Як творець гри «Відьмак» став найдорожчою ігровою компанією Європи

Вартість акцій польського розробника відеоігор CD Projekt із початку року майже подвоїлася, демонструючи кращу динаміку, ніж навіть Nvidia. Все завдяки очікуваному релізу четвертої частини гри «Відьмак». «Мінфін» розповідає про історію створення легендарної компанії, та чому, попри оптимізм ринку, деякі аналітики закликають якомога швидше позбутися її акцій.

Все почалося з піратства

Компанія CD Projekt була створена ще у 1994 році і спершу не мала безпосереднього стосунку до розробки ігор. Все почалося з того, що її засновники — Марцін Івінський та Міхал Кіцінський — у свої шкільні роки самі обожнювали грати в ігри, але отримати доступ до них у Польщі на початку 90-х було надзвичайно складно — торгівля відбувалася на комп'ютерних ринках, де продавались самостійно скопійовані дискети.

Як згадує Марцін, після того, як перший комп'ютер йому купив батько, він знайшов службу підтримки виробника та написав йому листа ламаною англійською з проханням надіслати декілька ігор. Несподівано за декілька тижнів він дійсно отримав поштою дискету. «Я був неймовірно щасливий. Я прийшов на комп’ютерний ринок на вихідних і був суперзіркою. Я привіз нові релізи, яких ні в кого раніше не було», — говорить він за той період.

На фото: Засновники CD Projekt Марцін Івінський та Міхал Кіцінський

Невдовзі в Польщі, як і в світі загалом, почали з'являтися перші CD-ROM, що стало революцією у розповсюдженні ігор. Марцін та Міхал імпортували ігри від невеликих дистриб'юторів у США, копіювали їх та перепродували.

Закону про авторське право на той час в країні не існувало, а тому, наголошують засновники компанії, нічого незаконного у їх діяльності не було.

«Мене багато разів питали: то ви були піратом? Я відповідав: гей, по-перше, це не було незаконно, а по-друге, подивіться на багатьох президентів, засновників чи ключових акціонерів ІТ-компаній у Польщі зараз: хто ці хлопці? Це також хлопці, які вчились бізнесу на комп’ютерних ринках», — розповідає Івінський.

Якщо американські ІТ-гіганти виростали із бізнесу в гаражах, то їхні колеги зі Східної Європи — із квартир у панельних будинках. Коли хлопцям було близько 20 років, вони заснували свою компанію. Один із друзів дозволив безкоштовно перетворити його квартиру на офіс, у них був комп'ютер та $2 тис., а більше нічого для бізнесу їм фактично і не було потрібно.

Попри засилля контрафактних ігор, CD Projekt вирішили торгувати легальним контентом — купували права та локалізували ігри для польського ринку. Головну ставку засновники компанії зробили на Baldur's Gate, самі фани ігор, вони були певні, що ця гра стане великим хітом. До того ж гра продавалась на 5 дисках, а тому навіть пірати не могли забезпечити їй низьку вартість.

Придбання прав коштувало $40 тис., ще стільки ж довелося витратити на локалізацію, адже перекладали не лише текст, а й наймали акторів для озвучування персонажів. Для того, щоб конкурувати з піратами, гра продавалась в подарунковій коробці з різним мерчем на додачу.

Як наслідок, ліцензована Baldur's Gate коштувала в Польщі $40, а піратська — близько $20. Та покупці хотіли саме локалізовану версію, як наслідок, вже за перший день після релізу CD Projekt відвантажила роздрібним продавцям 18 тис. копій гри.

Цей успіх відкрив для молодої компанії двері нових світових розробників і кількість локалізованих ігор зростала.

Коли чужих ігор мало

Івінський згадує, що бажання створити власну гру було у нього з самого початку, але досить швидко виявилось, що він жахливий програміст, а тому цю мрію відклали у довгий ящик.

Повернулись до неї у 2001 році, коли в світ було випущено продовження Baldur's Gate — Dark Alliance. Проблема полягала в тому, що гра розроблялась для PlayStation, а в Польщі консолі все ще залишались малопопулярними. Засновники CD Projekt вирішили ризикнути і конвертувати гру для ПК.

Та коли робота вже почалася, зірвалася угода з розробником Baldur's Gate. CD Projekt залишився з командою дорогих програмістів та частиною написаного коду — ідеальний час для розробки власної гри.

