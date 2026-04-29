В Дії ОВДП вже з комісією: чи можна їх ще десь купити не переплачуючи

Довгий час військові облігації позиціонувались як спосіб підтримати державу за важких умов. Водночас зараз більшість вже починає їх сприймати як звичайний інвестиційний інструмент. Та й саме «військові» вже майже загубилось, для більшості вони просто ОВДП. За цих умов і банки та брокери починають більше на них заробляти та частіше встановлюють комісії. Як за цих умов змінюється реальна дохідність цінних паперів розбирався «Мінфін».

Дія стала платною

В середині квітня Укргазбанк змінив свої комісії при проведенні операцій у застосунку Дія. Зокрема це стосується сплати податків, оплати штрафів, а також купівлі державних облігацій. Комісія за придбання держоблігацій встановлена в 0,2% від суми операції, хоча раніше її не було.

Тут може виникнути плутанина, а тому відразу пояснимо за що саме встановлено комісію. У Дії можна купувати ОВДП у 6 банків та брокерів —ICU, Кінто, Сенс Банк, Універ,БТС Брокер та, власне, Укргазбанку. Тому прочитавши повідомлення про нову комісію можна вирішити, що вона стосуватиметься лише цінних паперів, які інвестори купуватимуть через Дію в Укргазу. Але насправді це не так.

Справа втому, що Укргаз — це платіжний партнер застосунку і транзакції в Дії відбуваються сема через цей банк. Відповідно, і комісія запроваджується за проведення транзакції — а у якого брокера в Дії ви купуватимете цінні папери чи карткою якого банку розраховуватиметеся не має значення.

«Комісія 0,2% — це не прибуток банку, а собівартість транзакції. Раніше ми оплачували її за власний рахунок, але як державний банк вважаємо, що ці кошти мають працювати на державу», — пояснюють в банку.

Як відзначає економіст Борис Кушнірук, механізм інвестицій громадян в держпапери максимально простий, зокрема, завдяки цифровим сервісам. «Але за цією простотою стоїть складна інфраструктура, яку забезпечують банки. У цьому випадку ключову роль відіграє Укргазбанк як платіжний партнер, через інфраструктуру якого проходять операції в Дії», — наголошує він.

Як запевняє Кушнірук, у цій моделі банк не заробляє на самій купівлі ОВДП через Дію. Натомість комісія — це фактично вартість проведення транзакції. Вона включає обробку платежу, підтримку інфраструктури, а також роботу міжнародних платіжних систем (таких як Visa та Mastercard), через які проходить значна частина операцій.

Водночас окрім цієї комісії за транзакцію, власну плату за продаж цінних паперів в Дії брокери не встановлюють.

Комісії річ звична

Поява додаткової плати за придбання ОВДП в Дії може підштовхнути інвесторів до пошуку альтернативних джерел купівлі облігацій. А це можна зробити як у банків, так і у брокерських компаній. Водночас вони теж часто мають власні комісії.

Наприклад, як пояснив «Мінфіну» керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко, у Дії його компанія комісій за облігації не встановлює, але якщо купувати їх у веб-застосунку самого брокера, комісія становитиме 0,1% від суми угоди. Для угод, оформлених поза застосунком через менеджера, комісія також складає 0,1%, але не менше 500 грн.

«У брокера є витрати на проведення угод з ОВДП, і вони формуються з кількох ключових складових. Зокрема, це операційні витрати (супровід клієнтів, робота трейд-десків, тощо); витрати на біржову інфраструктуру, включаючи комісії самих бірж; на ІТ-інфраструктуру, підтримку та розвиток цифрових сервісів. У підсумку сукупність цих витрат формує економіку операцій, яка враховується при встановленні тарифів для клієнтів», — пояснює Сергій Гончаренко.

Комісія від 0,05% до 0,1% від вартості придбаних на вторинному ринку ОВДП встановлена у Агропросперіс Банку, розповів його фінансовий директор Олександр Штефан.

«Собівартість операцій з придбання ОВДП складається в основному з витрат на укладання біржових угод та додаткових витрат розрахункового центру. Водночас Агропросперіс Банк має власний портфель ОВДП обсягом близько 400 млн грн, що дає змогу забезпечувати клієнтам індивідуальні умови та кращі ціни», — розповів Олександр Штефан.

Більш відчутними комісії стають, якщо продавець стягує мінімальну суму незалежно від вартості придбаних облігацій. Наприклад, в Dragon Capital комісія становить 0,1% від суми, але не менше 200 і не більше 2500 грн.

