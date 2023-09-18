Топ-акції тижня: які компанії зростали, а які опинились у лузерах

Минулий тиждень був досить суперечливим для інвесторів, від найбільш очікуваного IPO розробника мікросхем — компанії Arm до рекордів державного боргу США, бойкоту профспілки працівників «великої трійки» та найбільшої експірації опціонів за всю історію. Про всі ці події минулого тижня розповів «Мінфіну» інвестиційний експерт Микита Гуппал.

Зростання акцій Arm Holdings після успішного IPO

Акції компанії Arm Holdings, яка займається розробкою мікросхем і контролюється SoftBank, зросли майже на 25% у перший день торгів після продажу акцій за ціною $51 за штуку під час первинного публічного розміщення. На момент відкриття ринку вартість Arm оцінювалася майже в $60 млрд. Компанія продала приблизно 95,5 млн акцій.

SoftBank, яка придбала компанію у 2016 році, зараз контролює близько 90% акцій. Головний фінансовий директор компанії, Джейсон Чайлд, в інтерв'ю CNBC зазначив, що компанія зосереджена на зростанні роялті та наданні своїм клієнтам продуктів, які коштують менше і роблять більше.

Багато роялті Arm отримано з продуктів, які випустили декілька десятиліть тому. Приблизно половина роялті компанії, яка становила $1,68 млрд у 2022 році, походить від продуктів, які випустили між 1990 та 2012 роками.

Значна частина аналітиків на Уолл-стріт зазначає про завищену оцінку у порівнянні з реальною вартістю компанії, особливо враховуючи можливу рецесію та як наслідок спад котирувань акцій технологічних компаній.

Інфляція та борги: ризики для американської економіки на горизонті

На макрорівні ситуація залишається не досить оптимістичною. Інфляція в США у серпні зросла до 3,7%, що на 0,1% вище за прогнозовані показники. Це може свідчити про збільшення економічного тиску. Однак фондовий ринок залишається оптимістичним, адже ігнорує весь негатив та очікує рішення Федеральної резервної системи щодо паузи у підвищенні ставок вже цього тижня.

Іншою важливою темою є фінансова стабільність громадян США. За даними Федерального резервного банку Нью-Йорка, виплати процентів по особистих боргах в США досягли 500 мільярдів доларів лише за серпень. Це на 80% більше, ніж у 2021 році. Ці дані підкреслюють зростаючий тиск на американських споживачів та можливі ризики для економіки країни в цілому.

Нові проблеми компаній через страйки та судові позови

Дані про те, що у громадян не вистачає коштів підтверджує наступна новина: «Профспілка United Auto Workers (UAW) розпочав страйк на підприємствах автовиробників General Motors, Ford та Stellantis». Це перший випадок в історії, коли страйк одночасно торкається всіх трьох гігантів.

Згідно з даними, близько 13 000 членів UAW припинили роботу на заводах цих компаній. Основні вимоги профспілки включають підвищення зарплат, поліпшення умов пенсійного забезпечення та інші соціальні пільги. Генеральний директор Ford, Джим Фарлі, зазначив, що вимога профспілки про збільшення зарплат на 40% може загрожувати стабільності компанії та в результаті призвести до банкрутства. Тож будемо спостерігати за розвитком подій, адже погодження на умови тих, хто протестує, зумовить як наслідок підвищення інфляції з чим так сильно бореться американський уряд.

Водночас Каліфорнія вирішила взяти на себе роль захисника клімату та подала в суд на п'ять великих нафтових компаній: Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips та Chevron. Штат звинувачує їх у спричиненні кліматичної кризи та вимагає створення спеціального фонду для компенсації збитків. Це може негативно вплинути на котирування цих компаній.

Також варто звернути увагу на те, що у п’ятницю пройшла найбільша за всю історію експірація опціонів — на $3.4 трлн. Ця подія викликала підвищену волатильність як у четвер, так і в день експірації.

Новини глобальних ринків: проблеми в китайській економіці наростають

У серпні з Китаю вивели активи на суму $14,9 млрд. Це відображає зниження довіри інвесторів до китайської економіки, і змушує їх звертатися до інших ринків, таких як Індія. Разом з тим китайські рітейл-інвестори не дуже поспішають нести кошти на фондовий ринок. Також варто не забувати щодо тиску Євросоюзу на китайський автопром, що може перерости у нові податки для найбільшого експортера електрокарів у світі. Це своєю чергою суттєво вплине на маржинальність цих компаній та може перерости у нову торгівельну війну.

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Найбільші зростання та падіння «гігантів» минулого тижня

Tesla, Inc. (TSLA) +9.22%

11 вересня Tesla отримала підвищення рейтингу та збільшення цільової ціни на 60% на основі розрахунків, що її суперкомп'ютер Full-Self Driving (FSD) може збільшити вартість гіганта електромобілів на пів трильйона доларів.

