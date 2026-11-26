У грудні 2026 року одним із головних чинників впливу на світові фінансові ринки залишиться ситуація на Близькому Сході та політична обстановка у США. Але й, окрім цього, буде достатньо зовнішніх та внутрішніх подій, здатних спровокувати валютні ралі. Про те, які курси валют та вартість основних активів побачимо у грудні, поговоримо докладніше.

Вже декілька місяців загроза обмеження судноплавства через Ормузьку протоку з боку Ірану тримає ринки у напрузі, впливає на нафтові котирування та посилює інфляційні ризики. При цьому Вашингтону поки що не вдалося досягти поставленої мети в регіоні, що завдає удару по міжнародних позиціях США і в перспективі може вплинути на довіру інвесторів до долара.

Попри зміцнення американської валюти останніми тижнями листопада, поєднання геополітичних ризиків і держборгу США, який перевищує $40 трлн, створює передумови для послаблення долара в середньостроковій перспективі.

До цих ризиків додається нещодавня розгромна поразка республіканців на проміжних виборах у США. Вже з початку січня 2027 року відносини між президентом-республіканцем Дональдом Трампом та оновленим Конгресом, у якому посилилися позиції демократів, можуть загостритись. Тож розраховувати на спокійний початок року інвесторам навряд чи варто.

У таких умовах частина інвесторів віддають перевагу короткостроковим вкладенням, користуючись вищою дохідністю американських активів, попри ризики перегріву ринку штучного інтелекту. Інші — продовжують шукати тихі гавані щонайменше до лютого-березня 2027 року, коли остаточно проясниться характер відносин Трампа із новим складом Конгресу.

Цим пояснюється і постійний попит на золото з боку консервативних інвесторів і центробанків багатьох країн. Попри періодичні зниження котирувань, вони продовжують нарощувати закупівлі дорогоцінного металу і, ймовірно, збережуть цю стратегію в грудні. За даними Всесвітньої ради із золота (WGC), за перші дев'ять місяців 2026 року чисті покупки золота досягли 675,2 тонни — на 35 тонн, або близько 6%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року. У третьому кварталі центробанки придбали 321 тонну золота (+42% до третього кварталу 2025 року). Це максимальний квартальний показник із кінця 2024 року. У жовтні обсяг закупівель становив ще 53 тонни, причому темпи покупок прискорювалися третій місяць поспіль.

Додатковим джерелом коливань курсу євро щодо долара у грудні стануть рішення провідних центробанків щодо відсоткових ставок. Нові ралі за парою EUR/USD очікуються на тлі засідань ФРС США 8−9 грудня та ЄЦБ 16−17 грудня.

На внутрішньому валютному ринку України динаміка курсу залежатиме також від розвитку ситуації в країні та активності НБУ на міжбанку — насамперед від обсягів інтервенцій із продажу долара.

Два сценарії розвитку подій у грудні та цінові прогнози

Сценарій 1 (помірковано позитивний)

Зниження політичного та військового протистояння між США та Іраном із відносно стабільним розблокуванням Ормузької протоки. В цьому випадку, мої прогнози такі:

Нафта

За такого розвитку подій ціни на нафту Brent у грудні продовжать знижуватися з поточних рівнів $86−88 до $70−88 за барель.

Динаміка ціни нафти Brent

Пара євро/долар

Поступове просідання цін на енергоносії позитивно впливатиме на світову економіку, а європейський ринок (сильно залежний від цін на нафту та газ) продемонструє невелику активізацію зростання ВВП, підвищення ділової активності та рівня зайнятості. Однак інфляція в Єврозоні поки що залишиться значно вищою за таргет ЄЦБ у 2%.

Нагадаю, у жовтні 2026 року інфляція в єврозоні прискорилася до 4%, проти 3,8% у вересні, тоді як у серпні цей показник перебував у межах 3,2%. Все це говорить про те, що ЄЦБ, найімовірніше, на найближчому засіданні щодо відсоткових ставок підвищить їх на 0,25% річних — до 2,75−3,15% річних. Для обговорення цього питання регулятор збереться у середині грудня.

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Припускаю, що ФРС США на своєму засіданні 9 грудня також підвищить свої ставки на 0,25% річних — до 4−4,25% річних. Тож різниця між американськими та європейськими ставками не зміниться. Але розрядка напруги на Близькому Сході спрацює на зміцнення позицій євровалюти щодо долара, хоча й зіграє проти золота.

В результаті відбудеться обережне, поступове зміцнення позицій євро щодо долара з грудневим коридором коливань пари в межах від 1,076 до 1,114 долара за євро.

