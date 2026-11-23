Наприкінці жовтня Міжнародний валютний фонд оприлюднив технічний звіт щодо вартості енергетичних субсидій в Україні. Серед ключових пропозицій — поступове підвищення тарифів для населення на електроенергію та газ до ринкового рівня протягом наступних трьох років. У базовому сценарії це означає зростання ціни електроенергії на 141%, газу — на 104%, а тарифів на тепло — на 75% уже наступного року.

Аргументація Фонду зводиться до таких тез:

поточні «заморожені» тарифи обходяться державі в середньому в 3,7% ВВП на рік;

вартість субсидій не відображена в бюджеті, а накопичується в балансах «Нафтогазу» та «Енергоатому»;

левову частку пільгового тарифу де-факто отримують заможніші домогосподарства, які споживають більше ресурсів.

Ці спостереження слушні. Проте запропонований МВФ шлях їх розв'язання є доречним радше для країни, що живе в умовах миру, зі стабільними доходами, працюючою енергосистемою та власним газовидобутком.

Натомість Україна вже майже п'ять років протистоїть збройній агресії РФ, яка систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі, насамперед енергетичній, та об'єктах видобутку енергоресурсів. За прогнозом НБУ, економіка за підсумками 2026 року вперше за чотири роки скоротиться, тоді як податкове навантаження на громадян і без того послідовно зростає.

За таких умов радикальне підвищення тарифів ризикує не оздоровити економіку, а створити зворотний ефект: поглибити економічне падіння, спровокувати черговий виток інфляції та призвести до масового накопичення боргів за комунальні послуги.

Що пропонує МВФ

За розрахунками МВФ, протягом 2024−2026 років левова частка витрат на «заморожені» тарифи припадала на ринки електроенергії (1,8% ВВП) та газу (1,4% ВВП), тоді як на теплопостачання й «зелений» тариф припадало 0,3% та 0,2% ВВП відповідно. З липня 2022 року ціна газу для населення залишається зафіксованою на рівні 7,96 грн за кубометр. Тариф на електроенергію після серії підвищень у 2023−2024 роках становить 4,32 грн за кВт·год. За оцінками Фонду, ці показники покривають лише 49% та 41% реальної вартості постачання ресурсів.

Як перший крок МВФ пропонує у 2027 році підвищити до економічно обґрунтованого рівня тарифи на тепло. Тарифи на світло та газ пропонується підвищувати за схемою 20/60/20: у перший рік — на 20%, у другий — на 60%, у третій — знову на 20%. Фонд обґрунтовує такий графік потребою дати уряду час на налаштування системи соціального захисту.

У зв'язку з цим МВФ розглядає два можливі сценарії розвитку подій:

Сценарій, А (базовий). На третій рік підвищення ціна електроенергії сягне 9,7 грн за кВт·год, а газу — 22 грн за кубометр. Це забезпечить валову економію бюджету на рівні 3,2% ВВП.

Сценарій Б (оптимістичний). Він виходить із підвищення ефективності самого енергосектору. Ціни зростуть помірніше — до 6 грн за кВт·год (+52%) та 17,2 грн за кубометр (+60%), що заощадить бюджету близько 1,5% ВВП.

Частина рекомендацій заперечень не викликає. Відображення вартості субсидій у бюджеті зробить фіскальну політику прозорішою, а переведення підтримки державних підприємств на прямі бюджетні дотації зменшить перехресні борги в енергосистемі. Слушним є й спостереження, що однакові ціни на електроенергію для найзаможніших і найбідніших громадян є невиправданими.

Вразливості розрахунків МВФ

Проте подібні пропозиції можливі лише поза контекстом війни. Щоб це довести, варто детальніше розглянути розрахунки МВФ.

Перша вразливість стосується даних, на яких побудовано оцінки. Зокрема, споживання домогосподарств оцінено на основі обстеження умов життя 2021 року. Воно не враховує масової міграції населення до Європи, внутрішнього переміщення, руйнування житла та змін у структурі доходів після 2022 року. Автори звіту самі називають свої розрахунки орієнтовними й пропонують переглянути їх, коли з'являться дані за 2026 рік. Отже, ми маємо справу з гіпотезами.

Навіть за даними 2021 року витрати домогосподарств на енергію були доволі відчутними: у середньому вони становили близько 15% усіх витрат українських родин, а для найбідніших верств населення — 22%. Водночас експерти МВФ у звіті самі визнають, що рівень бідності в Україні істотно зріс після 2022 року і нині сягає близько 30% населення.

