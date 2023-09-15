Акції техногігантів у зоні ризику: на які акції звернути увагу у ІІ половині 2023 року

У 2023 р. інвесторам доводиться вибирати акції в умовах невизначеності. Лектор «Біржового університету» Руслан Демус, спрогнозував, які акції будуть перспективними у другій половині року та чи варто купувати акції Disney.

Фондовий ринок США: інфляція знову у центрі уваги

З січня по червень 2023 року включно фондовий ринок США зріс на 15%. На початку 2-ої половини року зростання пригальмувалось, перш за все, через:

зниження кредитного рейтингу США з ААА до АА+, а також, перегляд рейтингів низки американських банків;

переважна більшість компаній, що входять в S&P500, показали порівняно сильні фінансові результати. Проте, оскільки нових тригерів, які б стимулювали зростання не було, інвестори перейшли до фіксації прибутків;

знову відновлюються інфляційні ризики та ймовірність чергового підвищення ставки рефінансування.

У червні 2022 року індекс споживчих цін (CPI) сягнув 40-річного максимуму (9,1%), після чого знижувався 12 місяців поспіль до рівня 3%. У липні та серпні 2023 року динаміка CPI прискорилася до 3,2% та 3,7% р/р, відповідно.

Джерело: Tradingeconomics. com

Проінфляційним фактором є висока ділова активність, зокрема, сильні дані роздрібних продажів, промислового виробництва та ринку праці. На цьому фоні ФРС США заявила про готовність відновити процес підвищення ставки рефінансування, якщо цього вимагатиме ситуація. Найближче засідання ФРС відбудеться 20 вересня 2023 р.

З точки зору технічного аналізу на графіку S&P500 відбувся відбій від рівня опору 4 600 п. Таким чином, якщо індексу не вдасться закріпитися вище, можлива корекція у напрямку позначки 4 200 п.

У такому випадку, серед лідерів зниження першими можуть опинитися акції компаній технологічного сектору, дискреційних споживчих товарів та нерухомості. Отже, у середньостроковій перспективі є сенс зосередитися на інших секторах.

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Акції Disney готові відновити зростання?

The Walt Disney Company (DIS) — відомий американський медіа- та розважальний конгломерат зі штаб-квартирою у Каліфорнії. На момент написання статті, ринкова капіталізація компанії становить $152 млрд. Акції Disney (DIS) торгуються на своїх 9-річних історичних мінімумах, на відмітці $83. Це на 60% нижче максимальних значень, які зафіксували в березні у 2021 році.

Сьогодні компанія зіштовхується зі скороченням кількості глядачів традиційного телебачення, що негативно впливає на виручку. На цей напрямок припадає понад 30% загальної виручки та понад 70% операційного прибутку. Водночас Disney все ж почуває себе краще, ніж конкуренти: за підсумками 2022 фінансового року вона стала єдиною компанією, яка змогла показати зростання виручки телевізійного підрозділу. Це сталося завдяки збільшенню платежів від MVPD (Multichannel Video Programming Distributor, телевізійні оператори), які транслюють телеканали, що належать Disney, у США, а, також, зростанню вартості реклами, яка продається, за рахунок збільшення середніх рекламних переглядів.

Якщо компанія не зможе наростити прибутковість інших підрозділів, подальше уповільнення телевізійного сегмента негативно позначиться на її загальних результатах. Проте, як відзначили у самій компанії, цей ризик передбачив менеджмент, тому Disney розпочала розвивати потокові сервіси, які мають на меті компенсувати уповільнення TV-підрозділу.

У рамках сегменту Direct-to-Consumer компанія володіє кількома найпопулярнішими у світі стримінговими платформами: Disney+, ESPN+ та Hulu. З 1 січня 2023 року Disney підвищила ціну платної підписки, завдяки чому змогла збільшити дохід на одного платного клієнта (ARPU) з $5,95 у І кв. 2023 року до $7,14 у ІІ кв. 2023 р. Якщо компанії вдасться втримати базу передплатників та забезпечити її приріст у майбутньому, зростання доходу на одного клієнта дасть змогу поліпшити рентабельність підрозділу та вийти в операційний прибуток.

Іншим ключовим напрямом діяльності компанії є Disney Parks, Experiences and Products. Після закінчення пандемії цей напрямок бізнесу Disney почав швидко відновлюватися, переважно завдяки зростанню трафіку і вартості квитків. За підсумками 2022 року компанія змогла перевершити свої коронавірусні результати за виручкою. Згідно з прогнозом Research And Markets, світова індустрія парків розваг зростатиме із сукупним середньорічним темпом (CAGR) 5,2% до $82,4 млрд до 2030 року.

Свою фінансову звітність за ІІІ кв. 2023 фінансового року компанія опублікувала у серпні. Доходи від парків розваг та стрімінгового сервісу зросли на 13% (прогноз 10%) та 9% (прогноз 10%) відповідно. Виручка ТБ-сервісу скоротилася на 7% (прогноз -6%). Загальна виручка The Walt Disney Company за підсумками кварталу зросла на 3,8% р/р до $22,3 млрд.

Показники прибутковості перевершили прогнози завдяки скороченню витрат. Так, операційний прибуток був на 7% кращим прогнозів. Рентабельність стрімінгового сегменту зросла на 12 в. п. (хоча все ще залишається збитковою) завдяки приросту ARPU та оптимізації маркетингових витрат. Скорочення збитків від стрімінгу, ймовірно, дозволить компанії вивести даний сегмент у беззбитковість до кінця 2024 року.

З точки зору технічного аналізу, графік ціни знаходиться поблизу основного рівня підтримки 80 доларів за акцію (найнижча ціна з жовтня 2014 року). Торговим сигналом для покупки може стати відбій від рівня 80 доларів. Основними цілями, у такому випадку, будуть 110 (50% Fibo) та 130 (38,2% Fibo) доларів за акцію.

На сьогодні, більшість аналітиків дають рекомендацію «купляти» з середньою цільовою ціною 110 дол., що передбачає потенціал зростання на 32%.

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