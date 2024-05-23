14,2% річних у валюті чистими: як обрати правильний ETF

Американський фондовий ринок традиційно вважається одним із найпопулярніших напрямів інвестування у всьому світі. Які ризики він може приховувати, до чого варто готуватися інвесторам та як зараз обрати високодохідний ETF, розповіли експерти під час Invest Talk Summit .

Як знайти вигідні інвестиції

Інвестиційний аналітик і лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко під час саміту розглянув інвестиційну стратегію, яка, за розрахунками, може забезпечити дохідність в 14,2% річних у доларах вже після сплати податків.

Для того, щоб отримати таку дохідність, експерт радить інвестувати в один із ETF. Ця абревіатура означає фонд, який торгується безпосередньо на фондовій біржі. «Фонд бере у клієнтів кошти, вкладає їх у певний напрям та випускає власні акції. Інвестор може придбати акції цього фонду, а той, зі свого боку, інвестує їх у певний напрям, наприклад, в індекс S&P 500.

Подібних фондів дуже багато і вкладати вони можуть фактично у будь-що. Можуть бути ETF, які орієнтуються на цінні метали, виробників електромобілів, облігації. Існує навіть фонд, який орієнтується на воду", — розповів Тригубченко.

Для того, щоб обрати вигідний фонд, лектор Біржового університету радить звернути увагу на ситуацію на фінансових ринках. Наразі ключова відсоткова ставка ФРС США перебуває на високому рівні 5,5%, але всі вже готуються до її зниження, пояснює експерт. Є різні передбачення, скільки разів це зниження відбуватиметься впродовж року, якою після них буде ставка, але важливо не це, а як зниження впливатиме на інші активи.

«Безпосередньо на облікову ставку реагують облігації. Коли підвищується облікова ставка, ціна облігацій падає. Зараз ми очікуємо, що облікова ставка опускатиметься, відповідно, ціна облігацій піде у зворотному напрямі і зростатиме», — говорить Тригубченко.

Середній річний приріст ціни облігацій за останні 25 років після початку зниження облікових ставок становив 13%, відзначає експерт. Із 1995 року було 4 таких цикли, і той, який очікується зараз, буде п’ятим.

Заробити на зміні ціни облігацій дозволяє велика кількість ETF, але Тригубченко пропонує звернути увагу на iShares 20+ Year Treasury Bond, що інвестує в 20-річні американські облігації, та розібратись, яку потенційну дохідність він може принести.

«Якщо поглянути на ціну акцій цього фонду, то можна чітко прослідкувати тенденцію, що вона йшла донизу, коли зростала ключова ставка, акції фонду дорожчали, коли вона знижувалась», — зазначає експерт.

Коли ціна акцій фонду знизилася, обсяг торгівлі ними пішов вгору. «Приватні та інституційні інвестори зараз зацікавлені в тому, щоб купити ці облігації, тримати їх довгий період та отримувати високу дохідність. Адже зараз дохідність вища, ніж у ті роки, коли облікова ставка була низькою», — пояснює Тригубченко.

Купуючи акції iShares 20+ Year Treasury Bond, інвестор може отримувати прибутки з трьох джерел. Перше — це виплата дивідендів, які становлять 4,27% річних. «Фонд вкладає гроші в облігації, за ними виплачується купонний дохід, який, зі свого боку, розподіляється між акціонерами у вигляді дивідендів», — розповідає експерт.

Наступне джерело доходу — зростання вартості акцій. Тригубченко очікує, що за рік вони додадуть 10% ціни і це ще консервативна оцінка, адже історично під час циклів зниження відсоткових ставок облігації зростали на 13%.

Додатково, зазначає експерт, можна отримати 3,6% річних від опціонів. «Як це працює. Наприклад, я купив 100 акцій фонду. Після цього я можу продати один опціонний контракт. У даному випадку, це буде контракт-колл, згідно з умовами якого я в майбутньому готовий продати всі свої облігації фонду за ціною на 10% вищою, ніж купив. Чому саме 10%?

Це виключно власне бажання встановити саме таку планку. Я можу продати опціонний контракт на 3, 5 чи 20 відсотків вище ціни придбання. Такий контракт, який дає комусь право в майбутньому викупити в мене ці облігації за ціною на 10% вище, — це і є опціон", — розповідає Тригубченко.

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За його словами, якщо 12 разів на рік виписувати місячний опціонний контракт на 100 акцій, то це прогнозовано принесе 3,6%. Це за умови, що одного разу ці акції дійсно зростуть на 10 або більше відсотків. Якщо це відбудеться, то опціонний контракт буде виконано, а інвестор завчасно заробить свої 10%, які сподівався отримати через рік.

Перспективи та ризики фондового ринку

У перспективі інвестицій на американському фондовому ринку переконаний і Founder & CEO у Investudio Андрій Масло. «Чому саме американський ринок? В Україні він відсутній. В Європі — проблемний, в Китаї — іпотечна криза, а в США є друкарський верстат, який при першій ліпшій нагоді вони ніколи не соромляться вмикати.

Ми це неодноразово бачили, зокрема, у 2008 році та під час ковіду. Тому, якщо ви в цій системі, можете на ній непогано заробити разом із американськими інвесторами", — зазначає він.

За даними експерта, середня дохідність індексу S&P 500 становить 8−10% річних, що забезпечується поєднанням зростання капіталізації та дивідендами.

Водночас проблема індексу в тому, що він схильний до просадок кожні 5−10 років. «Кожного разу відбувається щось інше, але результат завжди однаковий. У 2008 році індекс обвалився на понад 50%, тому, якщо людина заздалегідь не готова в якийсь момент побачити, що її інвестиційний рахунок зменшився вдвічі, то в неї будуть із цим проблеми».

За останні 5 років середня дохідність ринку сягала 15%, але, застерігає Андрій Масло, насправді це не є нормою.

«З 40-х років середня десятирічна дохідність становить 6,6%. Зараз ми на піку, і якщо циклічність дійсно існує, то наступними роками дохідність може рухатися донизу, наближаючись до норми», — застерігає Масло.

За його словами, варто враховувати, що в сорокові, сімдесяті і двотисячні роки дохідність була близькою до нуля, а інколи навіть в мінусі. Тому, вкладаючи кошти в фондовий ринок, інвестори мають бути готові до таких просідань.

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