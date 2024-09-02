Вересень на фондових ринках США та Європи: на які акції роблять ставку інвестори

Обвал світових фондових ринків на початку серпня не завадив американському фондовому ринку вийти у плюс за підсумками місяця. Індекс американських «блакитних фішок» S&P500 показав зростання четвертий місяць поспіль. Dow Jones Industrial Average додав 1,8% і перебуває на історичному максимумі.

Хороші перспективи для американського фондового ринку бачить Reuters і у вересні. На думку видання, основну увагу інвесторів у світлі запланованого зниження ставки на вересневому засіданні ФРС буде сконцентровано на акціях технологічних компаній.

За розрахунками Charles Schwab, 61% акцій, що входять до S&P 500, за останній місяць перевищили показник індексу. Тоді як за останній рік ця частка становила 14%. Тим часом «Чудова сімка» з 11 липня відстала від решти 493 акцій індексу S&P 500 на 14%.

Втім, на думку Джейсона Алонзо, портфельного керуючого Harbor Capital, інвестори навряд чи відвернуться від акцій технологічних компаній, особливо якщо волатильність дасть їм можливість купувати папери дешевше.

Аналітики фінансової компанії London Stock Exchange Group очікують, що акції технологічних компаній демонструватимуть зростання прибутку вище ринку в кожному кварталі аж до 2025 року.

Ситуація на європейському фондовому ринку складається не так успішно.

Ситуацію на фондовому ринку Європи проаналізував Bloomberg. Відплив капіталу з великих технологічних компаній США у серпні пішов на користь європейським акціям. Однак навряд чи це закріпиться у довгострокову тенденцію. Зростання прибутку європейських компаній викликає сумніви через уповільнення економіки Єврозони.

Сама собою картина в Європі виглядає цікавою, оскільки Stoxx 600 досяг рекордно високого рівня. Проте показник виявився нижчим за S&P 500 у серпні. У річному вирахуванні індекс також відстав майже на 9%, що є другим роком низьких показників поспіль.

«Американські акції залишаються привабливішими, оскільки потенціал зростання прибутку в США вищий, ніж у ЄС», — зазначила Євгенія Молотова, старший інвестиційний менеджер Pictet Asset Management Ltd. За її словами, велика залежність Європи від китайського імпорту також ставить її у невигідне становище у разі глобальної рецесії.

Індекс Citigroup Inc. показує, що економічні дані щодо єврозони з червня дедалі більше розчаровують, на відміну від недавнього підйому у США.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

«Мінфін» вибрав трійку акцій, які показали найбільше зростання та падіння на американському ринку минулого тижня.

Акції Affirm Holdings, Inc. (AFRM), фінтех-компанії в основі роботи якої лежить стратегія «купуй зараз, плати пізніше» (BNPL) росли минулого тижня завдяки гарному звіту. AFRM, ринкова капіталізація якої складає $9,8 млрд опублікувала вищі, ніж очікувалося, фінансові результати за четвертий квартал і дала сильний прогноз.

За цей період її виручка у річному вирахуванні зросла на 48% до $659 млн, а збиток скоротився з $206 млн роком раніше до $45 млн або з 69 до 14 центів на акцію. У поточному кварталі Affirm прогнозує виручку в діапазоні від $640 до $670 млн. При цьому навіть нижня межа діапазону виявилася вищою за очікування аналітиків.

«Шлях до досягнення будь-якої мети щодо прибутковості — це просто більше трансакцій. На щастя, ми не бачимо нестачу попиту на чесні фінансові продукти, які створює Affirm, та трансакції, які ці продукти впроваджують», — прокоментував свіжу звітність Affirm її генеральний директор Макс Левчин.

Компанія дає можливість споживачам здійснювати покупки на виплат, що є особливо привабливою пропозицією в умовах споживчих витрат, що постраждали від високої інфляції.

За прогнозами аналітиків, Affirm вийде на беззбитковість приблизно через 2 роки і зростатиме в середньому на 76% на рік.

Хороші результати за 4 фінансовий квартал 2024 дали поштовх і для зростання акцій постачальника програмного забезпечення Nutanix, Inc. (NTNX).

За минулий квартал компанія, завдяки новим партнерам та програмам продажів, залучила 670 нових клієнтів, що стало найвищим показником за 3 роки. Наразі кількість її клієнтів досягла 26 530 клієнтів. Протягом 2024 фінансового року вона підписала партнерські угоди з Dell та Cisco.

У поточному кварталі NTNX очікує виручку на рівні $570 млн. +/- $5 млн., що означає зростання на 11,5% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. А за підсумками 2024 фінансового року виручка має становити $2,45 млрд +/- $15 млн або плюс 14% у річному обчисленні.

