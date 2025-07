Найочікуваніші токени 3 кварталу 2025 року: як заробити і не залишитися в мінусі

Як токен потрапляє на ринок

Поява нового токена на ринку — це складний процес, схожий на запуск стартапу. Уявіть, що команда талановитих розробників вирішила збудувати інноваційний хмарочос (це їхній блокчейн-проєкт). Щоб його звести, потрібні гроші та перші мешканці, які повірять в успіх. Шлях токена має декілька ключових етапів.

Етап 1: Токенсейл

Це етап залучення інвестицій. Команда продає частину майбутніх токенів проєкту, щоб отримати кошти на розробку, маркетинг та зарплати. Це схоже на те, як будівельна компанія продає квартири на етапі котловану — дешевше, але з ризиком, що будівництво затягнеться або взагалі не завершиться.

Токенсейли зазвичай проходять у декілька раундів:

Seed-раунд («посівний») : для перших інвесторів — зазвичай великих фондів та бізнес-ангелів. Ціна токена тут найнижча, але й ризики максимальні.

: для перших інвесторів — зазвичай великих фондів та бізнес-ангелів. Ціна токена тут найнижча, але й ризики максимальні. Приватний раунд : для ширшого кола інвесторів, ціна є трохи вищою.

: для ширшого кола інвесторів, ціна є трохи вищою. Публічний раунд (Public Sale): для широкого загалу. Ціна найвища серед сейлів, але все ще потенційно нижча за ту, за якою токен продаватиметься на біржі.

Етап 2: Аірдроп

Це так звана безкоштовна роздача токенів. «Безкоштовною» вона є лише умовно: зазвичай проєкт винагороджує токенами перших користувачів, які виконували певну корисну роботу — тестували мережу, знаходили помилки, розповідали про проєкт у соцмережах, виконували різні завдання. Тобто одержувач вкладає не гроші, а свою участь, за що нагороджується «часткою» у проєкті.

«Всі користувачі, які взаємодіяли з проєктом на ранніх етапах розвитку, мають право на отримання токенів. Чим більша участь, тим більшою є винагорода», — пояснив «Мінфіну» CEO української криптовенчурної компанії Majinx Capital Руслан Линник.

Етап 3: Лістинг

Це фінальний та найгучніший етап. Токен починає вільно торгуватися на криптовалютних біржах (таких як Binance, OKX, Bybit тощо). Із цього моменту купити чи продати його може будь-хто. Це схоже на вихід компанії на фондову біржу (IPO). Саме в день лістингу про проєкт дізнається максимальна кількість людей.

Де придбати

На токенсейлах інвестори купують нові токени безпосередньо у команди проєкту. Це виглядає так: команда переказує токени на адресу гаманця інвестора в блокчейні (мережі), наприклад, Ethereum, після того, як інвестор переказав долари або євро на рахунок проєкту.

До участі у токенсейлах можуть допускати обраних інвесторів, тому участь у них є обмеженою.

Під час аірдропу у роздачі токенів можуть брати участь усі бажаючі, але команда проєкту самостійно визначає, наскільки активно той чи інший претендент брав участь на ранньому етапі життя проєкту. Багато учасників аірдропа позбавляються права на отримання монет. Під «санкції» потрапляють переважно ті, хто намагається створити декілька акаунтів і отримати більше.

Чому проєкти виходять на біржі (CEX)

Багато великих проєктів проводять свої публічні токенсейли на спеціальних платформах великих централізованих бірж (CEX), які називаються лаунчпадами (Launchpad). Приклади: Binance Launchpad, Bybit Launchpad.

Чому проєкти це роблять:

Довіра та маркетинг: лістинг на лаунчпаді топбіржі — це знак якості.

Величезна аудиторія: проєкт миттєво отримує доступ до мільйонів користувачів біржі.

Технічна простота: біржа бере на себе всю організацію процесу.

«У роки, коли тільки зароджувався наратив токенсейлів, усі вони здебільшого проводилися з більшими ризиками для інвесторів. Хоча деякі з них дарували сотні іксів та величезні прибутки, були й ті, хто намагався лише обдурити. Згодом відсутність регулювання далася взнаки, і на ринку щодня з'являлися десятки нових ICO, більшість із яких були створені з однією метою — вкрасти у вас гроші», — каже CEO і співзасновник Incrypted Іван Павловський.

Тому через деякий час токенсейли почали проводити на централізованих біржах, чим зменшили ризики для інвесторів, «так сейли на біржах стали знайомими для користувачів і навіть отримали спеціальне визначення Initial Exchange Offering (IEO)», — додав експерт.

