17 листопада 2026 року Європейська комісія оприлюднила довгостроковий демографічний прогноз. В ньому, зокрема закладено припущення, що дві третини українців під тимчасовим захистом залишаться у країнах ЄС. Найбільш цікаві моменти документу розбирав на своїй сторінці в Фейсбук економіст Олександр Костюк.

Зверніть увагу: йдеться не про соціологічне опитування і навіть не про оцінку намірів українських біженців. Це сценарне припущення, на якому Європейська комісія будує довгострокові розрахунки свого економічного майбутнього.

Тобто Європа вже включає значну частину українського людського капіталу у власні демографічні та економічні прогнози. І тут виникає принципове питання: чи розглядає Україна повернення цих людей як економічний пріоритет, чи продовжує сприймати його переважно як гуманітарну проблему?

Чому Європа зацікавлена в людях

Варто зазначити, чому Європа настільки зацікавлена у людському капіталі. За прогнозом Єврокомісії, населення ЄС досягне максимуму 453 млн осіб у 2029 році, а до 2050-го скоротиться до 445 млн. Частка населення віком 65 років і старше зросте з 22% до 29%, тоді як частка населення працездатного віку 20−64 років зменшиться з 58% до 53%.

На кожного європейця віком 65+ припадатиме вже не 2,6, а лише 1,8 особи працездатного віку. Європа старіє, і її головним дефіцитом поступово стають не фінансові ресурси, а люди, здатні створювати економічну вартість.

Ще красномовнішими є прогнози ринку праці. До 2050 року ЄС може втратити майже 12 млн зайнятих, або 6% їхньої нинішньої кількості. У Польщі, Словаччині, Литві, Румунії, Болгарії та низці інших країн скорочення зайнятості перевищить 15%.

І це навіть за умови, що участь населення віком 20−64 років у робочій силі зросте до 84%. Саме тому Єврокомісія закладає у свої розрахунки позитивну чисту міграцію на рівні 1,4 млн осіб щороку з 2030-х років. Отже, міграція для Європи — вже не просто інструмент компенсації дефіциту робочої сили. Це один із механізмів підтримання економічного зростання, пенсійної системи та конкурентоспроможності європейських економік.

Що у цьому демографічному рівнянні Україна?

Країна інвестувала у виховання та освіту мільйонів людей, економічна віддача від яких дедалі більше реалізується за її межами. І тут виникає парадокс: Україна фінансувала формування людського капіталу, а країни ЄС отримують можливість використовувати результати цих інвестицій.

Причому йдеться не лише про нинішніх працівників. Українські діти, які сьогодні навчаються у школах Польщі, Німеччини чи Чехії, через 10−15 років формуватимуть продуктивність, податкові надходження та інноваційний потенціал тих економік, у яких залишаться. Європа отримує можливість частково компенсувати власну демографічну кризу. Україна ризикує поглибити свою.

Звідси випливає найгостріше запитання: чи не стане післявоєнна відбудова України процесом, у якому фінансовий капітал надходитиме з Європи, а людський капітал продовжуватиме рухатися у протилежному напрямку?

Не тільки завершення війни: коли українці почнуть повертатися

Європейська комісія вже включила припущення про тривале перебування двох третин переміщених українців до своїх довгострокових розрахунків. Для України це не вирок, але надзвичайно серйозне попередження.

Повернення людей визначатиметься не лише завершенням війни, а насамперед співвідношенням зарплат, продуктивності, якості інституцій та можливостей для дітей. І якщо Україна не запропонує власну економічну модель повернення людського капіталу, європейська модель його утримання може виявитися значно ефективнішою.