Акції MongoDB (MDB) різко зросли після того, як компанія-розробник хмарного програмного забезпечення представила звіт про прибутки за другий квартал. Звіт перевершив очікування аналітиків щодо виручки та прибутку. Крім того, компанія підвищила прогноз на рік.

Генеральний директор MongoDB Дев Іттічерія повідомив, що компанія показала «значне зростання нових робочих навантажень і вищі, ніж очікувалося, тенденції споживання Atlas».

MDB також досягла успіхів у розробці продукту, запустивши програму MongoDB AI Applications Program, яка пропонує комплексний стек технологій ШІ, включно із компаніями, що займаються генеративним ШІ, такі як Anthropic, та основні платформи хмарної інфраструктури.

Топ-5 подій тижня на світових фінансових ринках

Вересень трейдери Уолл-стріт почнуть зі скороченого торговельного тижня. Сьогодні, 2 серпня, біржі США закриті з нагоди Дня праці. Черговий сезон розкриття квартальної звітності за другий квартал майже завершено: понад 95% компаній із S&P 500 вже повідомили про доходи. Їхній прибуток, пише Barron's, у квітні-червні в середньому зріс на 9% при майже 5%-му зростанні виручки. Ключовим цього тижня видання вважає звіт виробника чипів Broadcom, одного з бенефіціарів буму штучного інтелекту.

Про ключові макроекономічні події традиційно пише Investing.com.

Китай знову нарощує виробництво

Сьогодні, 2 вересня, в Азії вже вийшла важлива макроекономічна статистика. Зростання індексу ділової активності менеджерів із закупівель (Caixin PMI) в обробній промисловості Китаю за підсумками серпня перевершив консенсус-прогноз. Зростання нових замовлень дозволило розширити виробництво. Місяцем раніше показник виробничої активності у країні несподівано впав уперше з жовтня минулого року.

PMI у виробничому секторі Тайваню знизився у серпні до найслабшого рівня з травня. Частково це пов'язано з уповільненням зростання кількості нових замовлень, хоча компанії повідомили про позитивну динаміку попиту, пише Trading Economics. У Південній Кореї індекс, за підсумками серпня, зріс четвертий місяць поспіль

Звіт про зайнятість у США

Оскільки ФРС готується вперше за багато років знизити відсоткові ставки, інвестори зосередять свою увагу на публікації даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США. Він вийде у п'ятницю, 6 вересня. Його дані можуть підказати ринку, наскільки агресивними можуть бути дії американського центробанку.

Голова ФРС Джером Пауелл лише позначив загальний тренд: настав час почати знижувати відсоткові ставки. Проте, конкретних рівнів не назвав. Багато учасників ринку очікують, що на засіданні 17−18 вересня ставки будуть знижені на 25 б. п.

Уолл-стріт хоче розуміти, зазначає Yahoo Finance, чи було різке уповільнення темпів найму в липні лише тимчасовим явищем, чи це провісник серйознішого спаду. Будь-які ознаки послаблення ринку праці можуть відродити побоювання щодо перспективи рецесії, що хвилювали ринки наприкінці липня — на початку серпня.

«Бежева книга» ФРС

У середу, 4 вересня, Федрезерв оприлюднить «Бежеву книгу» — спеціальний економічний звіт, який регулятор випускає вісім разів на рік. Він є зведенням даних 12 регіональних банків ФРС про поточний стан найбільшої економіки світу.

У Китаї та Японії вийдуть доповіді про ділову активність (PMI) у секторі послуг.

Інфляційна статистика в Азії

У четвер, 5 вересня, на Філіппінах, у Таїланді та на Тайвані будуть опубліковані дані щодо інфляції. Статистика з Таїланду та Тайваню може привернути більше уваги, оскільки місцеві центробанки ще не знижували процентних ставок.

Ціни на нафту під тиском

Ціни на нафту завершили минулу п'ятницю зниженням та продемонстрували значні місячні втрати на тлі очікувань збільшення постачання ОПЕК+ з жовтня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні, термін дії яких минув у п'ятницю, знизилися на $1,14 до $78,80 за барель, що означає зниження на 0,3% за тиждень та на 2,4% за місяць.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зменшилися на $2,36 до $73,55, що на 1,7% менше за тиждень і на 3,6% менше у серпні.

Агентство Reuters повідомило у п'ятницю, що ОПЕК+ дотримується планів щодо збільшення видобутку з наступного місяця, оскільки перебої у постачаннях у Лівії та обіцянки деяких країн-членів скоротити видобуток для компенсації надвиробництва компенсують вплив слабкого попиту.

Невизначеність щодо очікуваних знижень ставок від ФРС також мала значення, оскільки сильні дані щодо споживчих витрат у п'ятницю виступили проти швидших темпів пом'якшення. Нижчі ставки можуть стимулювати економічне зростання та попит на нафту.