Як взяти участь у сейлі

Зазвичай для участі доступні всі верифіковані учасники біржі, якщо умовами сейлу не заборонена участь певних країн. Іноді платформи можуть запроваджувати додаткові умови для кваліфікації на участь, наприклад, накопичення торговельного обсягу тощо.

Найпоширеніші умови:

Вам потрібно купити та утримувати певну кількість нативного токена біржі (наприклад, BNB для Binance або MNT для Bybit) протягом певного періоду.

Верифікація (KYC): обов'язкова вимога — підтвердити свою особистість.

Участь у лаунчпаді не гарантує великого заробітку (алокації, тобто сума, на яку вам дозволять купити токени, зазвичай невеликі), але це один із найбезпечніших способів придбати токен до його офіційного лістингу.

Коли краще купувати: ризики лістингу

Якщо ви не встигли взяти участь у токенсейлі або отримати аірдроп, єдиний шлях — чекати на лістинг. Але тут треба бути вкрай обережним. Лістинг — це час максимального ризику та волатильності.

У перші хвилини та години торгів ціна токена може злетіти до небес, а потім так само стрімко впасти. Чому так відбувається?

Ранні інвестори фіксують прибуток: ті, хто купив токени на сейлах за копійки, поспішають продати їх, щоб заробити. Це створює величезний тиск на ціну.

Жадібність нових інвесторів: натовп, наслухавшись про «зліт ракети», кидається купувати токен за будь-яку ціну, ще більше роздмухуючи її.

Маніпуляції: великі гравці можуть штучно «пампити» (розігнати) ціну, щоб потім «дампити» (скинути) її на новачків.

Не варто купувати токен у перші години після лістингу. Найчастіше це найгірший час для входу. Краще почекати декілька днів або навіть тижнів, доки ажіотаж спаде, ціна стабілізується, і ви зможете спокійно оцінити реальний потенціал проєкту, а не його спекулятивну складову.

«Наразі тенденція на ринку така, що купівля токенів відразу на лістингу призведе до неминучої втрати коштів. Звичайно, бувають винятки, як-от нещодавній вихід на ринок Hyperliquid (HYPE), але загалом такого наративу поки що немає», — розповідає Іван Павловський.

Зростання токена $HYPE після лістингу — це результат поєднання сильного продукту з грамотною стратегією. Ключовими чинниками успіху були: щедрий аірдроп для реальних користувачів, відсутність тиску з боку фондів, реальна користь токена та потужний продукт — ця біржа була популярною ще до випуску нативного токена.

Руслан Линник рекомендує дочекатися, доки токен «знайде своє дно» після лістингу, і тоді його можна купувати. Тобто ціна активу має скоригуватися після зростання та знайти свій рівень опору — там, де сила продавців закінчується.

Після того, як спадає ажіотаж, необхідно ретельно проаналізувати проєект. На що саме варто звернути увагу:

«Потрібно дивитися на фундаментал продукту, на його премаркет, можна загуглити і перевірити ситуацію на всіх біржах, чи є реальна зацікавленість у новому токені. Тут головним є інструмент OI — відкритий інтерес, який показує реальну увагу з боку інвесторів», — розповідає Руслан Линник.

Найгарячіші токени 3-го кварталу 2025 року: на що звернути увагу

Варто підкреслити, що ринок криптовалют непередбачуваний. Дати виходу токенів (TGE — Token Generation Event) можуть змінюватися, а успіх не гарантований для жодного проєкту. Цей список ґрунтується на аналізі інвестицій, команди творців та інтересу спільноти. Завжди проводьте власне дослідження (DYOR — Do Your Own Research).

Це надшвидкий блокчейн першого рівня (L1), який прагне бути повністю сумісним із Ethereum, але обробляти транзакції у сотні разів швидше.

Чому цікавий? Monad вирішує головну проблему Ethereum — повільність та високі комісії, не змушуючи розробників переписувати свої програми. Monad може стати «вбивцею» не Ethereum, а його конкурентів.

Інвестори та фінансування: Проєкт залучив вражаючі $244 млн від таких гігантів, як Paradigm, Electric Capital та Coinbase Ventures. Це один із найбільших раундів фінансування в історії криптоіндустрії.

2. 0G Labs

Модульний блокчейн, сфокусований на штучному інтелекті (AI). Він пропонує інфраструктуру, яка дозволяє AI-додаткам працювати децентралізовано та ефективно.

Чому цікавий? Тренд на поєднання AI та блокчейну є одним із найпотужніших на ринку. 0G може стати фундаментальним шаром нового покоління AI-сервісів.

