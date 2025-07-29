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29 липня 2025, 14:20

Web3-ігри, як інвестиція: як заробити на віртуальній землі більше, ніж на нерухомості

Чи може гравець заробляти більше, ніж студія розробників, а віртуальна ділянка землі — коштувати дорожче за реальну віллу на узбережжі? — У Web3‑індустрії все це давно стало реальністю. Заробляти на вебіграх можна й як інвестор. «Мінфін» розбирався — як.

Чи може гравець заробляти більше, ніж студія розробників, а віртуальна ділянка землі — коштувати дорожче за реальну віллу на узбережжі? — У Web3‑індустрії все це давно стало реальністю.

15 липня The Sandbox запустив наймасштабніший аукціон цифрових активів в історії: понад сотню ділянок LAND, віртуальні «вілли» і 220 брендованих аватарів продають на відкритих торгах. Частина лотів уже досягла шестизначних сум. І все це на тлі офіційного «спаду» в галузі.

За даними Traders Union, активність у Web3‑геймінгу справді знижується: за перше півріччя 2025 року, кількість щоденних активних гаманців зменшилась на 17%, а обсяг інвестицій — аж на 71%. Але навіть в умовах охолодження індустрія продовжує генерувати прибуток.

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Від P2E до Play-and-Own: як змінилася економіка Web3-геймінгу

Під час криптобуму 2021 року вебгеймінг — особливо модель Play-to-Earn — переживав справжній бум. Проєкти, на кшталт Axie Infinity, Thetan Arena чи StepN, стали сенсацією: мільйони гравців, особливо в Південно-Східній Азії та Латинській Америці, бачили в них не просто гру, а джерело стабільного прибутку. На Філіппінах люди навіть звільнялися з роботи, щоб грати в Axie і заробляти по $300 на тиждень, а історії успіху, як-от придбання нерухомості на прибутках із гри, стали вірусними.

Але за стрімким злетом настав не менш стрімкий спад. Модель Play-to-Earn виявилася нестійкою: вона залежала від постійного припливу нових гравців і зростання ціни внутрішнього токена.

Як тільки темпи сповільнились, економіка почала руйнуватися. Токен $SLP зріс на 900% за тиждень, але вже за декілька місяців втратив 99 % вартості через відтік нових гравців і відсутність механік утримання. Активна база Axie Infinity скоротилася на 80%, а вартість стартового NFT-комплекту впала в декілька разів.

У Pegaxy та Zed Run ситуація розвивалася за схожим сценарієм. Спекулятивна емісія токенів, технічна слабкість ігор, відсутність глибокого геймплею й реальні втрати гравців підірвали довіру до сегмента. У багатьох країнах, зокрема, в Південній Кореї, деякі проєктів отримали статус азартних і були заборонені.

Коли стало зрозуміло, що P2E не витримує довгострокового тиску, індустрія почала змінюватись. На зміну прийшли нові формати: Play-and-Own, Create-to-Earn, DAO-ігри. У центрі тепер не заробіток, а якісний геймплей, контроль над активами й управління, що здійснює спільнота.

Illuvium, Parallel та інші проєкти тепер створюються фахівцями з класичного геймдеву, а гравці отримують право голосу в DAO та вільно торгують NFT на маркетплейсах.

У Web3‑іграх 2025 року гравець більше не виконавець, а співвласник цифрової економіки. Він одночасно заробляє, як трейдер, творець і DAO-учасник. У Illuvium чи Big Time NFT‑предмети зберігаються у криптогаманці, їх можна продавати на відкритих маркетплейсах.

У The Sandbox і Decentraland користувачі створюють і монетизують контент. У TreasureDAO гравці впливають на розвиток проєкту через голосування. А криптогільдії, на кшталт Yield Guild Games, інвестують, навчають і об'єднують гравців у прибуткові кооперативи.

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Прибуток у Web3-геймінгу: 5 моделей, які дають результат

Якщо у 2021 році основною мотивацією була щоденна «видобувна» активність, то у 2025-му прибуток інтегровано в механіки взаємодії: від утримання токенів до продажу власного контенту. Монетизація стала складнішою та потенційно прибутковішою. Вона тримається на п’яти ключових напрямах:

Перший блок — це стейкінг токенів і NFT. У проєктах, на кшталт Illuvium чи Parallel, користувачі можуть стейкати внутрішньоігрові токени або NFT із APR на рівні 8−15 % у стабільних іграх, і понад 50 % — у нових платформах, які агресивно залучають користувачів.

У Illuvium, наприклад, токени ILV дають не лише дохід, а й доступ до DAO‑голосувань та ексклюзивних дропів. Проте такі винагороди мають сенс лише за умов контрольованої емісії й стійкої ігрової економіки — інакше, зростає ризик знецінення.

Другий напрям — торгівля NFT. На маркетплейсах Gods Unchained, Big Time чи TreasureDAO гравці купують і перепродають рідкісні предмети, часто з прибутком у х2-х5 після оновлень, балансних патчів або PvP-івентів. Після спаду 2022 року вторинна ліквідність почала відновлюватися: у 2025-му обсяги щоденних торгів зросли на 24 %, порівнюючи з попереднім роком. Водночас ця модель вимагає гнучкості, таймінгу, знання новин і технічного аналізу ринку.

Третє — доходи через гільдії та DAO. Відомі організації, як-от Yield Guild Games або OnBeam, давно вийшли за межі менеджменту NFT і стали повноцінними інфраструктурними хабами. Вони інвестують у нові ігри, проводять навчання, відкривають доступ до ексклюзивів і діляться прибутками з активними учасниками. На сьогодні понад 18 % активних Web3-геймерів взаємодіють із DAO, отримуючи частку доходів, NFT-доступ чи вплив на оновлення в іграх.

Четвертий механізм — роялті. У The Sandbox, PlayEmber та інших платформах творці контенту — від художників і 3D‑дизайнерів до розробників карт і архітектури — отримують 2−10 % роялті з кожної вторинної транзакції. Успішні NFT‑проєкти показують, що вторинні продажі часто приносять більше, ніж первинні релізи. Це робить Web3 не лише територією для геймерів, а й повноцінним ринком для креаторів, які хочуть монетизувати свої ідеї у вигляді цифрових активів.

Нарешті, сучасні Web3‑турніри — PvP‑рейтинги, сезонні івенти, battle‑pass — створюють можливості для прямої монетизації навичок. Турніри, на кшталт BloodLoop, Artyfact або Delta Force Invitational, пропонують призові фонди від $15 000 до $130 000. Це вже майже класичний кіберспорт, але з Web3-компонентом: токенізовані винагороди, whitelist-доступи, NFT-нагороди. Конкуренція, утім, залишається високою, а поріг входу — технічно складним.

В результаті, прибутковість у Web3‑іграх 2025 року — це реально, але гравці-інвестори мають враховувати APR, активність оновлень, ліквідність, репутацію DAO і стабільність вторинного ринку.

Стійка стратегія полягає не в ставці на один інструмент, а в розумному поєднанні декількох: балансі між активною участю, власністю й довгостроковою цінністю. Лише за такої комбінації Web3-геймінг стає не просто ігровим процесом, а частиною персональної інвестиційної стратегії.

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