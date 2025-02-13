Попит українців на електромобілі збільшився майже на 3%. Які моделі купували в січні

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Відносно січня минулого року попит на електромобілі збільшився майже на 3%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 3499 шт. (нових — 646 шт., уживаних — 2853 шт.).

Серед 138 комерційних електромобілів новими були 37 авто.

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