Інвестори та фінансування: Проєкт нібито залучив $359 млн, але цю суму не підтверджено офіційно. За даними CryptoRank, 0G отримав $34 млн.

Блокчейн другого рівня (L2) для Ethereum, головною метою якого є конфіденційність. Aztec дозволяє створювати зашифровані смарт-контракти, приховуючи дані транзакцій.

Чому цікавий? Приватність — це святий Грааль для багатьох користувачів та бізнесу. Aztec може стати провідною платформою для приватних програм DeFi.

Інвестори та фінансування: Залучено $119 млн від a16z (Andreessen Horowitz) та Paradigm.

Унікальний L2-блокчейн, який поєднує у собі найкраще з різних світів: безпеку Ethereum, швидкість Solana (SVM) та доступність даних від Celestia.

Чому цікавий? Цей гібрид обіцяє неймовірну продуктивність. Його часто називають «Solana на Ethereum».

Інвестори та фінансування: Проєкт залучив $65 мільйонів від Polychain Capital, Polygon Ventures та інших.

Децентралізована хмарна платформа для розробників, на кшталт децентралізованого Amazon Web Services (AWS), але з фокусом на AI.

Чому цікавий? Надає інфраструктуру для створення та запуску децентралізованих вебсайтів, додатків та AI-агентів. Токен $FLK використовуватиметься для оплати послуг та стейкінгу.

Інвестори та фінансування: Залучено $35 млн від Polychain Capital, Coinbase Ventures.

Інші проєкти, за якими варто стежити:

PUMP FUN : цей проєкт вже «вистрілив», але його історія є показовою. Це платформа на Solana для створення мемкоїнів за декілька кліків. Її токен $PUMP вже вийшов на ринок і показав, наскільки великий попит на прості та вірусні інструменти. Ось цей токен можна розглядати для інвестицій вже після лістингу.

цей проєкт вже «вистрілив», але його історія є показовою. Це платформа на Solana для створення мемкоїнів за декілька кліків. Її токен $PUMP вже вийшов на ринок і показав, наскільки великий попит на прості та вірусні інструменти. Ось цей токен можна розглядати для інвестицій вже після лістингу. Plazma : блокчейн, створений спеціально для стейблкоїнів, що використовує біткоїн, як прошарок для розрахунків.

блокчейн, створений спеціально для стейблкоїнів, що використовує біткоїн, як прошарок для розрахунків. Succinct : розробляє технологію нульового розголошення (zk-proofs), яка є ключовою для масштабування та приватності блокчейнів. Залучив $55 мільйонів від Paradigm.

розробляє технологію нульового розголошення (zk-proofs), яка є ключовою для масштабування та приватності блокчейнів. Залучив $55 мільйонів від Paradigm. Towns : протокол для створення децентралізованих онлайн-спільнот (схоже на Discord, але на блокчейні).

протокол для створення децентралізованих онлайн-спільнот (схоже на Discord, але на блокчейні). Arcium: проєкт, що фокусується на «конфіденційних обчисленнях», що дозволяє обробляти зашифровані дані. Серед інвесторів — співзасновник Solana.

Як визначити цінність проєкту

Кожен із цих проєктів досить цікавий — вони вирішують конкретні проблеми, а саме це конвертується у прибутковість для інвесторів.

«Щодо цінності, то тут важко бути конкретним, оскільки кожен токен, кожен проєкт має свою утиліту, яка, безпосередньо, і є ідеєю активу. А вже цінність визначає співтовариство, яке або купує токен, рухаючи ціну вгору, або продає з протилежним впливом», — аналізує Іван Павловський.

Варто стежити за розвитком проєктів та порівнювати їх із конкурентами.

«Для того, щоб оцінити приблизну дохідність якогось проєкту, його варто порівняти з уже існуючими протоколами, які за функціоналом чи ідеєю є його прямими конкурентами. При цьому варто звернути увагу на низку чинників, таких як інвестиції, отримання прибутку, база користувача та багато іншого, але навіть це не дасть точного уявлення, оскільки це крипта, і тут наші очікування — це наші проблеми», — підсумував експерт.

Третій квартал 2025 року обіцяє бути насиченим подіями. Поява таких потужних проєктів, як Monad та Eclipse, може серйозно змінити ландшафт блокчейнів першого та другого рівнів.

Головне для інвестора — не піддаватися паніці та FOMO (жадібності). Вивчіть проєкти, які вас зацікавили, зрозумійте їхню технологію та цінність, і тільки потім ухвалюйте зважені інвестиційні рішення. Пам'ятайте, що у криптосвіті терпіння та знання — це ваш головний капітал.