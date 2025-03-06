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6 березня 2025, 12:07

Куди українцям інвестувати під час війни з мінімальним ризиком

Скільки грошей потрібно для того, щоб почати інвестувати, у що вкладатись, та які можливості є зараз в українців, Delo.ua розповів Артем Щербина, директор із інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times. «Мінфін» вибрав головне.

Скільки грошей потрібно для того, щоб почати інвестувати, у що вкладатись, та які можливості є зараз в українців, Delo.ua розповів Артем Щербина, директор із інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times.

У 2009−2010 роках в Україні почалась ера інтернет-трейдингу, коли доступ до торгів отримали прості люди, поріг входу на ринок став дуже низьким. Це був дуже бурхливий період.

Як на мене, до 2014 року був найкращий період розвитку фондового ринку України. Був інструментарій для інвестування — акції, облігації; розвивалися деривативи — фьючерси, і навіть опціони. Можна було хеджувати валютні ризики. Але потім сталася російська агресія.

Треба розуміти, що інфраструктура фондового ринку України історично розвивалася виключно на російському капіталі, а профільне українське законодавство фактично копіювало законодавство рф. І навіть фондові біржі в Україні — ПФТС, Українська біржа — в певний період часу належали російському капіталу. Це був етап еволюційного розвитку українського фондового ринку. Після подій 2014 року все це зупинилося. З того часу в Україні не знайшлося жодного великого гравця, який би відновив ринок, хоча би з технологічного погляду.

Вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році державна потреба в «рекламі» військових облігацій дозволила активізувати фондовий ринок щонайменше в сегменті ОВДП. І це світова практика — під час воєн військові облігації традиційно набувають великого поширення. Я думаю, що, за умови розширення інструментарію, це стане фундаментом для наступного етапу розвитку українського фондового ринку.

Основні принципи для інвесторів-початківців

Потрібно або вже мати сформований капітал, і в такому випадку виваженіше підходити до вибору активів для інвестування, або ж, якщо капіталу недостатньо, обрати тактику регулярного поповнення власного «інвестиційного фонду», що майже гарантовано забезпечить прибутковість на довгому горизонті часу. Це якщо ми говоримо про глобальні інвестиції.

Зрозуміло, що, наприклад, інвестувати зі $100 — це не про інвестиції. Це нецікаво ані математично, ані з погляду набуття досвіду. Хоча для когось $100 можуть бути суттєвою сумою. Але, в такому випадку, краще взагалі не інвестувати. Або ж зрозуміти, як зробити цю суму несуттєвою для себе.

Починати інвестувати можна, наприклад, із $1 000. Але якщо значного стартового капіталу немає, а інвестувати хочеться, то немає кращої стратегії, ніж регулярне поповнення власного «інвестиційного фонду».

Можна, наприклад, інвестувати щокварталу по тисячі доларів, і робити це років п’ять поспіль. Вкладатися можна в прості, зрозумілі, популярні інструменти. І це майже гарантована стратегія довгострокового успіху. Не потрібно шукати якісь незвичайні інструменти, які потенційно можуть «вистрелити» в майбутньому. Достатньо розуміти те, що глобальні ринки на горизонті 10−15 років статистично зростають.

Наприклад, за всю історію найпопулярнішого американського індексу S&P 500 не було такого періоду у 13 років, щоб він давав негативний результат. На меншому горизонті часу, звісно, падіння ставалися. Тож, якщо інвестувати в цей індекс регулярно протягом тривалого періоду часу, то поточна точка входу взагалі є неважливою.

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Можливості для інвестицій в Україні

В Україні зараз поріг інвестицій мінімальний. Ті ж таки ОВДП можна купити за 1 тисячу гривень. Але я не бачу зараз достатньо інструментарію в Україні, який можна було би вважати гарною інвестицією. Так, наприклад, українці звикли інвестувати в нерухомість, але з погляду вартості у валюті — це далеко не найстабільніший актив.

Виходячи з обмеженості вибору, ОВДП залишаються найкращим інструментом за співвідношенням ризику і дохідності, оскільки державні облігації гарантовані державою. Що стосується дохідності гривневих ОВДП, то, як показують розрахунки, вона є вищою, ніж заробіток на валюті за рахунок девальвації гривні. Навіть в умовах війни НБУ добре робить свою роботу, і гривня тримається міцно. В таких умовах ОВДП залишається дуже цікавим інструментом. Плюс — він ліквідний. Тобто якщо раптом терміново потрібні гроші, то облігації можна швидко продати і отримати кошти. На відміну, наприклад, від квартири.

Актив, який зараз набирає популярності, — земля. За розрахунками, вкладення в землю щонайменше перекривають девальвацію гривні. Плюс — перекривають інфляцію у валюті. Наприклад, для українських військових, які заробляють кошти у гривні, вкладення у землю — однозначно цікавий інструмент. З іншого боку, наприклад, для топменеджерів великих корпорацій, які часто отримують зарплати, прив’язані до іноземної валюти, земля вже не виглядає настільки цікавим інвестиційним інструментом.

Це ті інструменти, які є зараз в Україні. На жаль, акцій, як інструмента інвестування, в Україні зараз майже немає. Корпоративні облігації нецікаві для фізичних осіб, тому що з доходу від них потрібно сплачувати податки.

Наступний спосіб заробітку навряд чи можна вважати інвестиціями, але маємо, що маємо. Багато невеликих компаній в Україні мають постійну потребу в обігових коштах. Володіючи вільними коштами, ви можете долучатися до співфінансування подібних бізнесів, які в майбутньому віддаватимуть вам частину прибутків.

Автор:
Щербина Артем
директор з інвестицій Щербина Артем
Capital Times
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Коментарі - 2

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0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
6 березня 2025, 13:11
#
Найкращі інвестиції — це у власний бізнес.
Інвестування у чужий бізнес ще куди не йшло, а фінансування чужих боргів — це взагалі не інвестиції.
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bosyak
bosyak
6 березня 2025, 14:16
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«Актив, який зараз набирає популярності, — земля. За розрахунками, вкладення в землю щонайменше перекривають девальвацію гривні. Плюс — перекривають інфляцію у валюті» — за якими розрахунками? Чиїми? Це не правда.

Достатньо промоніторити майданчики впродовж року, щоб це зрозуміти.

Розповідати про інвестиції і не навести жодної цифри — це пошук *****.
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