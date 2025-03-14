Втеча зі США: хто замінить Microsoft, NVIDIA та Amazon у портфелях інвесторів

Американський фондовий ринок за пів кроку до офіційного переходу до ведмежої фази. Натомість на європейських майданчиках панує оптимізм. Приватні інвестори активно обговорюють, якими акціями замінити американські папери. «Мінфін» вирішив розібратися, чому це відбувається та які європейські компанії варті уваги інвесторів.

Розпочаті президентом США Дональдом Трампом торгові війни не на жарт налякали інвесторів. Адже нові мита проти торгових партнерів Штатів вдарять насамперед по американським споживачам. Фондовий ринок відреагував падінням, яке тільки підсилювали необачні заяви нового хазяїна Білого дому. Зокрема, останню хвилю розпродажів викликала відмова Трампа виключити настання рецесії в економіці США.

Тим паче, що ризики стагфляції, поєднання рецесії з високою інфляцією, дійсно підвищуються.

«Перші ознаки цього явища вже стають досить помітними в США: інфляція давно перевищує цільовий показник, симптоми сповільнення економічного зростання теж подекуди проявляються, та й ринок праці потроху охолоджується.

Але до останнього часу все начебто було більш-менш під контролем ФРС. Аж доки на сцену не вийшов гросмейстер угод і повелитель швидких рішень, якому дуже кортить змінити устрій глобальної торгівлі", — говорить засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Ключовий індекс американського ринку S&P 500 із початку року вже знизився на понад 5% і фактично повернувся до показників липня минулого року. А якщо порівнювати з піками, яких ринок досяг на оптимістичних заявах Трампа про зниження податків та дерегуляцію, то падіння вже становить близько 9%.

На цьому тлі інвестиційні банки переглядають свої прогнози. «Винятковість США принаймні на якийсь час відходить на другий план», — заявили стратеги Citi, знизивши прогноз щодо акцій США до «нейтрального». Вони вважають, що така оцінка протримається принаймні наступні 3−6 місяців, а кількість негативних даних щодо США зростатиме.

Аналогічний прогноз щодо американського ринку опублікував HSBC. «Важливо підкреслити, що ми не ставимось негативно до американських акцій, але тактично бачимо зараз кращі можливості в інших місцях», — сказав голова ринків, що розвиваються, і глобальний стратег із акцій HSBC Аластер Піндер.

У банку вважають, що на тлі спаду в США більш виграшно виглядає європейський ринок. На думку фахівців, його акції менш вразливі до глобальних потрясінь, ніж прийнято вважати. Крім цього, підтримати акції місцевих компаній має очікуване стимулювання економіки новим урядом Німеччини. А це може підштовхнути до аналогічних дій й інші країни.

Роздрібні американські інвестори теж виявляють занепокоєння через дії нової влади. «Портфель повинен пережити будь-яку адміністрацію — якщо адміністрація працює в рамках закону та порядку, підтримуючи статус-кво. Але нинішня адміністрація США не робить ані того, ані іншого», — вважає один із користувачів фінансового форуму у Reddit.

«99% часу просто сидіти, склавши руки, — це був правильний підхід на ринку усе моє життя та життя моїх батьків. Не намагайтеся визначити час (падіння чи зростання, — ред.) на ринку. Але зараз інше. Я змінив свій розподіл портфелю, щоб стати більш обережнішим і консервативнішим. Ми спостерігаємо падіння Риму», — додає інший занепокоєний інвестор.

Європа проти США

Один із варіантів втечі з американських активів — інвестиції в європейські акції. Традиційно, акції Старого світу зростали повільніше, ніж американські: в Штатах потужніший технологічний сектор, а також сприятливіше середовище для підприємництва.

За останні 5 років американський індекс S&P 500 зріс на 103%. А ось STOXX Europe 600 за той самий період додав 79,5%. Цей індекс об'єднує 600 найбільших компаній із 17 європейських країн. Найбільшу вагу у ньому має Великобританія (22%), далі йдуть Франція, Швейцарія та Німеччина. Загалом, індекс об'єднує 90% капіталізації всього фондового ринку Європи.

Якщо порівнювати ці індекси за останні 12 місяців, то дохідність S&P 500 буде вищою — 8,9% проти 6%. А ось від початку цього року європейський STOXX Europe 600 демонструє кращі показники: він додав 5,1%, в той час як американський відповідник впав на 5%.

Віддаленість від політики Трампа та його торговельних воєн робить STOXX Europe 600 привабливим для тих, хто надає перевагу індексному інвестуванню, не приділяючи багато часу пошуку кращих компаній. Якщо ж інвестор хоче інвестувати у конкретні акції, він теж може знайти в Європі відповідники американським.