Засновники компанії вирішили розробити гру за мотивами культових фентезі-романів польського письменника Анджея Сапковського про Відьмака Геральта — мандрівного вбивцю монстрів.

Суперечки із Сапковським

Письменник ненавидів відеоігри, мало що в них розумів, а тому, коли на нього вийшли засновники CD Projekt, він відмовився від роялті з кожної копії. Замість цього, він хотів отримати, хоча і небагато грошей, але відразу. Зрештою домовились на гонорарі в $9,5 тис.

На фото: Автор серії романів про Відьмака Анджей Сапковський.

Для Сапковського угода виглядала непоганою, адже до цього він вже продавав права на створення гри про Відьмака, але тоді розробка взагалі не просунулася. Не вірив він в успіх і цього разу.

Та все змінилося, коли гра стала світовим хітом, перевершуючи навіть популярність книг. У 2018 році письменник висунув CD Projekt вимогу виплатити йому $16 млн недоотриманого прибутку та погрожував зверненням до суду.

Багато фанів гри звинувачували письменника у невиправданій жадібності, мовляв, він сам уклав угоду і тепер хоче переглянути її умови заднім числом. Та насправді Сапковський спирався на польське законодавство, яке захищає права авторів та дозволяє отримувати більші доходи, якщо їх продукт набув значної популярності.

Зрештою сторони домовилися у позасудовому порядку. Сума відступних не називалась. Невдовзі письменник та CD Projekt уклали ще одну угоду, за якою розробник отримував права на видання нових відеоігор, настільних ігор, графічних новел та іншої супутньої продукції. Найімовірніше, цього разу для Сапковського було передбачено роялті з усіх продажів.

Робота без досвіду

Перша частина гри про Відьмака була випущена у 2007 році — за 5 років після початку розробки. Це тривалий період для такого проєкту. Давалася взнаки повна відсутність досвіду.

Коли була готова перша демоверсія гри, засновники компанії показали її десятці найбільших видавців Європи, але з них тільки двоє поблажливо відповіли, що це «не відповідає їхнім очікуванням». Решта взагалі промовчали. «Це була жахлива робота», — згадує першу версію гри один із керівників студії Адам Бадовський.

Аби врятувати гру, CD Projekt змінила ключових розробників гри, збільшили команду із 15 до 100 людей і вклали в проєкт всі гроші, які мали, — орієнтовно $16−20 млн.

«Гра була повним безладом. І лише під самий кінець все склалося докупи. Насправді це було дивовижно, бо ніхто не очікував, що ми створимо гру з усіх розкиданих навколо шматочків», — згадує ключовий художник компанії Павел Мельнічук.

Зрештою перший «Відьмак» хоч і не став світовим хітом, але його продажі були непогані, а відгуки переважно позитивні. Гра окупилась і компанія миттєво взялася за продовження, а також розробку версії першої частини для консолей.

За крок від банкрутства

Для того, щоб створити версію для консолей, CD Projekt знайшла французького підрядника та почала оплачувати його роботу. Однак місяць за місяцем вкладені кошти не давали результату, невдовзі партнери взагалі запропонували відкласти проєкт, а згодом, замість нього, зробити нову гру.

«Я не згадую про всю цю напруженість, усі години дурних телефонних розмов тощо. Річ у тім, що зрештою ми зрозуміли — вони й гадки не мали, як це зробити», — згадує Бадовський. Розробка була зупинена, а всі напрацювання викинуті, жодні з них не можна було використовувати для продовження роботи.

В той момент CD Projekt була близька до закриття і впродовж декількох місяців ледве збирала кошти, аби виплатити зарплату працівникам. На проблеми з розробкою наклалась світова фінансова криза і труднощі колись основного бізнесу з локалізації ігор. Врятуватись допоміг лише попередній продаж прав на другу частину «Відьмака».

Та зрештою, коли «Відьмак-2» вийшов у продаж, це виправдало весь період страждань — гра стала великим хітом. Згодом ще більшу популярність здобуде третя частина, перетворивши CD Projekt на найдорожчого розробника відеоігор у Європі та одного з найвідоміших у світі. Загалом було продано близько 50 млн копій цієї гри, а продажі всіх частин серії сягають 75 млн копій.