Друга вразливість стосується механізму компенсацій для вразливих категорій громадян. Фонд розраховує на автоматичне зростання житлових субсидій і пільг слідом за тарифами, однак вартість цього зростання не оцінена, а економію бюджету наведено лише у валовому вираженні. Цілком імовірно, що після підвищення тарифів на субсидії претендуватиме значно більша частка населення, ніж наразі.

Ще одним із хибних аргументів на користь підвищення тарифів для населення є порівняння з країнами Європи. За даними звіту, українці платять за електроенергію близько 0,08 євро за кВт·год проти 0,17 євро в середньому в Європі, а за газ — 5,1 євро за млн БТО проти 27,4 євро. У номінальному вимірі тарифи справді нижчі вдвічі та вп'ятеро відповідно.

Проте таке зіставлення ігнорує колосальний розрив у доходах населення. У 2025 році ВВП на душу населення в країнах ЄС становив близько 41 тис. євро. Натомість ВВП України, за оцінками самого МВФ, сягнув приблизно 9 трлн грн (близько 190 млрд євро), що в перерахунку на чисельність жителів підконтрольних територій (близько 30 млн) дає лише близько 6 тис. євро на особу.

Уже нині кіловат-година для українського домогосподарства відносно доходу у 3,2 раза дорожча, ніж для середньостатистичного європейського. Після реалізації сценарію, А ціна електроенергії в Україні сягне приблизно 0,19 євро за кВт·год і перевищить середньоєвропейський показник за поточним валютним курсом. Навіть м'якший сценарій Б із ціною близько 0,12 євро за кВт·год означатиме навантаження вище за середньоєвропейське у співвідношенні з ВВП на душу населення.

З газом розрив менший, але тенденція та сама. Навантаження газових тарифів на українське домогосподарство вже нині в 1,3 раза за співвідношенням ВВП перевищує середньоєвропейське.

Досвід держав — членів ЄС і Великої Британії

У 2026 році енергетичні ринки Європи зазнали цінового шоку, пов'язаного з військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану. Більшість європейських урядів відреагували не перекладанням зростання цін на споживачів, а, навпаки, додатковою їх підтримкою.

Наприклад, Кіпр знизив ПДВ на електроенергію для домогосподарств до 5%, що разом з іншими заходами становить 0,55% ВВП. Іспанія знизила ПДВ на електроенергію та пальне з 21% до 10% і запровадила доплати вразливим домогосподарствам на опалення (0,28% ВВП). Греція на постійній основі підвищила допомогу пенсіонерам із низькими доходами та здійснила разові виплати малозабезпеченим родинам (0,32% ВВП). Нідерланди спрямували 195 млн євро до енергетичного фонду допомоги.

Найсвіжіший приклад — Велика Британія. 28 жовтня канцлер Казначейства Дж. Гілі представив у Палаті громад перший державний бюджет уряду прем'єр-міністра Е. Бернема на 2027 рік. Основними пріоритетами визначено підтримку населення та бізнесу. Зокрема, передбачено виплату 100 фунтів стерлінгів для 20 млн домогосподарств на покриття витрат на енергоносії; загальна вартість пакета становить 2,6 млрд фунтів, або близько 0,09% ВВП. Нульову ставку ПДВ на електроенергію для населення продовжено до липня 2027 року, фіксовану абонплату за газ скасовано. Джерелом фінансування визначено підвищення податків для банків і грального бізнесу.

Чи зможуть українці платити більше?

Тарифну політику не можна розглядати окремо від фіскальної. За останні два роки податкове навантаження на громадян України послідовно зростало. З грудня 2024 року ставку військового збору з доходів фізичних осіб було підвищено з 1,5% до 5%; з 2025 року його сплачують і фізичні особи — підприємці.

У межах нової програми МВФ обсягом $8,1 млрд уряд узяв зобов'язання запровадити ПДВ для ФОП із певним річним обігом і зберегти військовий збір після завершення війни. У наступному, 2027 році уряд планує підвищення базової ставки ПДВ з 20% до 21%, чергове збільшення акцизу на пальне, оподаткування доходів із цифрових платформ і міжнародних посилок. Кінцевим платником за більшістю цих заходів стануть ті самі домогосподарства, яким МВФ пропонує ще й підвищити тарифи.

Паралельно погіршується макроекономічна динаміка. У першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6%, у другому зріс на 0,4%, у третьому, за оцінкою НБУ, знову зменшився на 0,5%. 29 жовтня Нацбанк переглянув прогноз на 2026 рік зі зростання на 1,8% на падіння на 0,4%, оцінивши внесок атак РФ у −1,9% ВВП. Уряд оцінює збитки від ударів у 8 млрд дол. США й очікує їх зростання до $10 млрд до кінця року. За дев'ять місяців державний бюджет недоотримав 50 млрд грн запланованих доходів, з яких 32 млрд грн — у серпні та вересні.

