Декларація про доходи-2023: як розпрощатися з податковою, а кого вона не «відпустить»

Збройна агресія змусила мільйони українців виїхати за кордон. Значна кількість наших громадян інвестує, або відкриває бізнес в інших країнах та розширює географію своєї діяльності, залишаючись в Україні. Такі громадяни мають вирішити питання: в якій державі необхідно декларувати отримані в 2023 році доходи та сплачувати з них податки, за якими ставками та в якому порядку. Про це «Мінфіну» розповів керуючий партнер KAC Group Володимир Гаркуша.

Податковим кодексом України визначено, що фізична особа є резидентом України, якщо:

має місце проживання в Україні, або тимчасове місце проживання також в іноземній державі;

якщо особа має місце постійного проживання в іноземній державі але має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. Якщо неможливо визначити центр життєвих інтересів, особа вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів протягом податкового року.

якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи використовуючи попередні правила, вона вважається резидентом, якщо є громадянином України.

Аналогічні визначення податкового резидентства є в більшості держав. Можливі ситуації, коли дві держави одночасно вважатимуть особу своїм резидентом і претендуватимуть на оподаткування її доходів. В таких випадках діють положення Міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, які підписані Україною з іншими державами. Вони мають пріоритет перед нормами локального законодавства країн-учасниць.

В Україні не існує офіційної процедури втрати чи скасування статусу податкового резидента. Коли особа втрачає громадянство України, то вона фактично втрачає статус податкового резидента.

Якщо особа отримала Свідоцтво на по постійне проживання за кордоном, то про факт зміни податкового резидентства свідчать:

зняття з реєстрації місця проживання в Україні і наступне перебування в Україні менше 183 днів протягом податкового року;

наявність закордонних активів: власного житла, бізнесу, підтверджених інвестицій і банківських рахунків в іншій державі;

присвоєння податкового номеру, сплата податків в іншій державі;

наявність медичної страховки; сплата комунальних та інших платежів за новим місцем проживання, що підтверджує зміну економічних та життєвих інтересів;

рішення суду про втрату статусу податкового резидента.

Слід пам’ятати, що податкові органи України вважають резидентами усіх українців, які при виїзді за кордон не подали останню податкову Декларацію та не отримали довідку про відсутність зобов’язань перед бюджетом. Така Декларація має подаватися не пізніше, ніж за 60 календарних днів, що передують виїзду за кордон на постійне місце проживання (ПМП).

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Хто зобов’язаний декларувати в Україні доходи незалежно від місця перебування

фізичні особи — контролери іноземних компаній (КІК), які подають перший звіт про КІК у 2023 році;

резиденти, незалежно від місця їх перебування, які здійснювали операції з українськими інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами) та отримували дивіденди;

резиденти, що отримали доходи з іноземних джерел (заробітна плата, винагорода за цивільно-правовими договорами тощо), у тому числі громадяни, які отримали допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів, а також дивіденди від іноземних компаній;

резиденти, незалежно від місця їх перебування, що отримали доходи від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, якщо наймач є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, а також від операцій з відчуження майна.

На деякі моменти, про всяк випадок, податкова звернула особливу увагу. Наприклад в Роз’яснені ДПСУ від 12.05.2023 року «Щодо оподаткування доходів фізичних осіб — резидентів, отриманих з джерел за межами України» чітко вказано, що дохід, отриманий фізичною особою — резидентом з джерел за межами України, включається до загального річного оподатковуваного доходу як іноземний дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

Щодо ставок податків на доходи фізичних осіб (в т.ч. із джерел за межами України) варто прийняти до уваги Закон N 8401, що набув чинності з 1 серпня 2023 року. Цим Законом передбачено скасування єдиного податку 2% для ФОПів і повернення до ставки в 5%.

Але українські ставки податків, включно з базовою ставкою в 18%, не йдуть в порівняння з, наприклад, чеською в 23%, куди виїхало півмільйона українців, або польською — 36%, де українських громадян біля півтора мільйона. А оподаткування в Іспанії (зареєстровано понад 150.000 українських вимушених переселенців) є на рівні 54%. Крім того, іспанське законодавство передбачає оподаткування доходів осіб, що отримали місцеве податкове резидентство, незалежно від місця їх отримання. Тобто, включно з доходами, джерелом походження яких є Україна.

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Чому це важливо

Реальна практика свідчить про деяке інфантильне ставлення наших громадян, які отримали право на тимчасове перебування (ПТП) й місцеву податкову реєстрацію за кордоном, до оподаткування як на поточний момент, так і на перспективу. Справа в тім, що Україна в 2023 році імплементувала в законодавство необхідні міжнародні норми стосовно автоматичного обміну фінансовою і податковою інформацією — CRS.

Тобто в осяжній перспективі податкові органи України будуть автоматично отримувати, наприклад, інформацію з банківських рахунків громадян України в закордонних банках з усіма відповідними наслідками. Слід розуміти, що закордонний банк, в процесі проходження клієнтом процедур комплайєнсу і due diligence, вимагає від клієнта надання повної особистої інформації, включно з українським паспортом, ІПН (індивідуальний податковий номер) та поясненням джерел походження коштів.

І місцева податкова реєстрація не завжди вирішує питання. За внутрішніми правилами фінансового моніторингу банк здебільшого надсилає інформацію як в місцеві податкові органи, так і в українські. Особливо якщо клієнт банку має активи в Україні, або отримує доходи, джерелом походження яких є також Україна.

Отже, громадянам України, що мають ПТП за кордоном й отримують доходи як із закордонних, так і українських джерел, варто серйозно поставитись до перспектив подання декларацій у 2023 незалежно від місця їх перебування.

Основні два акценти:

перший — вони є громадянами України незалежно від місця знаходження, другий — ігнорування реалій існуючого законодавства призведе до суттєвих штрафних санкцій.

Що варто зробити вже зараз

Систематизувати й проаналізувати суттєву інформацію і документи, які мають значення для визначення податкового резидентства громадянина України з урахуванням існуючого законодавства.

Особливо звернути увагу на оподаткування власних доходів в контексті відповідної Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною і країною свого місцеперебування.

В залежності від специфіки отримуваних доходів, визначитись з прийнятною ставкою податків й процедурами їх стягнення в різних країнах. Самостійно, або із залученням спеціалістів, скласти індивідуальний план декларування отриманих доходів в Україні, або в країні свого проживання задля уникнення «множинного податкового резидентства».

У випадку прийняття відповідного зваженого рішення, провести процедуру зміни податкового резидентства в законний спосіб.