Найбільша волатильність пари у грудні спостерігатиметься:

у дні засідань та оприлюднень рішень ФРС США (8−9 грудня) та ЄЦБ (16−17 грудня) — у межах від 0,7 до 1,1 цента на євро;

у дні публікацій головних економічних даних щодо ЄС та США: індексів інфляції, безробіття, ВВП, коли щоденні коливання пари становитимуть, за моїм прогнозом, від 0,4 до 0,9 цента на євро.

Графік пари євро/долар

Проти долара в грудні гратиме ситуація на Близькому Сході у поєднанні з держборгом США, що зростає, а проти євровалюти — війна росії проти України, зростання правих і лівих радикальних популістських настроїв у багатьох країнах Євросоюзу та боргові проблеми Франції.

Золото

Якщо ціни на енергоносії продовжать потроху знижуватися, а військова напруженість на Близькому Сході слабшатиме, одночасне підвищення ставок ФРС США та ЄЦБ на 0,25 в.п. гратиме проти зростання цін на золото. Однак обсяги операцій на ринку дорогоцінних металів можуть збільшитися за рахунок активних покупок із боку центробанків і консервативних інвесторів.

Одним із основних продавців золота на світовому ринку залишиться росія, яка за рахунок його продажу фінансує війну проти України і покриває діри, що зростають, у бюджеті. Серед найбільших покупців — Китай, Польща, Туреччина та Узбекистан, які продовжують диверсифікувати свої золотовалютні резерви.

За моїм прогнозом, за такого розвитку подій світові ціни на золото в грудні перебуватимуть в межах $3 280−3 820 за унцію.

Попит із боку центробанків та консервативних інвесторів, які купують золото для зниження валютних ризиків, не дасть котируванням різко впасти. Проте періодичні просідання цін є цілком можливими. Вони спонукатимуть частину спекулянтів продавати золото та переказувати кошти у дохідніші активи.

Динаміка цін на золото

Срібло

Ціна на срібло за позитивного сценарію та активізації економіки почне знову зростати після досить довгого періоду просідання.

Динаміка ціни на срібло

За моїм прогнозом, за позитивного сценарію розвитку подій ціна на срібло у грудні 2026 року перебуватиме в межах від $37,6 до $48 за унцію.

Сценарій 2 (негативний)

Стійкого перемир'я між США та Іраном, як і раніше, немає. Військові дії в районі Ормузької протоки періодично загострюються, а судноплавство залишається небезпечним. Це призводить до чергових стрибків цін на нафту та зберігає ризики подальшого прискорення інфляції у всьому світі. У цьому випадку, мій прогноз такий:

Нафта

За розвитку подій за таким сценарієм, за моїм прогнозом, ціна на нафту марки Brent протягом грудня перебуватиме в межах коридору від $76 до $95 за барель.

Пара євро/долар

Різкі коливання цін на енергоносії та побоювання інвесторів щодо швидкого обвалу акцій американських високотехнологічних компаній спровокують розпродажі на фондових ринках США та Європи. Економіка Євросоюзу, яка дуже залежить від вартості енергоресурсів, продовжить демонструвати ознаки рецесії. На цьому тлі долар отримає тимчасову підтримку щодо євро. Щоправда, таке зміцнення буде, радше, психологічним, ніж фундаментальним.

За моїм прогнозом, у грудні пара EUR/USD перебуватиме в коридорі 1,07−1,107 долара за євро.

Невизначеність, високий інфляційний тиск та геополітичні ризики знову посилять нервозність на світових ринках. На сировинних майданчиках та ринку золота це виллється у чергові спекулятивні ралі.

За такого негативного сценарію ФРС США 9 грудня, очікую, підвищить ставку відразу на 0,5 в.п., а ЄЦБ 17 грудня — на 0,25 в.п. Такі рішення додадуть хаосу на фінансових ринках і спровокують нову хвилю розпродажу акцій.

Особливо різкі коливання очікуються за парою EUR/USD. У дні засідань ФРС та ЄЦБ розмах курсових рухів може становити 0,8−1,4 цента на євро, а в дні публікації важливих економічних новин — 0,4−1 цент.

Золото

При подальшому зростанні напруги на всіх сегментах світового ринку та загрози глобальній рецесії частина інвесторів та центральних банків почнуть ще активніше йти в золото для диверсифікації своїх активів та мінімізації курсових ризиків.

При цьому період розпродажів на фондовому ринку спровокує черговий вихід спекулятивних капіталів із ринку дорогоцінних металів у волатильніші та ризиковіші, але дохідніші сегменти ринку цінних паперів.

