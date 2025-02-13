У січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно січня минулого року попит на електромобілі збільшився майже на 3%, повідомляє Укравтопром.
13 лютого 2025, 11:36
Попит українців на електромобілі збільшився майже на 3%. Які моделі купували в січні
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Як змінився попит на авто
Відносно січня минулого року попит на електромобілі збільшився майже на 3%.
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 3499 шт. (нових — 646 шт., уживаних — 2853 шт.).
Серед 138 комерційних електромобілів новими були 37 авто.
Топ-5 нових електромобілів
- BYD Song Plus EV — 149 од.;
- Zeekr 001 — 59 од.;
- Zeekr 7X — 41 од.;
- Audi I Q4 e-tron — 39 од.;
- VW ID.4 — 39 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів
- Nissan Leaf — 355 од.;
- Tesla Model Y — 341 од.;
- Tesla Model 3 — 312 од.;
- Hyundai Kona Electric — 169 од.;
- Kia Niro EV — 155 од.
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Джерело: Мінфін
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