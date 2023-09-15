Чи наважиться ФРС ігнорувати інфляцію та заморозити ставку

Ринки майже впевнені, що наступного тижня ФРС не чіпатиме ключову ставку, а отже, з'являються нові підстави для зростання індексів. Водночас, інфляція нікуди не зникає, а відтак, уже в листопаді регулятор може зайняти протилежну позицію, розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Чого чекати від ФРС

Інфляція переможена, нехай живе інфляція, а ми не звертатимемо на неї уваги — мабуть, таким могло б бути гасло тижня, що минає! Споживча інфляція в США у серпні виявилися вищою за липневу, і навіть трохи вищою за прогноз, порівнюючи з минулорічними показниками. Також трохи більше зросла базова інфляція, але це зовсім не засмутило трейдерів. Оголошена статистика знаходилася «в межах» очікуваного, і ринок вирішив, мабуть, справедливо, що такі показники аж ніяк не можуть вплинути на рішення ФРС щодо ставки, яке має бути прийняте наступного тижня. Ймовірність того, що ставка залишиться незмінною, складає 97%, що робить цю подію практично достовірною. Залишається питання…

А що ФРС зробить в листопаді, на наступному засіданні Комітету з монетарної політики? Однозначної відповіді наразі немає, але шальки терезів схиляються в бік того, що цикл підвищення вже закінчився і ставка залишиться незмінною — ймовірність такого сценарію є вдвічі вищою, ніж ймовірність підвищення. Ми, схоже, вже залізли на вершину гори, але як довго там сидіти?!

Інтрига зберігається, адже повну перемогу над інфляцією ще не отримано, а макроекономічна статистика тижня демонструє, що економіка продовжує триматися на плаву: роздрібні продажі зростають, рівень безробіття залишається низьким, а інфляція, не факт, що не продовжить зростати й далі, наступного місяця. Колись, не так давно, ФРС вже наполягав, що інфляція має «тимчасовий» (transitory) характер, і не наважився розпочати боротьбу вчасно. Все це закінчилося стрімким зростанням цін і великими проблемами, про які ми пишемо вже півтора роки, але впевнений, що цей урок банкірами було вивчено, перетворивши «голубів» на «яструбів».

Ще одна інтрига, пов’язана з засіданням ФРС наступного тижня, полягає в тому, які прогнози щодо майбутньої відсоткової ставки та й американської економіки, загалом, зроблять його учасники. Дуже ймовірно, що прогноз і стане тим «яструбиним» посланням, яким ФРС спробує трохи зупинити ринки, які, схоже, вже нікого і нічого не бояться.

Нафта та Китай сповнені оптимізмом

Ринок нафти сповнений оптимізму, не дуже вірить в рецесію, а, радше, реагує на дефіцит між попитом і пропозицією, який не дуже зрозуміло, як заповнити. Саудити з росіянами не хочуть, інші не можуть, а стратегічні резерви США на мінімумі. В результаті, ціни на нафту марок Brent та WTI за останні три місяці зросли на 33%, вже вище $90 за барель, і ціляться на $100, а то й вище, що виглядає абсолютно реалістично. І як тут знову не згадати про інфляцію…

Ну, і як же ж без Китаю, де економічна статистика тижня, що минає, дає надію на економічне відновлення. Економіка Китаю набрала більших, ніж очікувалося, обертів у серпні, завдяки зростанню споживчих витрат та обсягів промислового виробництва, і це дарує надію. Все сталося не саме по собі — китайський уряд і партія розуміють, що перед країною постали суттєві економічні проблеми, і за допомогою різноманітних стимулів допомагають економіці відчути друге дихання. Не такі вони прості — ці китайські комуністи. Загалом же, економісти, аналізуючи ситуацію в китайській економіці, вже починають говорити про те, що «можливо, пік песимізму позаду, а економіка навряд чи постраждає від стійкого і глибшого спаду в майбутньому, хоча попереду все ще може бути деяка волатильність, особливо якщо взяти до уваги політичний фактор».

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Висновок. Ось така картинка складається на сьогодні, і, власне, на мою думку, в повітрі вже набагато яскравіше відчувається аромат оптимізму, який поступово витісняє затхлий присмак песимістичних прогнозів, які лунали на початку року. Сподіваємося, що наступного тижня ФРС залишить цей баланс ароматів хоча б незмінним, а може й покращить…