо зниження ставки, яке буде ухвалене через півтора тижня. Саме від цих звітів залежить, чи може подальше охолодження ринку праці спровокувати «велике зниження» відсоткової ставки, не на 25 б.п., а на цілих 50 б.п.

Першим цього тижня про охолодження ринку праці просигналізував Звіт про нові вакансії (JOLTS), згідно якого кількість відкритих у липні робочих вакансій впала до 7,67 мільйонів, що є найменшим значенням із січня 2021 року.

Далі настала черга звіту ADP про ринок праці (ADP National Employment Report), який засвідчив, що американська економіка додала в серпні лише 99 тис. робочих місць, що менше липневого показника у 122 тис. та набагато нижче прогнозу у 144 тис. І це вже п’ятий місяць поспіль, коли кількість створених робочих місць зменшується.

Вишенькою на торті став Звіт про стан ринку праці, головний звіт тижня, саме той, якого так всі й чекали аж до п’ятниці. Як і прогнозували більшість експертів, у серпні ринок праці трохи відновився: кількість створених робочих місць склала 142 тис., що більше, ніж у липні, але менше очікуваних 165 тис. І, до речі, суттєво менше за середньомісячний приріст у 215 тис. за попередні 12 місяців. Рівень безробіття, навпаки, виявився краще прогнозу — очікували 4,3%, а отримали 4,2%. Погодинна оплата праці зросла на 0,4%, що більше, ніж прогнозовані 0,3% та липневі 0,2%. Не дуже гарні новини для борців із інфляцією.

Як відреагували ринки

Чого чекати від ринків далі? Після того, як картина із зайнятістю населення стала більш-менш зрозумілою, інвестори оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 б.п. у 49%, а на 50 б.п. — у 51%. Минулого тижня це було, відповідно, 70% та 30%. Але чи обов’язково зниження на 50 б.п. принесе радість на ринки? — Не факт. Зниження вартості грошей — це, звичайно, добре, але «велике зниження» не робиться просто так. І причина — це охолодження економіки, про що сигналізує ринок праці, і можливість рецесії, яка навряд чи є виграшним сценарієм для ринків. Згадайте, яке падіння спровокувала інформація про проблеми на ринку праці минулого місяця.

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Моментальна реакція ринків на п’ятничний звіт була не такою вже й поганою, ф’ючерси на основні індекси, до відкриття торгів у п’ятницю, навіть підросли. Мабуть, трейдери очікували гіршого… Але, найімовірніше, основну реакцію побачимо наступного тижня. Потрібен же час все обдумати…