В Скай Банку комісія за операції купівлі чи продажу облігацій на вторинному ринку для фізичних осіб-депонентів установи становить 0,1%, але не менш 500 грн. Для клієнтів інших депозитарних установ мінімальна комісія становитиме 1500 грн.

Немає комісії за придбання облігацій, але потрібно заплатити 300 грн. за відкриття рахунку в цінних паперах для фізичних осіб та 500 грн для юридичних у Радабанку, розповів «Мінфіну» начальник департаменту установи по роботі на міжнародних ринках Сергій Гнезділов.

Зрозуміло, що за умов комісії навіть в 200 грн за операцію купувати одну облігацію приблизно за 1 тис. грн немає сенсу — витрати перевищать нараховані за рік відсотки. Тому очевидно що такі установи орієнтуються на значні інвестиції, тоді витрати клієнтів розмиваються.

Разом з тим все ще можна знайти брокерів та банки, які не встановлюють жодних комісій за придбання військових облігацій онлайн у своїх сервісах. Це, зокрема, ICU, Кінто, Приватбанк, Сенс Банк та monobank. Символічну комісію в 1 грн за операцію встановив також Універ.

Чи відрізняється дохідність

На ринку представлені різні випуски державних облігацій з різним строком погашення і, відповідно, різною дохідністю та вартістю. Для того, щоб порівняти чи відрізняється у різних продавців дохідність за облігаціями «Мінфін» вибрав навмання один із цінних паперів.

Обрали ми облігацію UA4000237804, в Дії вона називається Алчевськ. Строк погашення — березень 2028 року.

Як виявилося, значної розбіжності за її дохідністю у різних продавців немає. БТС Брокер пропонує її в Дії взяти з дохідністю 16,07%. У власному сервісі ICU ОВДП можна купити під 16,15%. А в Кінто, Приваті, ПУМБі, Сенсі, Украгазбанкку та Універі її пропонують з однаковою дохідністю — 16,1%. Тобто різниця в заробітках є, але навряд чи її можна назвати відчутною.

На чому заробляють брокери без комісії

Якщо брокер не встановлює комісії за продаж облігацій, це не означає що він не має витрат. Як пояснює керівник брокерського підрозділу інвестгрупи ICU Андрій Величко, собівартість для брокера формується з витрат на:

управління позицією та ризиком (утримання паперів на балансі)

ліквідність і ціноутворення;

оплату роботи фахівців, які супроводжують операції;

ІТ-інфраструктуру, автоматизацію процесів;

забезпечення цифрової безпеки.

Ключове джерело доходів для брокерів це спред або ж різниця між ціною купівлі і продажу цінних паперів. Приміром, у Приватбанку ви можете купити вже згадану облігацію UA4000237804 з дохідністю 16,1% річних, а якщо ви її захочете повернути банку, він її викупить за умов дохідності паперу 17,25%. В ICU ці ставки становлять 16,15% і 17,2%. Різниця дохідності — це фактично заробіток банку чи брокера.

Звісно, зрозуміти різницю ціни вимірюючи її у дохідності складно, тому погляньмо на неї в гривні. У ICU купити цю облігацію можна за 1048,22 грн, а продати брокеру вже за 1032,55 грн. Тобто якщо ви купите і відразу продасте ОВДП — компанія на кожному папері заробить 15,67 грн. Або ж близько 1,5% від інвестицій. В інших брокерів спреди можуть відрізнятися, але принцип той самий.

Як нові комісії змінять дохідність

Якщо купуючи облігації з погашенням через рік ви просто віднімете комісію від дохідності, то результат буде близьким до істини. Насправді формула дещо складніша: суму отриману після погашення паперів ділимо на суму інвестицій включаючи комісію і від результату віднімаємо 1. Наприклад, за умов ставки 16,1%, комісії 0,2% і інвестицій на рік реальна ставка буде 15,87%. Якщо купувати папери з погашенням більше ніж через рік — втрати через комісію дещо знизяться, якщо менше року — зростатимуть. Але в будь-якому разі цифри не надто відрізнятимуться від дохідності, яка була б без комісії.

Попри додаткові витрати ОВДП все одно залишаються відчутно вигіднішими ніж депозити, за якими найщедріші банки пропонують 16,75%, але з отриманої суми стягуються податки 18% ПДФО та 5% військового збору. А тому реальна ставка за депозитами зжується майже на чверть.

Тому можна очікувати, що інвестиції громадян в держпапери продовжуватимуть зростати. Звісно, якщо інші банки та брокери не вирішать, що настав час і їм збільшити свої заробітки на інвесторах.