Баги ціною $8 млрд

CD Projekt не бажала бути компанією однієї франшизи і, завершивши третю частину «Відьмака», взялася за новий амбітний проєкт — гру «Cyberpunk 2077». Завдяки тому, що в її просуванні брав участь актор Кіану Рівз та на фоні популярності третього «Відьмака», вона стала однією з найочікуваніших у світі.

На фото: Кіану Рівз надав свою зовнішність для одного з персонажів гри.

Напередодні виходу гри у 2020 році акції компанії оновили істористичний максимум, сягнувши $31, а капіталізація становила $12 млрд. Це зробило CD Projekt найдороджчим розробником ігор в ЄС. Для порівняння: друга за розміром європейська компанія з розробки відеоігор Ubisoft оцінюється у $1,4 млрд.

Однак після того, як «Cyberpunk 2077» з'явився у продажу, ціна акцій компаній стрімко обвалилася втричі. Тобто орієнтовно на $8 млрд.

Річ у тім, що, хоча версія гри для ПК отримала позитивні відгуки, консольна — страждала величезною кількістю технічних проблем. Багато покупців заявляли, що вона взагалі неграбельна та звинувачували розробника у приховуванні реального стану справ перед виходом. Як наслідок, «Cyberpunk 2077» тимчасово було навіть видалено з інтернет-магазину PlayStation.

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Компанія поспішила випустити оновлення і зрештою було продано 30 млн копій гри, що забезпечило значні заробітки. Водночас довіру як гравців, так і інвесторів швидко відновити не вдалося.

Вся надія на Цірі

Сьогодні CD Projekt працює над четвертою частиною гри про Відьмака, дії якої відбуватимуться в тому ж всесвіті, але за багато років після завершення попередньої трилогії. Головною героїнею стане Цірілла — фактично прийомна донька Геральта та одна з головних героїнь книжкової серії. Очікується, що гра стане початком нової трилогії.

Розробка розпочалася наприкінці 2024 року і очікується, що реліз відбудеться не раніше 2027 року. Наразі компанія продемонструвала трейлер до нової гри, а також окремий ролик, що демонструє майбутній геймплей.

Хоча розробка лише почалася, інвестори переважно позитивно сприйняли підготовчий етап. Акції CD Projekt коштують близько $18, це все ще відчутно нижче рівня напередодні випуску «Cyberpunk 2077», але за останній рік зростання сягнуло 80%. Для порівняння: акції іншого розробника ігор Ubisoft за той самий період впали на 56%, а гіганта індустрії Electronic Arts додали символічні 1,7%. На фоні слабкості багатьох учасників ринку польська компанія впевнено залишається найдорожчим розробником ігор в Європі.

На фото: Новий образ Цірі в продовженні серії ігор про Відьмака.

Водночас аналітики відзначають, що акції польської компанії вкрай перегріті. Співвідношення ціни компанії до прибутку становить 29 — це найвищий показник серед компаній ключового європейського індексу Stoxx 600.

На цьому фоні, за консенсус-прогнозом порталу Investing, за рік акції CD Projekt коштуватимуть на 21% дешевше, ніж зараз. Із 18 опитаних експертів 10 рекомендують продавати акції розробника і лише 4 вважають, що їх варто купувати.

Основна причина песимізму — нещодавній обвал ціни компанії після релізу «Cyberpunk 2077». Експерти побоюються, що компанія, яка вже двічі провалювала технічні аспекти розробки, знову наступить на ті ж самі граблі.

Водночас навіть до виходу нової частини «Відьмака» компанія генерує високі прибутки. Підрозділ із розробки ігор минулого року заробив $216 млн. Гроші принесли продажі попередніх ігор, доповнень, а також різноманітного мерчу та супутніх товарів. Також сайт gog.com, створений для дистрибуції як власних, так і чужих ігор, приніс $55 млн.

За прогнозами, цього року прибутки компанії зростуть на 51%. А вибухове зростання очікується вже в 2027 році, коли в крамницях з'явиться історія Цірі.

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CD Projekt робить мало проєктів, але в кожен із них вкладає максимум творчості, адже засновники компанії досі залишаються фанами ігор. Питання лише в тому, хто з інвесторів готовий довіритись розробникам та сподіватись, що цього разу проблем у виробничому процесі не виникне.