У результаті ціна на золото покаже різноспрямований рух, із частою зміною цінового тренду щонайменше у перші дві декади грудня. А щоденні коливання вартості унції золота на всіх цих «гарячих» новинах можуть зрости до $75 — 120 на унції, що ще більше дезорієнтує інвесторів.

За моїм прогнозом, світові ціни на золото в грудні за такого негативного сценарію перебуватимуть у широких межах — від $3 140 до $3 870 за унцію — із постійною значною волатильністю ринку.

Срібло

За негативного розвитку подій у світі цей метал продовжить просідати в ціні через підвищення економічних ризиків практично для всіх розвинених країн світу.

Мій прогноз щодо коридору ціни срібла, у цьому випадку, на грудень 2026 року — це коридор від $34 до $45,5 за унцію.

З огляду на різкі зміни у світі, незалежно від того, за яким сценарієм розвиватимуться події, у грудні 2026 року особливої стабільності та передбачуваності від ринків інвесторам чекати не доводиться.

Курс долара та євро в Україні в грудні

Україна залишається дуже залежною від міжнародної фінансової допомоги та світових цін на нафту. Судячи з останніх заяв українських чиновників та нещодавніх надходжень у листопаді майже 8 млрд євро від ЄС, у грудні західні партнери продовжать фінансово страхувати наш бюджет і частково — сектор оборони. Це підтримає гривню на міжбанку.

Але збереження високих світових цін на енергоносії та необхідність значних соціальних та оборонних виплат спровокують посилення інфляційного тиску. Це стане серйозною проблемою для вітчизняної економіки, а згодом позначиться на поведінці валютного ринку в грудні-січні.

Крім того, на поведінку українського валютного ринку у грудні 2026 року вплинуть такі основні чинники:

розміри золотовалютних резервів та активність Нацбанку на міжбанку з його регулярними інтервенціями для підтримки гривні;

контроль за інфляційними процесами та заходи Нацбанку щодо збереження інтересу населення до гривневих інструментів вкладень. Найімовірніше, 17 грудня НБУ змушений знову підвищити облікову ставку ще на 0,5−1% річних — до 17−17,5% річних;

наслідки російських обстрілів, настрої та активність населення та бізнесу щодо купівлі та продажу валюти.

За оцінками НБУ, загальний обсяг міжнародної допомоги за весь 2026 рік має становити близько $82 млрд (включаючи $50 млрд прямої бюджетної підтримки та понад $32 млрд за оборонною складовою).

З огляду на великі транші від Євросоюзу, що вже надійшли в листопаді, основні грудневі надходження до держбюджету залежатимуть від швидкості затвердження виплат із боку МВФ (близько $1,6 млрд) та ЄС (щонайменше за програмою Євросоюзу Ukraine Facility — близько 1,6 млрд євро). Можливим є ще захід значних сум від ЄС за додатковими програмами фінансування України, але гарантованого розуміння порядку отримання цих сум на момент написання статті ще немає.

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З огляду на зростання витрат НБУ на підтримку гривні на міжбанку, за моїми розрахунками, у грудні вони становитимуть $5,5−7,4 млрд, і вже заявлені обсяги міжнародної допомоги, золотовалютні резерви України до кінця року, за моїм прогнозом, збережуться на рівні $47−51 млрд.

З макроекономічного погляду, цих резервів достатньо, щоб відносно стабільно завершити 2026 рік — без додаткової емісії та суттєвої девальвації гривні понад курсові показники, закладені Кабміном до держбюджету на 2026 рік.

Формально Нацбанк не розглядає бюджетний курс, як орієнтир для своєї валютної політики. Проте за умов війни повністю ігнорувати ці розрахунки регулятор також не може.

Тому головною проблемою грудня-січня, на мій погляд, стане не так зростання курсу, як посилення інфляційного тиску.

Динаміка міжнародних резервів

Щодо ринку ОВДП, за рахунок якого держава покриває значну частину бюджетного дефіциту та фінансує оборонні витрати, то завдяки надходженням міжнародної допомоги Мінфін поки що може не поспішати з підвищенням дохідності нових випусків гривневих облігацій. Навіть попри підвищення облікової ставки НБУ.

Проте, за моїми прогнозами, вже з середини грудня, а потім у січні-лютому Мінфіну все ж таки доведеться поступово підвищувати дохідність гривневих держпаперів. Зростання буде помірним — на 0,5−1,5 в.п., залежно від термінів обігу облігацій. На тлі прискорення інфляції інвестори захочуть отримувати вищу дохідність, щоб хоча б частково компенсувати знецінення грошей. І Мінфіну доведеться враховувати ці вимоги під час проведення аукціонів.