Аналітик Morgan Stanley Адам Джонас підвищив рейтинг акцій TSLA до «overweight» і підняв свою цільову ціну до 400. Він також написав, що акції Tesla є «топовим вибором» Morgan Stanley. Ілон Маск стверджує, що майже вся довгострокова вартість Tesla буде від ШІ та роботів, як транспортних, так і гуманоїдних. Ця заява прозвучала на X (раніше Twitter) 11 вересня.

Однак відомий інвестор Jeremy Grantham висловлює побоювання щодо майбутнього ринку акцій. Він звертає увагу на потенційні ризики, пов'язані з ростом цін на нерухомість та інші активи. Особливо його турбує ситуація навколо акцій Tesla, які, на його думку, можуть стати «спусковим механізмом» для майбутнього краху.

Qualcomm, Inc. (QCOM) +6.56%

Apple оголосила про нову угоду з Qualcomm щодо поставки чіпів. Qualcomm забезпечить свої системи Snapdragon 5G Modem‑RF для майбутніх смартфонів Apple, які вийдуть у період з 2024 по 2026 роки.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Незважаючи на попередні спроби виробництва власних чіпів, Apple підтвердила свою потребу у співпраці з Qualcomm. Хоча Apple придбала бізнес модемних чіпів Intel у 2019 році, її власна технологія ще не готова до масового використання. Ця угода є другою послідовною угодою між Apple та Qualcomm і має схожу структуру з попередньою угодою.

Moderna, Inc. (MRNA) +6.48%

Акції Moderna зросли після публікації позитивних результатів випробувань їх вакцини проти грипу на основі mRNA. Цей крок є частиною стратегії Moderna після пандемії COVID-19, яка передбачає розширення сфери персоналізованої медичної допомоги.

Фінансовий директор компанії, Джеймс Мок, поділився планами щодо розробки нових вакцин проти COVID, RSV та грипу на поточний сезон. Крім того, компанія активно працює над комбінованою вакциною проти RSV, грипу та COVID.

Rtx Corp (RTX) -10.12%

Акції RTX впали на понад 7% у понеділок та загалом на понад 10% за тиждень після заяви компанії про очікуване зниження прибутку на суму до $3,5 млрд через відкликання продукції (сотень реактивних двигунів Pratt & Whitney) протягом наступних кількох років.

RTX планує вивести на перевірку від 600 до 700 двигунів Pratt протягом наступних трьох років через проблему, яка пов'язана з порошковим металом, який використовувався для виготовлення деяких деталей. Більшість цих двигунів перевірять вже цього року та на початку 2024 року.

Також на подальше падіння могли вплинути новини з Китаю про санкції на найбільших виробників озброєння в США, які поставляють зброю на Тайвань.

Netflix Inc (NFLX) -10.51%

Фінансовий директор Netflix, Спенсер Нойман, дав прогноз щодо операційної маржі у діапазоні 18−20%, що нижче консенсусного прогнозу у 22,1%. Він також зазначив, що створення рекламного бізнесу з нуля є не простою задачею.

Netflix запустив тариф з рекламною підтримкою, і значна частина користувачів почала переходити на цей тариф. Однак, за словами Ноймана, рекламний бізнес поки що не приносить значущого доходу, що стало ще однією причиною падіння ціни акцій.

Adobe Inc. (ADBE) -7.03%

Відомий піонер у світі PDF, нещодавно придбала онлайн-платформу дизайну Figma за вражаючі $20 мільярдів. Ця угода стала причиною великого незадоволення на Wall Street.

Ціна угоди у 20 разів перевищує очікувані продажі Figma цього року. Аналітики з Wells Fargo та Edward Jones знизили рейтинг акцій Adobe. Зростання продажів Adobe у цьому році знизилося до 12%. Хоча придбання Figma може підвищити темпи зростання Adobe, а висока вартість угоди може негативно вплинути на прибутковість.

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Що очікувати цього тижня

У середу (20 вересня) чекаємо на протоколи ФРС та рішення щодо відсоткової ставки. Попри трохи вищі за очікування показники інфляції та досі сильний ринок праці інвестори з ймовірністю 99% (за даними CME FedWatch Tool) передбачають паузу у підвищенні ставок. Сильної волатильності на ринку бути не повинно, оскільки це рішення вже закладене у ціни.

У четвер (21 вересня) вийдуть дані по заявках з безробіття, очікується їх збільшення на 5000. Це один з індикаторів ринку праці, і щоб це підвищення ставок стало останнім, заявки повинні збільшуватися значними темпами, що буде вказувати на охолодження в цьому сегменті, і в результаті сповільнення інфляції.

У п’ятницю (22 вересня) опублікують дані по ситуації в секторі послуг S&P Global Services PMI, що дасть нам розуміння про сповільнення або зростання цього сегменту, який має вплив на загальну економіку в США.