За таких умов прискорене підвищення тарифів матиме ефект, подібний до запровадження ще одного податку на споживання, але з регресивним розподілом: частка витрат на енергію найвища саме в бюджетах найбідніших домогосподарств. Найімовірнішим результатом стане зростання заборгованості населення за електроенергію та газ, що тільки погіршить фінансовий стан обленерго та теплопостачальних підприємств.

Де шукати гроші?

Повна реалізація сценарію, А дасть державі близько 3,2% ВВП, або приблизно 330 млрд грн на рік, без урахування витрат на компенсації. Для порівняння: за оцінкою Інституту соціально-економічної трансформації, CASE Україна та Економічної експертної платформи, втрати бюджету від схем ухилення від оподаткування становлять 500−600 млрд грн на рік. Структура цих втрат добре відома. Найбільша стаття — заробітні плати «в конвертах» і неоформлена зайнятість (140−280 млрд грн). Далі йдуть контрабанда та «сірий» імпорт (120−185 млрд грн) і нелегальний обіг підакцизних товарів (39−43 млрд грн).

Звідси випливає інший порядок пріоритетів. Першим має стати перезавантаження Державної митної та Державної податкової служб. Їхню ефективність варто оцінювати за скороченням податкового й митного розриву, а не за виконанням плану надходжень. Для митниці ключовими є автоматичний обмін даними з митницями сусідніх країн ЄС і зіставлення задекларованої митної вартості з даними країни відправлення.

Скорочення втрат від «сірого» імпорту хоча б наполовину дасть бюджету більше, ніж перший рік тарифної реформи. Другим пріоритетом є електронне відстеження підакцизних товарів від виробника чи кордону до роздрібної торгівлі та закриття каналів, якими продукція duty free і «на експорт» потрапляє на внутрішній ринок. Державній податковій службі в межах реформування так само потрібен перехід від масових перевірок до аналітики даних і відбору перевірок за ризиками.

Якщо ж перегляд тарифів неминучий, він має бути диференційованим. Соціальна норма споживання може оплачуватися за чинною ціною, обсяги понад неї — за ринковою. Така модель зменшує субсидування заможних домогосподарств із високим споживанням, на яке вказує МВФ, і водночас захищає малозабезпечені групи. Графік підвищення доцільно прив'язати не до календарних дат, а до умов: припинення бойових дій, зростання реальних доходів населення і готовності системи соціальних субсидій. Саме цю позицію уряду доцільно обстоювати в переговорах із Фондом.

Окреме питання — відповідальність держави-агресора. Значна частина «собівартості», яку МВФ пропонує перекласти на українські домогосподарства, прямо спричинена російськими ударами: втратою генерувальних потужностей, імпортом електроенергії й газу, витратами на відновлення мереж і газовидобутку. Тому позиція України на переговорах із Фондом має спиратися на принцип: витрати на відновлення енергетики мають насамперед покриватися компенсаціями за рахунок РФ, а не тарифами для населення.

Висновки

Таким чином, рекомендації МВФ щодо енергетичних тарифів ґрунтуються на підходах, розрахованих на країни, де бюджетний дисбаланс став наслідком популістських рішень мирного часу. В Україні низькі тарифи зберігаються як захід воєнного часу, і обставини, що його зумовили, не зникли: енергетична інфраструктура й надалі залишається об'єктом ударів РФ.

За таких умов тарифна політика стає не лише фіскальним, а й безпековим питанням. Здатність домогосподарств пережити зиму, зберегти зайнятість і не виїхати з країни безпосередньо впливає на стійкість держави й економіки. Прискорене підвищення тарифів створює ризики зубожіння, прискорення інфляції та нового накопичення боргів в енергетиці, а запланований фіскальний ефект за таких умов може взагалі не реалізуватися.

Досвід європейських держав показує, що під час енергетичного шоку уряди насамперед захищають домогосподарства, а джерела фінансування шукають у секторах із вищою платоспроможністю. Для України питання не в тому, чи потрібна реформа енергетичного ринку, а в її послідовності. Спершу слід забезпечити фіскальну дисципліну та продовжити детінізацію економіки, зробити прозорими розрахунки в енергетичному секторі й запустити механізм компенсацій за рахунок агресора. Лише після цього можна переходити до поступового наближення тарифів до ринкового рівня.