SAP замість Microsoft

Microsoft: капіталізація $2,83 трлн; зміна за рік -5,95%, зміна з початку року -9,1%.

SAP: капіталізація $320 млрд; зміна за рік +37,3%, зміна з початку року +7,2%.

SAP — одна з найбільших компаній Європи і беззаперечний лідер на континенті з розробки програмного забезпечення.

Німецький розробник відомий насамперед своїми рішеннями для бізнесу. Зокрема, системою управління компаніями, що включає контроль за фінансами, логістикою, виробництвом, складами, взаємодію з клієнтами. SAP пропонує відповідні рішення як для малого бізнесу, так і найбільших корпорацій. Також серед продуктів — системи обробки великих масивів інформації, хмарні технології, різноманітні аналітичні системи тощо.

Зростання ціни акцій SAP відбувається завдяки хорошим фінансовим показникам. За підсумками останнього кварталу минулого року, дохід компанії становив майже 9,4 млрд євро, а це майже на 1 млрд євро більше, ніж у 2023 році.

Найкраще проявив себе сервіс «хмарних» технологій, доходи якого за рік зросли на 27%, і вже перевищують половину загальних заробітків корпорації. Цим німецька компанія нагадує американських техногігантів Microsoft та Amazon, у фінансових звітах яких зростає значення «хмарних» сервісів, що традиційно демонструють високу маржинальність.

Ще у 2023 році компанія увійшла в перегони за розробку штучного інтелекту, почавши з розробки помічника для бізнесу. Зараз технології ШІ включені до корпоративного портфелю, який пропонує розробник. Як заявляють у SAP, їх система здатна виявляти шаблони та тенденції, завчасно вирішувати проблеми та передбачати майбутні події — тобто насамперед підготовлена для вирішення бізнес-задач.

ASML замість NVIDIA

NVIDIA: капіталізація $2,66 трлн; зміна за рік +26,8%, зміна з початку року -21,4%.

ASML: капіталізація $271 млрд; зміна за рік -28,3%, зміна з початку року -1,5%.

Ця нідерландська компанія виробляє спеціалізовані машини для виробництва комп’ютерних чипів. Якщо трохи ускладнити і додати термінів, то це єдиний у світі виробник фотолітографічних верстатів.

Минулий рік був непростим для ASML через встановлення обмежень на постачання найсучасніших чипів і, відповідно, техніки для їх виготовлення, до Китаю. З цим і пов'язане суттєве падіння акцій компанії. Також по позиціях ASML вдарила поява «дешевих» китайських чат-ботів.

Водночас, за підсумками четвертого кварталу минулого року, загальний обсяг замовлень в компанії перевищив 7 млрд євро — приблизно вдвічі більше, ніж прогнозували аналітики. Порівнюючи ж із попереднім роком, виторг ASML зріс на 27%.

В компанії переконані, що бум штучного інтелекту забезпечуватиме зростання попиту на її продукцію. ASML очікує, що глобальні продажі чипів перевищать $1 трлн до 2030 року, а щорічний темп зростання ринку напівпровідників становитиме приблизно 9%. Якщо ці прогнози справдяться, то проблем зі збутом продукції у нідерландської компанії не буде, адже конкурентів у неї фактично немає.

Zalando замість Amazon

Amazon: капіталізація $2,07 трлн; зміна за рік +14,3%, зміна з початку року -10,7%.

Zalando: капіталізація $8 млрд; зміна за рік +66,1, зміна з початку року +2,5%.

Цей німецький інтернет-магазин працює у більшості країн Європейського союзу, спеціалізується на одязі, взутті, аксесуарах та косметиці. Крім цього, компанії належить мережа офлайн-магазинів у Німеччині, а також сервіс логістичних і маркетингових послуг для роздрібних торговців.

Минулий рік виявився напрочуд успішним для компанії. Дохід сягнув 10,6 млрд євро, що на 4,2% більше, ніж у 2023 році, а чистий прибуток продемонстрував за рік неймовірне зростання на 203% — до 251 млн євро. Водночас ці цифри були досить близьким до прогнозів аналітиків, тому стрімкого зростання ціни акцій магазину зараз не відбувається.

Очікується, що дохід Zalando зростатиме в середньому на 6,4% щорічно протягом наступних 3 років, що приблизно відповідає зростанню спеціалізованої роздрібної торгівлі у Німеччині.

