Як бізнесу швидше залучити інвестора через InvestMarket від «Мінфін»

Більшість компаній шукають інвестора через особисті контакти, пости в соцмережах або бізнес-чати. Це займає місяці — на пошук, презентації, переговори.

Щоб скоротити цей шлях, «Мінфін» створив InvestMarket — інструмент прямого зв’язку між бізнесом та приватними інвесторами. Якщо ви власник компанії або займаєтесь залученням коштів — дізнайтеся, як InvestMarket може пришвидшити фінансування ваших проєктів.

Розповідаємо, чому вам варто розмістити свій проєкт на InvestMarket та як представити пропозицію, щоб точно зацікавити інвесторів.

Переваги InvestMarket для бізнесу

InvestMarket допомагає бізнесу знаходити приватних інвесторів швидше та без посередників. Розповімо детальніше про переваги платформи.

Вихід на широку аудиторію приватних інвесторів

Сайт «Мінфін» щомісяця переглядає 21 мільйон користувачів. Серед наших читачів активні інвестори, банкіри, підприємці — усі, хто шукає можливості для нарощення капіталу. Тож в InvestMarket від «Мінфін» ваш проєкт отримає прицільну увагу зацікавленої аудиторії — потенційних інвесторів.

Довіра до проєкту завдяки розміщенню на авторитетній платформі

«Мінфін» незмінно входить у топ-3 кращих фінансових сайтів України та залишається сайтом про інвестиції № 1 в Україні. Розміщуючи свою пропозицію на InvestMarket, ви автоматично підвищуєте рівень довіри до неї.

Прямий контакт без посередників

InvestMarket дає змогу обговорювати деталі угоди без посередників. На сайті є можливість зв’язатися з представником компанії напряму та домовитись про співпрацю, не втрачаючи гроші на комісії.

Можливість детально презентувати свою пропозицію

InvestMarket від «Мінфін» дає змогу бізнесу повноцінно презентувати себе та свою пропозицію потенційному інвестору. Кожна компанія у каталозі має власний профіль, що містить:

опис пропозиції та її переваг;

фінансові показники, прогнозовану окупність та дохідність;

інформацію про компанію, юридичні дані;

FAQ з відповідями на запитання, які можуть виникнути в потенційного інвестора;

прямі контакти для зв’язку.

Також ви можете додати фото, відео об'єкта, посилання на сайт або лендинг тощо.

Які напрями та учасники вже представлені в InvestMarket

У каталозі InvestMarket вже представлені інвестпропозиції від компаній у таких напрямах:

готовий бізнес та франшизи;

цінні папери, зокрема корпоративні облігації;

нерухомість;

продаж землі;

навчання.

Серед компаній, які розмістили свої проєкти:

У каталозі регулярно з’являтимуться нові пропозиції. Тож, якщо ви маєте власний інвестиційний продукт — поспішайте розмістити його в InvestMarket.

Як розмістити свою пропозицію на InvestMarket

Щоб додати свою інвестиційну пропозицію у каталог, виконайте кілька кроків:

1️⃣ Перейдіть на сторінку InvestMarket на сайті «Мінфін» — minfin.com.ua/ua/invest/market.

2️⃣ Натисніть на кнопку «Запропонувати свій проєкт», заповніть форму для зворотного зв’язку та надішліть запит.

3️⃣ Очікуйте на лист або дзвінок від нашого менеджера, який надасть вичерпну інформацію щодо умов розміщення та надішле бриф.

4️⃣ Підпишіть договір та заповніть бриф, в якому максимально докладно розкажіть про ваш проєкт, надайте всю потрібну інформацію (фото, відео, юридичні дані)

5️⃣ Перед публікацією ми узгодимо з вами фінальний текст та вигляд вашої пропозиції на InvestMarket.

6️⃣ Очікуйте заявки від потенційних інвесторів на ваш емейл. Інвестори зможуть зв’язатися з вами без посередників і обговорити деталі напряму.

Як презентувати проєкт, щоб зацікавити інвестора

Ось короткий чекліст, що допоможе презентувати вашу пропозицію на InvestMarket так, щоб інвестор захотів дізнатися більше:

додайте якісні фото й коротке відео про проєкт (1−2 хв.);

вкажіть реальні досягнення: фінансові показники, факти чи плани масштабування; досвід та експертизу засновників;

вкажіть, на якій стадії розвитку проєкт, підкріплюйте слова фактами й цифрами;

будьте чесними щодо ризиків і можливих труднощів;

продумайте перелік запитань, які можуть виникнути в потенційного інвестора, та сформулюйте відповіді у форматі FAQ;

додайте посилання на сайт або соцмережі, де є більше інформації про проєкт.

Розмістіть свій проєкт на InvestMarket від «Мінфін» — і його побачать десятки потенційних інвесторів.