Інша ситуація з бенчмарк-ОВДП, які банки використовують у тому числі для виконання нормативів обов'язкового резервування. Тут Мінфін до останнього намагатиметься утримувати дохідність на колишньому рівні, розраховуючи на те, що банки продовжать купувати ці папери, незалежно від пропонованих ставок, оскільки вони необхідні їм для виконання вимог НБУ.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Щодо валютних ОВДП — таке збільшення буде взагалі не таким значним — максимум на 0,25% як у доларі, так і євро. Період підвищення ставок дохідності розтягнеться, за моїм прогнозом, щонайменше на перший квартал 2027 року, оскільки саме валютних коштів у Мінфіну зараз достатньо за рахунок заходу західних грошей.

НБУ. У грудні Нацбанку доведеться щодня бути присутнім на міжбанку і за рахунок своїх інтервенцій із продажу долара страхувати гривню. За моїм прогнозом, щотижня такі інтервенції перебуватимуть у межах від $1 350 млн до $1 890 млн.

Готівковий ринок. У грудні населення більше скуповуватиме валюту, ніж її продаватиме. Обсяги такого перевищення становитимуть, за моїми розрахунками, від щонайменше $40−65 млн до максимум $100−135 млн на день.

Це значні суми, але з огляду на золотовалютні резерви не нижче $47 млрд-51 млрд, такі обсяги не здатні «висадити в повітря» курс долара або євро в обмінниках, якщо НБУ продовжить проводити з банками операції з обміну наявної у них безготівкової валюти на коррахунках на готівкову валюту, з умовою закриття за рахунок цих коштів потреб громадян під час зняття валютних вкладів або валютообмінних операцій.

Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків становитиме у грудні від 20 до 30 копійок, а за євро — в межах від 20 до 70 копійок. Але залишаться і обмінники, які продовжать ставити спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро в межах до 1 гривні.

Найширший спред між курсами купівлі та продажу долара та євро буде у першій та другій декаді грудня, коли через засідання ФРС США та ЄЦБ зовнішні ринки за парою євро/долар сильно лихоманитиме.

За моїми прогнозами, тренд на контрольовану з боку Нацбанку девальвацію у грудні збережеться за будь-якого з двох вищеописаних сценаріїв розвитку подій у світі.

Щоденні обсяги міжбанку в грудні за системою Блумберг, за моїм прогнозом, перебуватимуть в межах від $340 млн до $490 млн. За наявних обсягів золотовалютних резервів у Нацбанку збережуться всі необхідні важелі для повного контролю над валютним ринком України.

Основними покупцями валюти на торгах у грудні будуть держструктури, ВПК, енергетики, імпортери енергоносіїв та ритейлери. А головними продавцями на ринку залишаться НБУ, частково аграрії, ІТ-сектор та компанії, яким дозволено торгувати на зовнішньому ринку продукцією подвійного призначення.

НБУ продовжить політику гнучкого курсоутворення з основним завданням із згладжування коливань курсу долара на міжбанку, а побічно — і курсу євро.

Рівень котирувань купівлі/продажу безготівкового долара на торгах у грудні, на мою думку, перебуватиме в межах 45,05 — 46,30 гривень за долар і, відповідно, в межах 49,15 — 51,50 гривень за євро. А на готівковому ринку цінники продажу валюти обмінниками будуть на 20−50 копійок вищими, ніж котирування міжбанку.

Ключовою проблемою грудня 2026 року та початку 2027 року буде не так девальвація гривні, як зростання інфляції.

Як диверсифікувати заощадження у грудні

Тим, хто перебуває в Україні, я радив би грошові заощадження тримати у співвідношенні:

до 45% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо, деякі облігації відомих емітентів).

(ОВДП, депозити, можливо, деякі облігації відомих емітентів). до 55% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта). При цьому в доларі близько 50% від суми валютних заощаджень, у євро — близько 45%, у швейцарських франках — до 2% і золоті — до 3%.

Тим, хто перебуває за кордоном і не планує протягом року повертатися до України, я б рекомендував грошові заощадження тримати у співвідношенні:

до 40% у національній валюті країни перебування (це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у валюті країни перебування).

(це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у валюті країни перебування). до 60% у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов'язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).

Як завжди, з огляду на напружену геополітичну та військову обстановку у світі, я зараз обов'язково переглядав би всі згадані пропорції своїх грошових заощаджень не рідше 1 разу на 1,5 місяця. І робив би відповідні коригування, залежно від ситуації, що складається на той момент.​