Основне ж досягнення компанії — зростання кількості активних клієнтів, їх зараз майже 52 млн, що на 4,5% більше, ніж роком раніше. Компанія активно розширює кількість постачальників — минулого року додала до свого асортименту Versace і Marine Serre. Також розвиваються технології взаємодії з клієнтами онлайн, наприклад, рекомендації щодо підбору розміру одягу.

Читайте також: Текіла, наркотики і BMW: все, що ви хотіли знати про економіку Мексики

Zalando розширюється, купуючи конкурентів. На початку цього року компанія взяла під контроль інший німецький інтернет-магазин одягу About You, що працює у понад 20 країнах. Сума угоди становить 1,2 млрд євро.

Ferrari замість Tesla

Tesla: капіталізація $781 млрд; зміна за рік +40,5%, зміна з початку року -34%.

Ferrari: капіталізація $85 млрд; зміна за рік +6,5%, зміна з початку року +8,4%.

Всі знають про стрімке цьогорічне падіння акцій компанії Ілона Маска через його активну політичну діяльність і, як наслідок, розчарування колись лояльної аудиторії. Однак і вся автомобільна індустрія входить до режиму турбулентності через спад попиту, на який накладаються очікувані мита США на авто. Для прикладу: акції Volkswagen за рік обвалились на 19%, а за 5 років — на 9%. Toyota за рік впала на 22%, а за п’ять — зросла лише на 60%, суттєво поступаючись американському широкому індексу.

На цьому сумному фоні позитивно вирізняється італійський виробник суперкарів Ferrari. Він орієнтується на найзаможніших покупців, а тому менш залежний від мит чи коливань економіки.

На рік Ferrari виготовляє близько 14 тис. автомобілів. Для порівняння: Volkswagen — майже 5 млн, Honda — 3,8 млн, Ford — 3,7 млн. Однак за капіталізацією італійський концерн випереджає всі ці компанії, посідаючи четверту сходинку серед автовиробників світу.

За 5 років вартість акцій Ferrari злетіла на 215% і вдвічі перевищила дохідність S&P 500. Цього вдалося досягти завдяки стрімкому нарощенню виробництва та високій маржинальності.

За підсумками минулого року, прибуток компанії зріс на 22%, порівнюючи з попереднім роком, та склав 1,52 млрд євро. Додає позитиву і те, що компанія багато вкладає в нові дослідження та розробки — на це минулого року пішло 894 млн євро, тобто половина від загальних витрат компанії.

Читайте також: Попит українців на електромобілі збільшився майже на 3%

Очікується, що вже восени цього року Ferrari представить свій перший електромобіль. За попередніми даними, його вартість становитиме 500 тис. євро — приблизно на 150 тис. євро більше, ніж середня вартість автомобіля цього виробника. А вже до 2030 року частка електромобілів у Ferrari становитиме 40%.

Danone замість Coca-Cola

Coca-Cola: капіталізація $301 млрд; зміна за рік +15,7%, зміна з початку року +13,2%.

Danone: капіталізація $52 млрд; зміна за рік +18,5%, зміна з початку року +15,8%.

Шторм, який розпочав Трамп, поки що оминає найбільшого у світі виробника газованих напоїв. Значною мірою завдяки тому, що він має власне виробництво або підрядників у всьому світі, а тому потенційні мита на подорожчання продукції практично не впливатимуть.

Однак французький виробник молочних продуктів отримує глобальну перевагу на тлі поширення популярності здорового харчування. Окрім товарів під власним брендом, Danone пропонує споживачам йогурти Activia, продукти для дітей Danimals, альтернативні молочні напої на рослинній основі Alpro, дієтичне харчування Nutricia, та декілька брендів мінеральної води.

За підсумками минулого року, прибуток компанії зріс у 2,3 раза і перевищив 2 млрд євро. Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню продажів майже на 5%. Цього року компанія очікує наростити продажі ще на 3−5%. У Danone це пояснюють тим, що після періоду високої інфляції споживачі повертаються до популярніших брендів, які до того замінювали дешевшими аналогами.

Читайте також: Куди українцям інвестувати під час війни з мінімальним ризиком

Отримані кошти Danone обіцяє спрямувати на придбання конкурентів. Із осені минулого року французька корпорація веде переговори про придбання американського бренду молочних продуктів Lifeway Foods. Поки що останнього не вдовольняла фінансова пропозиція, але збільшення коштів на рахунку Danone може відкрити і ці двері.

Європейський фондовий ринок готується до ренесансу. За даними Bank of America, він зафіксував найбільший з 2015 року 4-тижневий приплив у розмірі $12 млрд. Водночас не варто забувати, що до ЄС просто ще не дійшла черга у митних війнах Трампа, а тому це випробування Європі ще треба буде пережити.